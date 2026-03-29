চোখের পাতা ঘন ও লম্বা হয়ে উঠবে, মেনে চলুন এই ঘরোয়া উপায়

চোখের পাতা ঘন ও লম্বা হয়ে উঠবে, মেনে চলুন এই ঘরোয়া উপায়
ঘন, গাঢ় ও লম্বা চোখের পাপড়ি কে না ভালোবাসে ? তবে অনেকেরই চোখের পাপড়ি প্রাকৃতিকভাবেই ছোট হয়ে থাকে ৷
Published : March 29, 2026 at 8:00 AM IST
ঘন ও লম্বা চোখের পাপড়ি যে কারোর সৌন্দর্যকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে । বাজারে যদিও চোখের পাপড়ি ঘন ও লম্বা করার জন্য প্রচুর দামি সিরাম এবং মাস্কারা পাওয়া যায় ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন ঘরোয়া কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করেও আপনি প্রাকৃতিকভাবেই আপনার চোখের পাতাগুলিকে আরও লম্বা ও ঘন করে তুলতে পারেন ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, চোখের পাপড়ির বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন কিছু কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে এমন সব উপায়, যা মাত্র কয়েক দিন ব্যবহার করার পরেই আপনি চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন ।
জলপাই তেল (Olive Oil): জলপাই তেল ভিটামিন 'ই' এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর থাকে, যা চুলের গোড়া বা ফলিকলগুলিকে পুষ্টি যোগায় । রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, একটি পরিষ্কার মাস্কারা ব্রাশ কিংবা তুলার কাঠি (cotton swab) ব্যবহার করে চোখের পাপড়িগুলোতে আলতোভাবে এই তেলটি লাগিয়ে নিন । সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চোখ ধুয়ে ফেলুন । নিয়মিত ব্যবহারের ফলে আপনার চোখের পাপড়িগুলি আরও মজবুত হয়ে উঠবে ।
নারকেল তেল (Coconut Oil): নারকেল তেলে প্রচুর পরিমাণে লরিক অ্যাসিড (lauric acid) থাকে, যা চুলের গোড়ার গভীরে প্রবেশ করে পাপড়ি ভেঙে যাওয়া রোধ করে । এটি চোখের পাপড়িগুলোতে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাও এনে দেয় । প্রতি রাতে এটি দিয়ে পাপড়িগুলিতে আলতোভাবে মালিশ করলে পাপড়ি ঝরে পড়ার সমস্যা অনেকটাই কমে আসে ।
রেড়ির তেল ব্যবহার করুন: রাতে একটি পরিষ্কার মাস্কারা ব্রাশ বা কটন সোয়াব ব্যবহার করে আপনার চোখের পাপড়িতে রেড়ির তেলের একটি পাতলা স্তর লাগিয়ে নিন ।
অ্যালোভেরা জেল: চুলের জন্য অ্যালোভেরাকে অত্যন্ত উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে বিদ্যমান এনজাইম এবং ভিটামিনসমূহ চোখের পাপড়ির গোড়া মজবুত করে । ফ্রেশ অ্যালোভেরা থেকে এর শাঁস বা মজ্জা বের করে নিন এবং সেই রস আপনার চোখের পাতাতে লাগিয়ে নিন । 20 মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে এটি ধুয়ে ফেলুন ।
গ্রিন টি: গ্রিন টি-তে ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । একটি ব্যবহৃত গ্রিন টি-ব্যাগ ঠান্ডা হতে দিন, এরপর সেই তরল নির্যাসটি আপনার চোখের পাপড়িতে লাগিয়ে নিন । এটি একটি প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে ।
বাহ্যিক প্রতিকারের পাশাপাশি শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধিও সমানভাবে জরুরি । আপনার খাদ্যাভ্যাসে প্রোটিন, বায়োটিন (যা ডিম, কাঠবাদাম এবং মিষ্টি আলুতে পাওয়া যায়) এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড (যা মাছ ও আখরোটে পাওয়া যায়) ৷ এসব উপাদান অন্তর্ভুক্ত করুন । শরীরকে বিষমুক্ত করতে এবং চুলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন ।
এ ছাড়াও আপনার চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চোখের পাপড়ি লম্বা করার লক্ষ্যে একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলাও অপরিহার্য । তাছাড়া, চোখের পাপড়ি আলতোভাবে মালিশ করাও অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে । এই প্রাকৃতিক প্রতিকারগুলি অবলম্বন করে আপনি কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই লম্বা ও সুন্দর চোখের পাতা পেতে পারেন । এই সহজ ঘরোয়া টোটকাগুলি আপনার অবশ্যই একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ৷ এতে মাত্র 3 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যেই আপনি চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করতে পারেন ।