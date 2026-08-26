বীজ না কিনেই সহজেই বাড়িতে ক্যাপসিকাম গাছ বড় করে তুলুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফল দেখতে পাবেন

বীজ না কিনেই সহজেই বাড়িতে ক্যাপসিকাম গাছ বড় করে তুলুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফল দেখতে পাবেন
বাড়িতে থাকা বেল পেপার বা ক্যাপসিকামের বীজ ফেলে না দিয়ে সেগুলি ব্যবহার করে টবে নতুন গাছ জন্মাতে পারেন ।
Published : August 26, 2026 at 12:45 PM IST
আপনি হয়তো বাজার থেকে বহুবার ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার কিনে খেয়েছেন ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, রান্নাঘরে থাকা সেই ক্যাপসিকাম থেকেই বাড়ির বাগানে নতুন গাছ ফলানো সম্ভব ৷ এই বর্ষাকালে বারান্দা বা ছাদে বাগান করার কথা ভাবলে ক্যাপসিকাম চাষ দিয়ে শুরু করাটা দারুণ একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এর জন্য আপনাকে দামি বীজ কিনতে হবে না ৷ বাড়িতে থাকা ক্যাপসিকামের ভিতর থেকেই বীজ সংগ্রহ করে আপনি অনায়াসে গাছ ফলাতে পারেন ।
বাড়িতে ক্যাপসিকাম গাছ লাগানো খুবই সহজ । এর জন্য খুব বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই ৷ কেবল কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই আপনি সারা বছর ক্যাপসিকাম পেতে পারেন । ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বর্ষাকাল বিশেষ উপযোগী । জেনে নেওয়া যাক, বাড়িতে থাকা ক্যাপসিকাম থেকে কীভাবে গাছ লাগানো যায় ?
ক্যাপসিকাম থেকে বীজ সংগ্রহ: টবে ক্যাপসিকাম গাছ লাগানোর জন্য প্রথমে একটি ভালো ও সুস্থ ক্যাপসিকাম বেছে নিন । এটি কেটে ভিতরের বীজগুলি আলাদা করে নিন । খেয়াল রাখবেন যেন বীজগুলি পরিষ্কার ও সুস্থ থাকে। বীজ সংগ্রহের পর, সেগুলোর বাড়তি আর্দ্রতা বা জলীয় ভাব দূর করার জন্য কিছুক্ষণ ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিন ।
বীজ থেকে ক্যাপসিকাম গাছ জন্মানোর জন্য প্রথমে একটি ভালো মানের ও সুস্থ ক্যাপসিকাম বেছে নেওয়া জরুরি । এরপর টব প্রস্তুত করে নিন; ক্যাপসিকাম গাছের জন্য প্রায় 10 থেকে 12 ইঞ্চি গভীর ও চওড়া আকারের টব উপযুক্ত । টবের নীচে অবশ্যই জল বেরিয়ে যাওয়ার মতো ছিদ্র থাকতে হবে । বর্ষাকালে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ টবে জল জমে থাকলে গাছের শিকড় পচে যেতে পারে । মাটি তৈরির ক্ষেত্রে বাগানের মাটির সঙ্গে ভালোভাবে পচা গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট এবং সামান্য পরিমাণ বালি মিশিয়ে নিতে পারেন । এতে মাটি ঝুরঝুরে ও বাতাস চলাচলের উপযোগী থাকে, ফলে অতিরিক্ত জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে ।
বীজ বপন: টবটি মাটি দিয়ে পূর্ণ করুন এবং ক্যাপসিকামের বীজগুলি অল্প গভীরে পুঁতে দিন ৷ খুব বেশি পুরু মাটির আস্তরণ দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দেবেন না । এরপর স্প্রে বোতল দিয়ে আলতো করে জল ছিটিয়ে দিন যাতে বীজগুলি স্থানচ্যুত না হয় । টবটি পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্থানে রাখুন, তবে খেয়াল রাখবেন যেন সেটি এমন জায়গায় থাকে যেখানে সরাসরি বৃষ্টির জল জমে না ।
বর্ষাকালে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ভুল এড়িয়ে চলুন: বর্ষাকালে অনেকেই প্রতিদিন গাছে জল দেন ৷ অথচ এই সময়ে গাছের জলের প্রয়োজন কম হতে পারে । জল দেওয়ার আগে আঙুল দিয়ে মাটির ওপরের স্তরটি পরীক্ষা করে দেখুন ৷ মাটি যদি আগে থেকেই ভেজা বা আর্দ্র থাকে, তবে জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই । টবে জল জমে থাকলে ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে এবং গাছের শিকড় পচে যেতে পারে । তাই বর্ষার দিনগুলিতে মাটি আর্দ্র রাখুন, কিন্তু জল জমে থাকতে দেবেন না ।
চারা গজানোর পর গাছের যত্ন: বীজ থেকে ছোট চারা বের হওয়ার পর সেটিকে পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্থানে রাখুন। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রচুর আলো এবং দিনে কয়েক ঘণ্টা সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। ক্যাপসিকাম গাছ সাধারণত ভালো সূর্যালোক পেলে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে ৷ তবে ভারী বৃষ্টিপাত এবং সবসময় ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে গাছকে রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
মাঝে মাঝে মাটি কিছুটা আলগা করে দিন এবং কোনও শুকনো বা ক্ষতিগ্রস্ত পাতা থাকলে তা ছেঁটে ফেলুন । প্রয়োজনে জৈব সার ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধি আরও ভালো হয় ।
ক্যাপসিকাম ধরতে কত সময় লাগে ?
প্রায় 40 থেকে 50 দিনের মধ্যে গাছে ছোট ছোট ক্যাপসিকাম ধরতে শুরু করবে । শুরুতে এগুলির রঙ সবুজ থাকে । সবুজ অবস্থাতেই আপনি এগুলো সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারেন । তবে গাছে আরও কয়েক দিন রেখে দিলে এগুলির রঙ ধীরে ধীরে হলুদ বা লাল হয়ে যাবে । এভাবেই একটি গাছ থেকে আপনি বিভিন্ন রঙের ক্যাপসিকাম পেতে পারেন ।