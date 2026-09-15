স্নেক প্ল্যান্টের পাতা কি হলুদ হয়ে যাচ্ছে ? এইভাবে যত্ন নিন

স্নেক প্ল্যান্টের পাতা কি হলুদ হয়ে যাচ্ছে ? এইভাবে যত্ন নিন
পরিচ্ছন্ন বাতাসের জন্য বাড়িতে কীভাবে স্নেক প্ল্যান্ট (snake plant) বা সাপের ফণার মতো দেখতে গাছটি বড় করবেন, তা জানুন । '
Published : September 15, 2026 at 3:19 PM IST
স্নেক প্ল্যান্টের খুব একটা বাড়তি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না । সম্ভবত এই কারণেই অনেকে এই গাছটি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতরের ছোট বাগান সাজানো শুরু করেন । তবে কম পরিচর্যার প্রয়োজন হয় বলে এটিকে যেকোনও জায়গায় রাখা বা ইচ্ছেমতো জল দেওয়া যাবে ৷ এমনটা ভাবা ঠিক নয় । টবে জল জমে থাকা, অনুপযুক্ত মাটি এবং আলোর অভাবের কারণে এর পাতা হলুদ ও নরম হয়ে যেতে পারে ।
আপনি যদি ঘরে গাছ রাখতে চান কিন্তু প্রতিদিনের পরিচর্যার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকে, তবে স্নেক প্ল্যান্ট একটি চমৎকার পছন্দ । এর খাড়া, সবুজ ও নকশাদার পাতা ঘরের কোনও ফাঁকা কোণকে মুহূর্তেই সুন্দর করে তোলে এবং শোবার ঘর থেকে শুরু করে অফিসের ডেস্ক যেকোনও জায়গাতেই এটি দারুণভাবে মানিয়ে যায় ।
এতসব সুবিধা সত্ত্বেও অনেক বাড়িতেই দেখা যায়, কিছুদিন পর স্নেক প্ল্যান্টের পাতা ঝুলে পড়তে শুরু করে ৷ কখনও কখনও এর শিকড় পচে যায় কিংবা গাছের বৃদ্ধি থমকে যায় ।
স্নেক প্ল্যান্টের কতটা সূর্যের আলো প্রয়োজন ?
স্নেক প্ল্যান্ট কম আলোতেও টিকে থাকতে পারে, তবে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এর সূর্যের আলোর প্রয়োজন । গাছটিকে উজ্জ্বল আলোযুক্ত স্থানে রাখুন, তবে সরাসরি কড়া রোদে রাখা এড়িয়ে চলুন ৷ জানালার কাছাকাছি স্থান এর জন্য আদর্শ ।
গাছটি সকালের মৃদু রোদ সহ্য করতে পারে ৷ কিন্তু দুপুরের কড়া রোদে বেশিক্ষণ থাকলে এর পাতা পুড়ে যেতে পারে । কম আলোযুক্ত ঘরে রাখা গাছের বৃদ্ধি ধীর হয় এবং পাতার রঙও ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে ।
স্নেক প্ল্যান্টে কখন জল দেওয়া উচিত ?
স্নেক প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ ভুলটি হল অতিরিক্ত জল দেওয়া । এদের পুরু পাতায় জল জমা থাকে, তাই প্রতিদিন বা কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ।
জল দেওয়ার আগে আঙুল দিয়ে মাটির ওপরের স্তরটি পরীক্ষা করে নিন । মাটি সম্পূর্ণ শুষ্ক মনে হলেই কেবল জল দিন । শীতকাল এবং বর্ষাকালে জল দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন ।
স্নেক প্ল্যান্টের (Snake Plant) জন্য কেমন মাটি সবচেয়ে ভালো ?
এই গাছের জন্য এমন মাটি প্রয়োজন যা দিয়ে জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে । সাধারণ ভারী বাগানের মাটিতে লাগালে গাছের গোড়ায় জল জমে শিকড় পচে যেতে পারে । মাটিকে হালকা ও বাতাস চলাচলের উপযোগী করতে আপনি এতে মোটা বালু, পার্লাইট, কোকোপিট বা কম্পোস্ট মেশাতে পারেন । এছাড়া সাকুলেন্ট (succulents) ও ক্যাকটাসের জন্য তৈরি বিশেষ 'পটিং মিক্স'-ও ব্যবহার করা যেতে পারে ।
টব নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখবেন যেন এর নীচে জল নিষ্কাশনের ছিদ্র থাকে । ছিদ্রবিহীন কোনও সুন্দর টব কেবল বাইরের সাজসজ্জার আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ কিন্তু সরাসরি তাতে গাছ লাগানো ক্ষতিকর হতে পারে ।
স্নেক প্ল্যান্টের পাতা কেন হলুদ হয়ে যায় ?
পাতা হলুদ হয়ে যাওয়াটা প্রায়শই গাছের একটি সংকেত বা লক্ষণ । আসল কারণ না বুঝে কেবল হলুদ পাতাটি কেটে ফেললেই সমস্যার সমাধান হয় না ।
স্নেক প্ল্যান্টের পাতা হলুদ হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল:
অতিরিক্ত জল দেওয়া
টবে জল জমে থাকা
অত্যধিক ভারী মাটি ব্যবহার করা
শিকড় পচে যাওয়া
হঠাৎ তীব্র সূর্যের আলোয় রাখা
দীর্ঘ সময় ধরে গাছটিকে সম্পূর্ণ অন্ধকার জায়গায় রাখা
যদি পাতার গোড়ার দিকটা নরম ও ভেজা বা পচা মনে হয়, তবে অতিরিক্ত জল দেওয়াই এর সম্ভাব্য কারণ । টব থেকে গাছটি বের করে শিকড় পরীক্ষা করুন । পচে যাওয়া অংশগুলি কেটে ফেলুন এবং শুকনো ও জল নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত নতুন মাটিতে গাছটি পুনরায় রোপণ করুন ।
স্নেক প্ল্যান্টকে কীভাবে ঝোপালো করে তোলা যায় ?
একটি পাতা লম্বায় বাড়তেই থাকবে, কিন্তু সেটি কেটে ফেললে ওই একই জায়গা থেকে নতুন দু'টি চারা বা অঙ্কুর বের হবে না । স্নেক প্ল্যান্ট মূলত মাটির নীচের রাইজোম (rhizome) এবং নতুন চারা বা 'পাপস' (pups)-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ।
গাছকে ঝোপালো করতে পর্যাপ্ত পরোক্ষ আলো দিন । খুব বড় আকারের টব ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন এবং গাছটিকে ঘনঘন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাবেন না । গাছের বৃদ্ধির সক্রিয় মরশুমে সামান্য পরিমাণে সুষম সার (balanced fertilizer) প্রয়োগ করতে পারেন ৷ তবে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি বাড়ার পরিবর্তে তা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে ।
কাটিং বা পাতার টুকরো থেকে কীভাবে স্নেক প্ল্যান্টের বংশবিস্তার করা যায় ?
স্নেক প্ল্যান্ট পাতার কাটিং বা টুকরো থেকেও জন্মানো সম্ভব । এর জন্য একটি সুস্থ ও পূর্ণবয়স্ক পাতা বেছে নিন । পরিষ্কার কাঁচি দিয়ে পাতাটিকে কয়েকটি টুকরোয় কেটে নিন । প্রতিটি টুকরোর নীচের দিকটি খেয়াল রাখুন, কারণ উল্টো করে লাগালে শিকড় গজানোর সম্ভাবনা কমে যেতে পারে ।
কাটিং লাগানোর একটি সহজ পদ্ধতি:
পরিষ্কার কাঁচি দিয়ে একটি সুস্থ পাতা কেটে নিন ।
পাতাটিকে প্রায় তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা টুকরোয় ভাগ করুন ।
কাটা টুকরোগুলিকে কিছুক্ষণ শুকানোর জন্য রেখে দিন । কাটিং বা ডগার নীচের অংশটি হালকা ধরনের পটিং মিক্সে (গাছ লাগানোর বিশেষ মাটি বা মিশ্রণে) পুঁতে দিন ।
মাটি যেন ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে না থাকে, বরং সামান্য আর্দ্র থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন ।
টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে উজ্জ্বল কিন্তু পরোক্ষ আলো (indirect light) পাওয়া যায় ।
কাটিং থেকে শিকড় ও নতুন পাতা গজাতে কিছুটা সময় লাগতে পারে ৷ তাই বারবার টেনে বা নাড়াচাড়া করে দেখার চেষ্টা করবেন না । পাতা থেকে 'ভ্যারিগেটেড' বা বিচিত্র রঙের কিনারাযুক্ত স্নেক প্ল্যান্ট জন্মালে, নতুন গাছে সবসময় সেই একই হলুদ বা হালকা রঙের কিনারা নাও থাকতে পারে । এই ধরনের গাছের ক্ষেত্রে, শিকড় এবং 'পাপ' বা 'অফসেট' (মূল গাছের গোড়া থেকে গজানো ছোট চারা) আলাদা করে লাগানোই অনেক সময় ভালো পদ্ধতি ।
কখন গাছটি অন্য টবে বা বড় টবে (রি-পট) স্থানান্তর করবেন ?
গাছের বৃদ্ধির ফলে যখন টবের নীচের ছিদ্র দিয়ে শিকড় বেরিয়ে আসতে শুরু করে, টবটি একদিকে হেলে পড়ে, অথবা মাটি খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় ৷ তখন আপনি গাছটি অন্য টবে স্থানান্তর করতে পারেন । নতুন টবটি যেন পুরনোটির চেয়ে মাত্র এক সাইজ বড় হয় ৷ কারণ অনেক বড় টবে অতিরিক্ত মাটি দীর্ঘ সময় ধরে ভেজা থাকতে পারে ।
স্নেক প্ল্যান্টের যত্নের সবচেয়ে সহজ সূত্র হল: পর্যাপ্ত আলো, খুব কম জল দেওয়া এবং দ্রুত জল নিষ্কাশনকারী মাটি । সঠিক যত্নের অর্থ অনেক কিছু করা নয়, বরং সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা । গাছটিকে বেড়ে ওঠার জন্য কিছুটা সময় দিন এবং একটি স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করুন । ধীরে ধীরে নতুন চারা গজাবে এবং একটিমাত্র গাছ থেকে এটি ঘন ও সবুজ ঝোপালো গাছে পরিণত হবে ।