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বাড়িতে গাঁদা গাছ এইভাবে লাগান, ফুলে ভরে যাবে

MARIGOLD PLANT GROW: আপনি কি পুজোর জন্য বাড়িতে গাঁদা ফুল লাগাতে চান ? কীভাবে সহজে টবে লাগাবেন জানুন ৷

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বাড়িতে গাঁদা গাছ এইভাবে লাগান (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 6, 2026 at 5:22 PM IST

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আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গাঁদা ফুলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে ৷ পুজো-অর্চনা এবং ঘর সাজানোর কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় । সকালের পুজোর জন্য বারান্দা থেকে সদ্য ফোটা একটি গাঁদা ফুল তোলার মধ্যে এক অনন্য আনন্দ রয়েছে । আপনি যদি বাড়িতে এই গাছটি লাগাতে চান, তবে টব, মাটি এবং সূর্যের আলোর দিকে বিশেষ নজর দিন । সামান্য যত্নেই বারান্দা হলুদ ও কমলা রঙের ফুলে ভরে উঠতে পারে ।

উৎসব-পার্বণে দরজার মালা থেকে শুরু করে পূজার থালা সর্বত্রই গাঁদা ফুলের উপস্থিতি চোখে পড়ে । নার্সারিতে ফুলে ভরা গাছ দেখে অনেক সময় তা বাড়িতে নিয়ে আসার ইচ্ছা জাগে । কিন্তু কয়েক দিন পরেই যদি ফুল ঝরে পড়তে শুরু করে ৷ তাড়াহুড়ো করে সার কেনার আগে গাছের অবস্থান এবং জল দেওয়ার নিয়মটি যাচাই করে দেখুন । শুরু থেকেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখলে গাছের যত্ন নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় ।

টবের জন্য সঠিক গাঁদা ফুলের গাছ নির্বাচন

শুধুমাত্র ফুলের আকারের উপর ভিত্তি করে গাছ কিনবেন না ৷ আপনার বারান্দায় কতটা জায়গা আছে, তাও বিবেচনা করুন । বড় ফুলের আফ্রিকান গাঁদা এবং ছোট ফুলের ফ্রেঞ্চ গাঁদা উভয়ই বেড়ে ওঠার পদ্ধতি ভিন্ন । তাই পছন্দের জাতটি বড় হয়ে কতটা বড় হতে পারে, সে বিষয়ে নার্সারিতেই জেনে নেওয়া ভালো ।

ছোট বারান্দার জন্য এমন গাছ বেছে নিন যা খুব বেশি জায়গা নেয় না । এছাড়া, পোকামাকড় আছে কি না তা দেখার জন্য গাছের পাতার নীচের দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করে নিন । কেবল পুরোপুরি ফুটে থাকা ফুল-সহ গাছ না কিনে এমন একটি সুস্থ গাছ বেছে নিন যাতে কিছু না-ফোটা কুঁড়িও রয়েছে ৷ কারণ বাড়িতে আনার পর সেগুলির ফোটা দেখাটা বেশ আনন্দদায়ক ।

গাঁদা গাছের জন্য কতটা সূর্যের আলো প্রয়োজন ?

ফুল ফোটানোর জন্য গাঁদা গাছের প্রচুর সরাসরি সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় । গাছটি যদি ঘরের ভিতরে বা বারান্দার ছায়াযুক্ত কোনও কোণায় রাখেন, তবে এতে কম ফুল আসতে পারে ।

গাছটি যেন সরাসরি সূর্যের আলো পায় তা নিশ্চিত করুন । টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে বারান্দায় সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে । যদি পুজোর স্থানে সূর্যের আলো না পৌঁছয়, তবে গাছটিকে বারান্দাতেই বাড়তে দিন এবং কেবল ফুলগুলি তুলে এনে পুজোর কাজে ব্যবহার করুন ।

গাঁদা ফুলের জন্য টব ও মাটি কীভাবে নির্বাচন করবেন ?

নিশ্চিত করুন টবের নীচে জল নিষ্কাশনের ছিদ্র রয়েছে । টবের নীচের পাত্রে জল জমে থাকলে তা ফেলে দিন । এমন মাটির মিশ্রণ বেছে নিন যা জল দেওয়ার পর আঠালো বা শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায় না । যদি তৈরি 'পটিং মিক্স' বা টবের মাটি কেনেন, তবে ফুল গাছের জন্য উপযুক্ত মিশ্রণটিই কিনবেন । একদম শুরুতেই অনেক ধরনের সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই ।

নার্সারির টব থেকে গাছটি বের করার সময় শিকড়ের সঙ্গে লেগে থাকা মাটি ঝেড়ে ফেলবেন না । নতুন টবে জায়গা তৈরি করুন এবং গাছটি সাবধানে বসান ।

গাঁদা গাছে কখন জল দেবেন ?

প্রতিদিন জল দেওয়ার আগে হাত দিয়ে মাটি পরীক্ষা করে নিন । যদি উপরের স্তরটি ভেজা বা আর্দ্র মনে হয়, তবে জল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । আবহাওয়া, সূর্যের আলোর পরিমাণ এবং টবের আকারের ওপর ভিত্তি করে জলের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হতে পারে ।

জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখুন যেন মাটি ভালোভাবে ভেজে এবং অতিরিক্ত জল নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ টবের ভিতর জল জমে থাকা উচিত নয় ।

গাঁদা গাছে কীভাবে বেশি ফুল পাওয়া যায় ?

ফুল শুকিয়ে বা ম্লান হয়ে গেলে সেগুলি তুলে ফেলুন । এরফলে গাছ বীজ তৈরির পরিবর্তে নতুন ফুল ফোটাতে তার শক্তি ব্যয় করতে পারে । জল দেওয়ার সময় কয়েক মিনিট গাছটি পর্যবেক্ষণ করুন ৷ শুকনো ফুল সরিয়ে ফেলুন, নতুন কুঁড়ি এসেছে কি না দেখুন এবং হেলে পড়া ডালগুলিকে প্রয়োজনে খুঁটি দিয়ে সোজা করে দিন । যদি ফুল কম ফোটে, তবে প্রথমে সূর্যের আলো এবং মাটির আর্দ্রতার মাত্রা পরীক্ষা করুন । এছাড়া, একসঙ্গে অনেক ধরনের সার প্রয়োগ করা বা পরিচর্যার পদ্ধতিতে হঠাৎ বড় কোনও পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন ।

বীজ বোনা বনাম নার্সারি থেকে গাছ কেনা

বীজ থেকে গাছ বড় করার মধ্যে এক অনন্য আনন্দ রয়েছে ৷ যদি কোনও আসন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসবের জন্য ফুলের প্রয়োজন হয়, তবে আগে থেকেই কুঁড়ি ধরা একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ কেনাই ভালো । বীজ থেকে ফুল ফোটাতে সময় লাগে এবং এই সময়কাল বেড়ে ওঠার পরিবেশের উপর নির্ভর করে । যদি প্রথমবারের মতো গাঁদা ফুলের চাষ করেন, তবে মাত্র একটি বা দুটি টব দিয়ে শুরু করুন । এর মাধ্যমে গাছগুলির যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সে সম্পর্কেও ধারণা পাবেন ।

  1. বীজ না কিনেই সহজেই বাড়িতে ক্যাপসিকাম গাছ বড় করে তুলুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফল দেখতে পাবেন
  2. এই ইনডোর গাছগুলি প্রাকৃতিক বায়ু শোধক হিসাবে কাজ করে
  3. বাজার থেকে কেনার ঝামেলা এড়ান, বাড়িতেই সতেজ ও সবুজ ধনেপাতা গাছ লাগান

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MARIGOLD PLANT
গাঁদা গাছ
বাড়িতে গাঁদা গাছ
HOW TO GROW MARIGOLD
HOW TO GROW MARIGOLD PLANT

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