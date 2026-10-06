বাড়িতে গাঁদা গাছ এইভাবে লাগান, ফুলে ভরে যাবে
MARIGOLD PLANT GROW: আপনি কি পুজোর জন্য বাড়িতে গাঁদা ফুল লাগাতে চান ? কীভাবে সহজে টবে লাগাবেন জানুন ৷
Published : October 6, 2026 at 5:22 PM IST
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গাঁদা ফুলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে ৷ পুজো-অর্চনা এবং ঘর সাজানোর কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় । সকালের পুজোর জন্য বারান্দা থেকে সদ্য ফোটা একটি গাঁদা ফুল তোলার মধ্যে এক অনন্য আনন্দ রয়েছে । আপনি যদি বাড়িতে এই গাছটি লাগাতে চান, তবে টব, মাটি এবং সূর্যের আলোর দিকে বিশেষ নজর দিন । সামান্য যত্নেই বারান্দা হলুদ ও কমলা রঙের ফুলে ভরে উঠতে পারে ।
উৎসব-পার্বণে দরজার মালা থেকে শুরু করে পূজার থালা সর্বত্রই গাঁদা ফুলের উপস্থিতি চোখে পড়ে । নার্সারিতে ফুলে ভরা গাছ দেখে অনেক সময় তা বাড়িতে নিয়ে আসার ইচ্ছা জাগে । কিন্তু কয়েক দিন পরেই যদি ফুল ঝরে পড়তে শুরু করে ৷ তাড়াহুড়ো করে সার কেনার আগে গাছের অবস্থান এবং জল দেওয়ার নিয়মটি যাচাই করে দেখুন । শুরু থেকেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখলে গাছের যত্ন নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় ।
টবের জন্য সঠিক গাঁদা ফুলের গাছ নির্বাচন
শুধুমাত্র ফুলের আকারের উপর ভিত্তি করে গাছ কিনবেন না ৷ আপনার বারান্দায় কতটা জায়গা আছে, তাও বিবেচনা করুন । বড় ফুলের আফ্রিকান গাঁদা এবং ছোট ফুলের ফ্রেঞ্চ গাঁদা উভয়ই বেড়ে ওঠার পদ্ধতি ভিন্ন । তাই পছন্দের জাতটি বড় হয়ে কতটা বড় হতে পারে, সে বিষয়ে নার্সারিতেই জেনে নেওয়া ভালো ।
ছোট বারান্দার জন্য এমন গাছ বেছে নিন যা খুব বেশি জায়গা নেয় না । এছাড়া, পোকামাকড় আছে কি না তা দেখার জন্য গাছের পাতার নীচের দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করে নিন । কেবল পুরোপুরি ফুটে থাকা ফুল-সহ গাছ না কিনে এমন একটি সুস্থ গাছ বেছে নিন যাতে কিছু না-ফোটা কুঁড়িও রয়েছে ৷ কারণ বাড়িতে আনার পর সেগুলির ফোটা দেখাটা বেশ আনন্দদায়ক ।
গাঁদা গাছের জন্য কতটা সূর্যের আলো প্রয়োজন ?
ফুল ফোটানোর জন্য গাঁদা গাছের প্রচুর সরাসরি সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় । গাছটি যদি ঘরের ভিতরে বা বারান্দার ছায়াযুক্ত কোনও কোণায় রাখেন, তবে এতে কম ফুল আসতে পারে ।
গাছটি যেন সরাসরি সূর্যের আলো পায় তা নিশ্চিত করুন । টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে বারান্দায় সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে । যদি পুজোর স্থানে সূর্যের আলো না পৌঁছয়, তবে গাছটিকে বারান্দাতেই বাড়তে দিন এবং কেবল ফুলগুলি তুলে এনে পুজোর কাজে ব্যবহার করুন ।
গাঁদা ফুলের জন্য টব ও মাটি কীভাবে নির্বাচন করবেন ?
নিশ্চিত করুন টবের নীচে জল নিষ্কাশনের ছিদ্র রয়েছে । টবের নীচের পাত্রে জল জমে থাকলে তা ফেলে দিন । এমন মাটির মিশ্রণ বেছে নিন যা জল দেওয়ার পর আঠালো বা শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায় না । যদি তৈরি 'পটিং মিক্স' বা টবের মাটি কেনেন, তবে ফুল গাছের জন্য উপযুক্ত মিশ্রণটিই কিনবেন । একদম শুরুতেই অনেক ধরনের সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই ।
নার্সারির টব থেকে গাছটি বের করার সময় শিকড়ের সঙ্গে লেগে থাকা মাটি ঝেড়ে ফেলবেন না । নতুন টবে জায়গা তৈরি করুন এবং গাছটি সাবধানে বসান ।
গাঁদা গাছে কখন জল দেবেন ?
প্রতিদিন জল দেওয়ার আগে হাত দিয়ে মাটি পরীক্ষা করে নিন । যদি উপরের স্তরটি ভেজা বা আর্দ্র মনে হয়, তবে জল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । আবহাওয়া, সূর্যের আলোর পরিমাণ এবং টবের আকারের ওপর ভিত্তি করে জলের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হতে পারে ।
জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখুন যেন মাটি ভালোভাবে ভেজে এবং অতিরিক্ত জল নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ টবের ভিতর জল জমে থাকা উচিত নয় ।
গাঁদা গাছে কীভাবে বেশি ফুল পাওয়া যায় ?
ফুল শুকিয়ে বা ম্লান হয়ে গেলে সেগুলি তুলে ফেলুন । এরফলে গাছ বীজ তৈরির পরিবর্তে নতুন ফুল ফোটাতে তার শক্তি ব্যয় করতে পারে । জল দেওয়ার সময় কয়েক মিনিট গাছটি পর্যবেক্ষণ করুন ৷ শুকনো ফুল সরিয়ে ফেলুন, নতুন কুঁড়ি এসেছে কি না দেখুন এবং হেলে পড়া ডালগুলিকে প্রয়োজনে খুঁটি দিয়ে সোজা করে দিন । যদি ফুল কম ফোটে, তবে প্রথমে সূর্যের আলো এবং মাটির আর্দ্রতার মাত্রা পরীক্ষা করুন । এছাড়া, একসঙ্গে অনেক ধরনের সার প্রয়োগ করা বা পরিচর্যার পদ্ধতিতে হঠাৎ বড় কোনও পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন ।
বীজ বোনা বনাম নার্সারি থেকে গাছ কেনা
বীজ থেকে গাছ বড় করার মধ্যে এক অনন্য আনন্দ রয়েছে ৷ যদি কোনও আসন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসবের জন্য ফুলের প্রয়োজন হয়, তবে আগে থেকেই কুঁড়ি ধরা একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ কেনাই ভালো । বীজ থেকে ফুল ফোটাতে সময় লাগে এবং এই সময়কাল বেড়ে ওঠার পরিবেশের উপর নির্ভর করে । যদি প্রথমবারের মতো গাঁদা ফুলের চাষ করেন, তবে মাত্র একটি বা দুটি টব দিয়ে শুরু করুন । এর মাধ্যমে গাছগুলির যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সে সম্পর্কেও ধারণা পাবেন ।