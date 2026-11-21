ছাদবাগানে আমলকি গাছ বড় করার সহজ উপায়, জানুন সার ও জলের সঠিক নিয়ম
AMLA TREE: বাড়িতে টবের মধ্যে কীভাবে আমলকি গাছ বড় করবেন তা জানুন ৷
Published : November 21, 2026 at 3:44 PM IST
আমলকির কথা শুনলেই শীতকালের কথা মনে পড়ে যায় । আজকাল বাজারে টাটকা আমলকি পাওয়া যাচ্ছে । অনেকে এগুলি দিয়ে আচার, মোরব্বা বা ক্যান্ডি তৈরি করেন । কিন্তু বাজার থেকে না কিনে যদি বাড়িতেই টাটকা আমলকি পাওয়া যায়, তবে কেমন হয় ? এর জন্য বড় কোনও বাগান বা খামারের প্রয়োজন নেই ৷ বাড়ির ছাদ, বারান্দায় একটি বড় টবে আমলকি গাছ লাগাতে পারেন ।
টবে যেভাবে আমলকি গাছ লাগাবেন
আমলকি গাছ লাগানোর প্রথম ধাপ হল সঠিক টব নির্বাচন করা । যেহেতু এই গাছের শিকড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই ছোট পাত্র ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন । অন্তত 18 থেকে 24 ইঞ্চি গভীর ও চওড়া কোনও টব বা বড় 'গ্রো ব্যাগ' (Grow Bag) বেছে নিন । এছাড়া, টবের নীচে যেন অবশ্যই জল নিষ্কাশনের ছিদ্র থাকে, যাতে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে ।
দ্রুত ফল পেতে চান, তবে নার্সারি থেকে কলম করা বা মুকুলিত আমলকি গাছ কিনে নিন । বীজ থেকেও গাছ জন্মানো সম্ভব, তবে সেক্ষেত্রে ফল আসতে অনেক বেশি সময় লেগে যেতে পারে ।
আমলকি গাছের জন্য কেমন মাটি ও সার প্রয়োজন ?
আমলকি গাছের জন্য এমন মাটি প্রয়োজন যেখানে জল জমে থাকে না । এটি নিশ্চিত করতে সাধারণ বাগানের মাটির সঙ্গে মোটা বালু এবং ভালোভাবে পচে যাওয়া গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট (কেঁচো সার) মিশিয়ে নিন । এই মাটি ও সারের মিশ্রণটি তৈরি করে একটি টবে ভরে নিতে পারেন ।
গাছের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতি দুই থেকে তিন মাস অন্তর এক-দুই মুঠো ভার্মিকম্পোস্ট বা ভালোভাবে পচে যাওয়া গোবর সার প্রয়োগ করুন । সার দেওয়ার পর মাটির উপরের স্তরটি হালকা করে আলগা করে দিন । খেয়াল রাখবেন, কাঁচা গোবর যেন সরাসরি গাছে দেওয়া না হয় । শীতকালে যদি গাছের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়, তবে বাড়তি সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই ।
আমলকি গাছের জন্য কতটা সূর্যালোক ও জল প্রয়োজন ?
আমলকি গাছ প্রচুর সূর্যালোক পেলে ভালো বাড়ে । তাই টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে প্রতিদিন অন্তত 6-8 ঘণ্টা রোদ পড়ে ৷ ছাদ বা খোলা বারান্দা এর জন্য উপযুক্ত । জল দেওয়ার আগে মাটির ওপরের স্তরটি পরীক্ষা করে দেখুন ৷ যদি শুকনো মনে হয়, তবেই জল দিন । শীতকালে মাটি শুকাতে বেশি সময় নেয়, তাই গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে গাছে ঘনঘন জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না । তবে সতর্ক থাকবেন, টবে জল জমে থাকলে গাছের শিকড় পচে যেতে পারে ।
নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালে কি আমলকি গাছ বড় হয় ?
যাঁরা শীতকালে নতুন আমলকি চারা লাগানোর কথা ভাবছেন, তাঁদের মনে প্রায়ই এই প্রশ্নটি আসে । আমলকি গাছ গরম ও ঠান্ডা উভয় পরিবেশই সহ্য করতে পারে, তবে ছোট চারা গাছকে তীব্র শীত ও তুষারপাত (ফ্রস্ট) থেকে রক্ষা করা জরুরি ।
ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে আমলকি গাছের পাতা ঝরে যেতে পারে ৷ সাধারণত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে নতুন পাতা ও ফুল আসে । এর মানে হল, শীতকালে গাছের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যেতে পারে, তবে তার মানে এই নয় যে গাছটি অসুস্থ । যদি নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে নতুন চারা রোপণ করেন, তবে সেটিকে তুষারপাত ও তীব্র ঠান্ডা বাতাস থেকে সুরক্ষিত রাখুন । খুব বেশি ঠান্ডা পড়লে টবটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বা ঢাকা কোনও জায়গায় সরিয়ে নিতে পারেন । টবে লাগানো আমলকি গাছে কখন ফল ধরতে শুরু করে ? নার্সারি থেকে আনা কলম করা বা জোড়া লাগানো চারা রোপণ করলে, সঠিক যত্ন পেলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাতে ফল ধরতে পারে । বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফল আসতে অনেক বেশি সময় লাগে। গাছের জাত, বয়স এবং টবের পরিবেশও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
তাই শুরু থেকেই সঠিক গাছ নির্বাচন করুন । গাছটি যেন পর্যাপ্ত সূর্যালোক, সুষম সার এবং নিয়মিত জল পায় তা নিশ্চিত করুন । একটু ধৈর্য ধরলে ছাদ বা বারান্দায় সফলভাবে আমলকি গাছ বড় করে তুলতে পারবেন ।