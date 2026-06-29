বাড়িতে টবে কীভাবে অ্যালোভেরা গাছ লাগানো যায় ও এর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে ?

বাড়িতে টবে কীভাবে অ্যালোভেরা গাছ লাগানো যায় ও এর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে ?
অ্যালোভেরা গাছের জন্য মাটির টব সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয় । টবের নীচে অবশ্যই জল বের হওয়ার ছিদ্র থাকতে হবে ।
Published : June 29, 2026 at 4:46 PM IST
ভারতে অ্যালোভেরা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ইনডোর প্ল্যান্ট বা ঘরের ভিতরের গাছ । এটি কেবল ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং চুল ও ত্বকের নানা সমস্যা দূর করতেও সহায়তা করে । টবে এই গাছ লাগানো বেশ সহজ, তবুও অনেকেই অভিযোগ করেন তাঁদের অ্যালোভেরা গাছ ঠিকমতো বেড়ে উঠছে না । অনেক সময় আমরা জেনে বা না জেনে এমন কিছু ভুল করে ফেলি, যা গাছটির বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে । তাই বাড়িতে টবে অ্যালোভেরা চাষের সঠিক পদ্ধতিটি জেনে রাখা প্রয়োজন ৷
টবে কীভাবে অ্যালোভেরা লাগাবেন ?
অ্যালোভেরার জন্য মাটির টব সবচেয়ে ভালো । টবের নীচে অবশ্যই জল বের হওয়ার ছিদ্র থাকতে হবে । খুব ছোট টবে গাছ লাগালে এর শিকড় ভালোভাবে ছড়াতে পারে না, তাই অন্তত 8 থেকে 10 ইঞ্চি আকারের টব বেছে নিন । মনে রাখবেন, অ্যালোভেরা এমন মাটি পছন্দ করে যাতে জল জমে থাকে না ।
প্রথমে টবটি মাটি দিয়ে পূর্ণ করুন । এরপর, আপনার কাছে যদি ছোট অ্যালোভেরা গাছ বা চারা (যাকে 'পাপ' বা 'pup' বলা হয়) থাকে, তবে সেটি এমন গভীরতায় রোপণ করুন যাতে শিকড়গুলি পুরোপুরি মাটির নিচে ঢাকা পড়ে । গাছ লাগানোর পরপরই খুব বেশি জল দেবেন না; সামান্য জল দেওয়াই যথেষ্ট ।
অ্যালোভেরার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কী কী ব্যবহার করা যেতে পারে ?
অ্যালোভেরার জন্য খুব বেশি সার বা পুষ্টির প্রয়োজন হয় না, তবে কয়েকটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক উপায়ের মাধ্যমে এর বৃদ্ধি বাড়ানো সম্ভব:
ভালোভাবে পচা গোবর সার: প্রতি দুই থেকে তিন মাস অন্তর সামান্য পরিমাণে গোবর সার প্রয়োগ করলে গাছ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায় ।
কলার খোসা ভেজানো জল: কলার খোসা এক বা দুই দিন জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল মাসে একবার গাছে দিলে উপকার পাওয়া যায় ৷ এতে থাকা পটাশিয়াম গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।
ব্যবহৃত চায়ের পাতা: ব্যবহৃত চায়ের পাতা ভালোভাবে ধুয়ে ও শুকিয়ে সামান্য পরিমাণে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন । এটি মাটির গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করে ।
জল দেওয়ার সময় এই ভুলটি এড়িয়ে চলুন
অ্যালোভেরা একটি ‘সাকুলেন্ট’ বা রসালো উদ্ভিদ, যার অর্থ হল এর পাতাগুলো জল ধরে রাখতে পারে । তাই এতে প্রতিদিন জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই । গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার বা দু'বার এবং শীতকালে আরও কম বিরতিতে জল দেওয়াই যথেষ্ট ।
সূর্যের আলোও জরুরি: অ্যালোভেরার জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা মৃদু সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় । গাছটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সকালের রোদ পাওয়া যায় । দুপুরের কড়া রোদে অনেক সময় এর পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে ।
গাছটির যত্ন যেভাবে নেবেন:
মূল গাছটির চারপাশে যখন ছোট নতুন চারা গজাতে শুরু করবে, তখন সেগুলিকে আলাদা টবে স্থানান্তর করুন । এছাড়া, মাঝে মাঝে শুকিয়ে যাওয়া বা হলুদ পাতাগুলি ছেঁটে ফেলুন; এতে মূল গাছটির বৃদ্ধি ভালো হয় ।