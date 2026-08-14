নাকে জমে থাকা ব্ল্যাকহেডস দূর করতে পারছেন না ? এই পরামর্শগুলো দারুণ কাজ করবে
ব্ল্যাকহেড দূর করার আগে এগুলোর পিছনের কারণগুলি বোঝা জরুরি । ডিপ ক্লিনিং এবং এক্সফোলিয়েশনের মতো পদক্ষেপগুলি এগুলি দূর করতে সাহায্য করতে পারে ।
Published : August 14, 2026 at 3:00 PM IST
বারবার দূর করার পরেও নাক ও গালে এই ছোট ছোট দাগগুলি যে কীভাবে বারবার ফিরে আসে, তা সত্যিই বিস্ময়কর । যদিও এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা, তবুও তা আপনার চেহারার সৌন্দর্য কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে । ত্বকের যত্নের কোনও রুটিন বা পদ্ধতি শুরু করার আগে, ব্ল্যাকহেডস কেন ফিরে আসে তা বোঝা জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্ল্যাকহেডস সৃষ্টির কারণ এবং সেগুলি কমানোর জন্য ত্বকের যত্নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা হল ৷
এর কারণগুলি কী কী ?
তেল ও মৃত কোষের কারণে ত্বকের ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ব্ল্যাকহেডস তৈরি হয় ।
নিয়মিত ত্বক এক্সফোলিয়েট (মৃত কোষ দূর) না করা ।
ভারী ময়েশ্চারাইজার ও ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা ।
ঘন ঘন মুখে হাত দেওয়া, বিশেষ করে নোংরা হাত দিয়ে ।
বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও ঘাম ।
ঘরে বসেই এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে ব্ল্যাকহেডস দূর করুন:
মুখে ভাপ নিন: এটি ত্বকের বন্ধ লোমকূপ খুলে দেয় এবং জমে থাকা তেল বের করে আনে ।
এক্সফোলিয়েট করুন: ত্বক এক্সফোলিয়েট বা মৃত কোষ দূর করতে মৃদু স্ক্রাব ব্যবহার করুন । আখরোট বা কফি দিয়ে তৈরি এমন মিহি দানাযুক্ত স্ক্রাব বেছে নিতে পারেন ।
ক্লে (Clay) বা চারকোল ফেস মাস্ক: এগুলি ত্বক থেকে ময়লা পরিষ্কার করতে এবং লোমকূপে বারবার তেল জমা রোধ করতে সাহায্য করে ।
রেটিনয়েড-যুক্ত পণ্য: এগুলো নতুন ত্বকের কোষ গঠনে সহায়তা করে । রাতে ঘুমানোর আগে রেটিনয়েড-যুক্ত পণ্য ব্যবহার করুন । দিনের বেলা বা রোদে যাওয়ার সময় এগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ ত্বকের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিতে পারে ।
ব্ল্যাকহেডস ফিরে আসা প্রতিরোধ করুন
দিনে দু'বার ডিপ-ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন ৷ এটি কার্যকরভাবে ময়লা, মেকআপ এবং ঘাম দূর করে ।
লোমকূপ বন্ধ হওয়া প্রতিরোধ করতে নন-কমেডোজেনিক পণ্য ব্যবহার করুন । আপনার ময়েশ্চারাইজার, সানস্ক্রিন এবং মেকআপ সবই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলে তা বিশেষভাবে উপকারী ।
একটি ধারাবাহিক স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলুন । এমন একটি নিয়ম অনুসরণ করুন যাতে প্রতিদিন মুখ পরিষ্কার করা, সাপ্তাহিক এক্সফোলিয়েশন এবং সাপ্তাহিক ফেস মাস্ক ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকে ।
দীর্ঘ সময় ধরে একই বালিশের কভার এবং তোয়ালে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন । সপ্তাহে একবার আপনার বালিশের কভার পরিবর্তন করুন এবং মুখ মোছার জন্য সর্বদা একটি পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)