পার্লারের খরচ বাঁচান ও নিজেই হয়ে উঠুন নিজের মেকআপ আর্টিস্ট ! বিয়ের মরশুমে বাড়িতেই ট্রাই করে দেখুন ট্রেন্ডি সব মেকআপ লুক

পার্লারের খরচ বাঁচান ও নিজেই হয়ে উঠুন নিজের মেকআপ আর্টিস্ট ! বিয়ের মরশুমে বাড়িতেই ট্রাই করে দেখুন ট্রেন্ডি সব মেকআপ লুক
বিয়েবাড়ির মরশুমে সবাই সুন্দর দেখাতে চায় । যদি ঘরে বসেই সহজ ও ট্রেন্ডি মেকআপ লুক তৈরি করতে, এই স্টাইলগুলি অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে পারেন ।
Published : July 13, 2026 at 7:04 PM IST
বিয়ের মরশুমে শুরু হতেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় ৷ কী ধরনের মেকআপ বেছে নেওয়া উচিত ? এমন কিছু যা দেখতে সুন্দর লাগবে, অথচ খুব বেশি ভারী বা জমকালো মনে হবে না । বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য পার্লারে যাওয়া সবার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না । ভালো বিষয় হল, বর্তমানে এমন অনেক মেকআপ ট্রেন্ড বা শৈলী রয়েছে যা আপনি সহজেই ঘরে বসে নিজে করতে পারেন । সঠিক প্রসাধনী, সামান্য অনুশীলন এবং কয়েকটি সহজ কৌশল জানা থাকলে আপনি নিজের সাজসজ্জায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারেন ।
মেহেন্দি, সঙ্গীত, গায়ে হলুদ কিংবা বিয়ের মূল অনুষ্ঠান প্রতিটি আয়োজনেই আপনি বেছে নিতে পারেন এক অনন্য সাজ । এবার ভারী মেকআপের বদলে বেছে নিন স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন (ন্যাচারাল ও ক্লিন) লুক ৷ এতে আপনার মুখ সতেজ দেখাবে এবং ছবিতেও মেকআপ দারুণ আকর্ষণীয় মনে হবে । এই বিয়ের মরশুমে ঘরে বসেই সহজে করা যায় ৷ এমন কিছু ট্রেন্ডি মেকআপ স্টাইল নীচে দেওয়া হল ।
একটি উজ্জ্বল বেস বা ভিত্তি তৈরি করার মাধ্যমে শুরু করুন: সবসময় পরিষ্কার ও ময়েশ্চারাইজড মুখ দিয়ে মেকআপ শুরু করুন । এরপর, একটি হালকা প্রাইমার এবং আপনার ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন । আজকাল ভারী বেসের চেয়ে হালকা ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দেয় ৷ এমন মেকআপই বেশি পছন্দ করা হয় ।
চোখের সাজে হালকা বাদামি রঙের ব্যবহার করুন: খুব গাঢ় রঙের পরিবর্তে হালকা বাদামি, পিচ বা সোনালী রঙের আইশ্যাডো ব্যবহার করুন । সামান্য কাজল ও মাসকারা লাগালেই বাড়তি কোনও ঝামেলা ছাড়াই আপনার চোখ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে । এই সাজটি প্রায় সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই মানিয়ে যায় ।
ঠোঁটের সাজে গ্লসি বা ‘নিউড’ (nude) শেড বেছে নিন:
বর্তমানে নিউড, পিচ, রোজ পিঙ্ক এবং হালকা বাদামি শেডগুলি বেশ জনপ্রিয় । আপনি যদি সাধারণ অথচ স্টাইলিশ লুক চান, তবে ম্যাট ফিনিশের বদলে হালকা গ্লসি ফিনিশ বেছে নিতে পারেন ।
হাইলাইটার ব্যবহার করুন: নাক, গাল এবং কপালে সামান্য হাইলাইটার লাগালে মুখে এক ধরণের উজ্জ্বল আভা ফুটে ওঠে । তবে অতিরিক্ত ব্যবহার করলে সাজসজ্জাটি কৃত্রিম বা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, তাই খুব হালকাভাবে এটি ব্যবহার করাই শ্রেয় ।
ব্লাশ দিয়ে আনুন স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা: গালে হালকা গোলাপি বা পিচ রঙের ব্লাশ লাগালে মুহূর্তেই মুখমণ্ডল সতেজ ও উজ্জ্বল দেখায় । অতিরিক্ত ব্লাশ ব্যবহার না করে হালকা ছোঁয়ায় এটি লাগান, যাতে মেকআপটি দেখতে স্বাভাবিক মনে হয় ।
সেটিং স্প্রে ব্যবহার করতে ভুলবেন না: মেকআপ শেষ করার পর অবশ্যই সেটিং স্প্রে ব্যবহার করবেন । এটি মেকআপকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে এবং বারবার টাচ-আপ করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয় ।
মেকআপের এই সহজ টিপসগুলি মেনে আপনিও এই বিয়ের মরশুমে নিজেকে এক দারুণ লুকে সাজিয়ে তুলতে পারেন ।
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