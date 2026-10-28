রোদে পুড়ে পায়ের ত্বকে কালো ছোপ ? বাড়িতেই পেডিকিউর করুন এই ম্যাজিক উপাদানে

রোদে পুড়ে পায়ের ত্বকে কালো ছোপ ? বাড়িতেই পেডিকিউর করুন এই ম্যাজিক উপাদানে
Pedicure at Home: স্যান্ডেল পরলেই কি পায়ের ত্বক কালো হয়ে যেতে দেখেন ? বাড়িতে পেডিকিউর করার সময় জলের সঙ্গে এই উপকরণগুলো মিশিয়ে নিন ৷
Published : October 28, 2026 at 12:36 PM IST
সূর্যালোক, ধুলোবালি এবং ঘামের সংস্পর্শে পায়ের ত্বক দ্রুত কালচে হয়ে যায় । এরফলে ত্বকের রঙ অসমান হয়ে পড়ে এবং ত্বক শুষ্ক ও নিষ্প্রভ দেখায় । আমরা প্রায়শই মুখ ও হাতের যত্ন নিলেও পায়ের দিকে খুব একটা নজর দিই না ।
এমন পরিস্থিতিতে, বাড়িতেই একটি সহজ ও কার্যকর পেডিকিউর করার মাধ্যমে আপনি ত্বকের ট্যান কমাতে পারেন । এরজন্য কোনও ব্যয়বহুল পণ্যের প্রয়োজন নেই ৷ ঘরের কিছু সাধারণ উপকরণই যথেষ্ট । জেনে নেওয়া যাক, পেডিকিউরের জন্য ব্যবহৃত জলে কোন কোন উপাদান মেশাতে হবে ?
লেবুর রস: লেবুতে প্রাকৃতিক ব্লিচিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের কালচে ভাব (ট্যান) দূর করতে সাহায্য করে । পেডিকিউরের জন্য ব্যবহৃত জলে 1-2 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিলে তা ত্বককে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
বেকিং সোডা: বেকিং সোডা একটি চমৎকার এক্সফোলিয়েটর । এটি মৃত কোষ দূর করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে । জলে এক চা চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে তাতে 15 মিনিটের জন্য পা ডুবিয়ে রাখুন ।
গোলাপ জল: গোলাপ জল ত্বকে শীতল অনুভূতি দেয় এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি পায়ের ক্লান্তি দূর করে এবং পা-কে সতেজ করে তোলে । পেডিকিউরের জলে অবশ্যই কিছুটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিন ।
মধু: মধু একটি প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার, যা ত্বককে কোমল করে তোলে । এটি রোদে পোড়া বা ট্যানিংয়ের কারণে সৃষ্ট শুষ্কতা দূর করে এবং ত্বককে পুষ্টি জোগায় ।
এছাড়াও, শীতকালে অনেকেই ফাটা গোড়ালির সমস্যায় ভোগেন ৷ কলার খোসা গোড়ালিতে ঘষে কিছুক্ষণ রেখে দিন । তারপর জল দিয়ে গোড়ালি পরিষ্কার করুন । এটি নিয়মিত করলে উপকার দেখতে পাবেন ।
নুন: নুন পা থেকে ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে । এটি ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং পায়ের দুর্গন্ধও দূর করে ।
অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরাতে শীতলকারী ও নিরাময়কারী গুণাবলি রয়েছে । এটি ত্বককে আর্দ্র ও কোমল করার পাশাপাশি রোদে পোড়া ভাব (ট্যানিং) কমাতে সাহায্য করে ।
দুধ: দুধে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে হালকাভাবে এক্সফোলিয়েট (মৃত কোষ দূর) করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে । পেডিকিউরের জন্য ব্যবহৃত জলে সামান্য কাঁচা দুধ মিশিয়ে নেওয়া উপকারী ।
ব্যবহারবিধি: একটি টাব বা পাত্রে হালকা গরম জল নিন এবং তাতে উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে 3-4টি মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণে আপনার পা 15-20 মিনিট ডুবিয়ে রাখুন । এরপর একটি স্ক্রাব বা পিউমিস স্টোন (পা ঘষার পাথর) দিয়ে আলতো করে পা ঘষে নিন এবং সবশেষে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)