এই 2টি জিনিস ওয়াশিং মেশিনে রাখুন, প্রতিটি কোণায় আটকে থাকা ময়লা পরিষ্কার হবে
ওয়াশিং মেশিনে প্রতিদিন জামাকাপড় ধুলে সাবানের ময়লা, ময়লা এবং দুর্গন্ধ এর ভিতরে জমতে পারে । কীভাবে পরিষ্কার করবেন জানুন ৷
Published : June 18, 2026 at 11:45 AM IST
অনেকেই কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন । অধিকাংশ মানুষ প্রতিদিন কাপড় পরিষ্কার করেন, কিন্তু প্রায়ই ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার করতে ভুলে যান । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, মেশিনের ড্রাম, ডিটারজেন্ট ট্রে এবং পাইপে সাবানের ময়লা, ব্যাকটেরিয়া এবং গন্ধ জমতে শুরু করে । এটি শুধুমাত্র মেশিনের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে না, কিন্তু কাপড়ের পরিচ্ছন্নতাকেও প্রভাবিত করতে পারে । যদি আপনার ওয়াশিং মেশিনে দুর্গন্ধ শুরু হয়ে যায় বা কাপড় আগের মতো পরিষ্কার না বের হয়, তাহলে দামি ক্লিনার কেনার দরকার নেই । ঘরে উপস্থিত ভিনিগার এবং বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন ।
কেন ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ ?
অনেকে মনে করেন, মেশিনে প্রতিদিন জল এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষ্কার থাকবে ৷ বাস্তবতা এর থেকে ভিন্ন । ডিটারজেন্টের অবশিষ্টাংশ, ফ্যাব্রিক সফটনার এবং কাপড় থেকে ধুলো ধীরে ধীরে মেশিনের ভিতরে জমা হতে পারে । এই ময়লা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ, ছাঁচ এবং ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করতে পারে । এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা সময়ে সময়ে ওয়াশিং মেশিনটি পরিষ্কার করার পরামর্শ দেন ।
ভিনিগার এবং বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করুন: সাদা ভিনিগার একটি জনপ্রিয় গৃহস্থালী পরিষ্কারের এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হয় । এটি সাবানের ময়লা এবং গন্ধ কমাতে সাহায্য করতে পারে । যেখানে বেকিং সোডা ময়লা দূর করতে এবং গন্ধ কমাতে ব্যবহার করা হয় । অনেকে গৃহস্থালি পরিষ্কারের জন্য এই দু'টিই ব্যবহার করেন । তবে মেশিন কোম্পানির নির্দেশিকাও মাথায় রাখা জরুরি ।
এভাবে ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার করুন: প্রথমে ওয়াশিং মেশিনটি খালি করুন । এবার মেশিনের ড্রামে প্রায় দুই কাপ সাদা ভিনিগার যোগ করুন । এর পরে, গরম জল চক্রে মেশিনটি চালান । এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, ড্রামে আধা কাপ বেকিং সোডা যোগ করুন এবং গরম জল দিয়ে আবার মেশিনটি চালান । এটি জমে থাকা ময়লা এবং গন্ধ অপসারণ করতে সাহায্য করতে পারে । শুধু ড্রাম পরিষ্কার করা যথেষ্ট নয় । মেশিনের ডিটারজেন্ট ট্রে এবং রাবার গ্যাসকেটেও প্রচুর ময়লা জমতে পারে । ভিনিগারে কাপড় বা পুরনো টুথব্রাশ ভিজিয়ে এই অংশগুলি পরিষ্কার করুন । এটি লুকানো ময়লা এবং ছাঁচ অপসারণ করতে সাহায্য করতে পারে ।
কত ঘন ঘন পরিষ্কার করা উচিত ?
যদি ওয়াশিং মেশিন প্রতিদিন ব্যবহার করা হয়, তবে মাসে অন্তত একবার এটি পরিষ্কার করলে ভালো বলে মনে করা হয় । এতে মেশিনের কার্যক্ষমতা ভালো থাকে এবং কাপড়ের দুর্গন্ধের সম্ভাবনাও কমে যায় । মেশিনের ভিতরে ময়লা জমে গেলে তা কাপড়েও প্রভাব ফেলতে পারে । কখনও কখনও কাপড় থেকে অদ্ভুত গন্ধ বের হতে থাকে বা সেগুলো পুরোপুরি পরিষ্কার করা যায় না । একটি পরিষ্কার ওয়াশিং মেশিন জামাকাপড় ধোয়াকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে, যা জামাকাপড়কে সতেজ এবং পরিষ্কার বোধ করে ।