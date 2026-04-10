মাত্র 20 টাকায় বাড়িতে বসেই সোফা ড্রাই ক্লিন করুন, দেখুন সহজ পদ্ধতি

মাত্র 20 টাকায় বাড়িতে বসেই সোফা ড্রাই ক্লিন করুন, দেখুন সহজ পদ্ধতি
কয়েকটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে, আপনি আপনার দামি সোফাটি ঘরে বসেই মাত্র 20-30 টাকার বিনিময়ে পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন ।
Published : April 10, 2026 at 10:16 AM IST
একটি দামি সোফা পেশাদারদের দিয়ে পরিষ্কার করাতে প্রায়শই পকেটে বেশ বড়সড় টান পড়ে ৷ তবে, ঘরে তৈরি কিছু সহজ উপায়ের সাহায্যে আপনি অত্যন্ত কম খরচে নিজেই বাড়িতে বসে এটি পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন । সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, এই পদ্ধতিগুলির জন্য আপনার রান্নাঘরেই পাওয়া যায় এমন সাধারণ কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় ৷ মাত্র যা আপনার সোফাকে প্রায় নতুনের মতোই ঝকঝকে করে তুলবে ।
প্রথমে, কাপড়ের ওপর ভালোভাবে দেখে নিন: সোফা পরিষ্কার করা শুরু করার আগে, অবশ্যই এর কাপড়ের ওপর একটি ছোট পরীক্ষা চালিয়ে নেবেন । সোফার এমন কোনও অংশে যা সচরাচর চোখে পড়ে না সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা কিংবা আপনার প্রস্তুতকৃত পরিষ্কারক মিশ্রণটি লাগিয়ে দেখুন যে, এটি কাপড়ের কোনও ক্ষতি করছে কি না কিংবা কাপড়ের রঙে কোনও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কি না । এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপটি আপনার সোফার সম্ভাব্য কোনও ক্ষতি রোধ করতে সহায়তা করে ।
ধুলোবালি ও ময়লা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দূর করুন: পরিষ্কার করার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি হল সোফার উপরিভাগ থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলা । এই কাজের জন্য নরম আঁশযুক্ত কোনও ব্রাশ অথবা একটি শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন । এরফলে সোফার ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা ধুলোবালি ও ময়লা সহজেই আলগা হয়ে বেরিয়ে আসে । আপনার কাছে যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকে, তবে সেটি ব্যবহার করলে সোফাটি আরও অনেক বেশি কার্যকরভাবে পরিষ্কার হবে ।
বেকিং সোডা দিয়ে ড্রাই ক্লিন: বেকিং সোডা একটি প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে । পুরো সোফা জুড়ে এটি ছড়িয়ে দিন এবং 20-30 মিনিট রেখে দিন । এটি দুর্গন্ধ এবং ময়লা শুষে নেয় । এরপর, একটি ব্রাশ বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করে এটি পরিষ্কার করে ফেলুন । এর ফলে সোফাটি দেখতে সতেজ এবং পরিষ্কার মনে হবে ।
ভিনিগার এবং জলের ব্যবহার: একটি স্প্রে বোতলে সমান পরিমাণে ভিনেগার এবং জল মেশান এবং সোফার উপরিভাগে হালকাভাবে স্প্রে করুন । কিছুক্ষণ রেখে দিন, তারপর একটি শুকনো বা সামান্য ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন । এটি ব্যাকটেরিয়া দূর করতে এবং দাগ সরাতে সাহায্য করে ।
ঘরে তৈরি পরিষ্কারক দিয়ে জেদি দাগ দূর করুন: আপনি চাইলে, ঘরে বসেই খুব কম খরচে একটি পরিষ্কারক তৈরি করে নিতে পারেন । এর জন্য, সামান্য শ্যাম্পু বা মৃদু ডিটারজেন্টের সঙ্গে জল এবং লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন । একটি স্পঞ্জ ব্যবহার করে দাগযুক্ত স্থানগুলি আলতোভাবে পরিষ্কার করুন ।
সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে নিতে দিন: পরিষ্কার করার পর, সোফাটিকে বাতাসে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে নিতে দিন । খেয়াল রাখবেন যেন অতিরিক্ত জল ব্যবহার না করা হয় ৷ কারণ ড্রাই ক্লিনিংয়ের মূল উদ্দেশ্যই হল কাপড়ের তন্তু ভিজিয়ে না ফেলে পরিষ্কার করা ।
এই সহজ এবং সাশ্রয়ী পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে, আপনি আপনার দামি সোফাটি মাত্র 20-30 টাকা খরচেই ঘরে বসে পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন । এই কৌশলগুলি কেবল আপনার অর্থই সাশ্রয় করবে না, বরং নিশ্চিত করবে যে আপনার সোফাটি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ এবং নতুনের মতোই দেখাবে ।