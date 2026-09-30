পুরনো অক্সিডাইজড গয়না কেনা আছে ? পুজোর আগে ঘরোয়া এই উপায়ে ঝকঝকে করুন

পুরনো অক্সিডাইজড গয়না কেনা আছে ? পুজোর আগে ঘরোয়া এই উপায়ে ঝকঝকে করুন
Oxidized jewelry: আপনি যদি আগে কেনা সুন্দর ও ডিজাইনার গয়নাগুলি পুনরায় ব্যবহার করার কথা ভাবেন, তবে সেগুলো পরিষ্কার করার সঠিক উপায় জানা জরুরি ।
Published : September 30, 2026 at 12:06 PM IST
আপনি যদি নবরাত্রিতে গরবা খেলার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তবে লেহেঙ্গার সঙ্গে অক্সিডাইজড গয়না পরার চল বেশ জনপ্রিয় । তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর সূক্ষ্ম কারুকাজের খাঁজে ধুলো-ময়লা জমে গয়নাটি কালচে বা মলিন হয়ে যেতে পারে । যেহেতু এই ধরনের গয়নার সৌন্দর্য এর হালকা ও গাঢ় রঙের বৈপরীত্যের ওপর নির্ভর করে, তাই জোরে ঘষামাজা করলে বা কড়া কোনও পরিষ্কারক ব্যবহার করলে নকশার ভিতরের সেই বিশেষ গাঢ় আভা বা ফিনিশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে । তাই আলতোভাবে পরিষ্কার করাই সবচেয়ে ভালো উপায় ।
উৎসব বা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে আমরা প্রায়ই অক্সিডাইজড গয়না পরি এবং পরে তা বাক্সে তুলে রাখি । পরবর্তী সময়ে যখন গয়নাটি আবার বের করা হয়, তখন দেখা যায় নকশার খাঁজে মেকআপ, ঘাম ও ধুলোবালি জমে আছে । গয়নাটিকে একদম নতুনের মতো চকচকে করার চেষ্টা না করে, বরং কোথায় ময়লা জমেছে তা চিহ্নিত করে আলতোভাবে তা পরিষ্কার করার দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত ৷ কারণ কড়া পরিষ্কারক ব্যবহার করলে অক্সিডাইজড রুপোর সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাঢ় আভা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
ঘরে বসে কীভাবে অক্সিডাইজড গয়না পরিষ্কার করবেন ?
শুরুতেই একটি পরিষ্কার, নরম ও শুকনো কাপড় নিন । কানের দুলের পিছনের অংশ, গলার হারের চেইন এবং আংটির ভিতরের দিকগুলি আলতো করে মুছে নিন । ত্বকের সংস্পর্শে আসার ফলে এই জায়গাগুলিতেই সাধারণত ঘাম কিংবা ক্রিম ও লোশনের অবশিষ্টাংশ জমে থাকে । এমনকি কাপড়ে দৃশ্যমান কোনও ময়লা না লাগলেও, গয়না পরার পর তা মুছে রাখার অভ্যাস করলে গয়না পরিষ্কার থাকে ।
যদি গয়নার সূক্ষ্ম কারুকাজের ভিতর ধুলো জমে থাকে, তবে খুব নরম ও পরিষ্কার একটি ব্রাশ ব্যবহার করুন । কাপড় দিয়ে পৌঁছনো যায় না এমন জায়গাগুলিতে ব্রাশটি আলতো করে বুলিয়ে নিন ৷ কোনও চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই । জোরে ঘষলে বিশেষ করে সস্তা ফ্যাশন জুয়েলারির ক্ষেত্রে এর উপরের প্রলেপ বা ফিনিশ উঠে যেতে পারে । কোনও কোণায় জমে থাকা ময়লা বের করার জন্য পিন বা সুচ ব্যবহারের ইচ্ছা জাগতে পারে ৷ কিন্তু তা করলে নকশায় আঁচড় পড়ার ঝুঁকি থাকে ।
অক্সিডাইজড ঝুমকা (কানের দুল) কি সাবান-জল দিয়ে ধোয়া যায় ?
সব ধরনের কানের দুল পরিষ্কারের জন্য একই পদ্ধতি উপযুক্ত নয় । কোনওটিতে মুক্তো বা পাথর আঠা দিয়ে লাগানো থাকে ৷ আবার কোনওটিতে সুতোর কাজ থাকে । অক্সিডাইজড বা কালচে ভাবযুক্ত অনেক গয়না আসলে রুপোর তৈরি নয় ৷ সেগুলিতে কেবল ওই বিশেষ ধরনের প্রলেপ বা ফিনিশ দেওয়া থাকে । তাই পুরো গয়নাটি জলে ডুবিয়ে রাখা থেকে বিরত থাকুন, বিশেষ করে যদি এর উপাদান সম্পর্কে নিশ্চিত না হন ।
যদি শুকনো কাপড় দিয়ে দাগ না ওঠে, তবে কাপড়ের একটি ছোট অংশ সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে কেবল দাগযুক্ত স্থানটি মুছতে পারেন । এরপর অবিলম্বে শুকনো কাপড় দিয়ে আর্দ্রতা মুছে ফেলুন এবং তুলে রাখার আগে গয়নাটি পুরোপুরি শুকাতে দিন । যদি কোনও পাথর আলগা মনে হয় অথবা মোছার সময় কাপড়ে রঙ লেগে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করা বন্ধ করুন ।
অক্সিডাইজড গয়না পরিষ্কারে টুথপেস্ট ব্যবহার কি নিরাপদ ?
গয়না পরিষ্কারের জন্য টুথপেস্ট, বেকিং সোডা বা সিলভার ক্লিনার ব্যবহারের পরামর্শ হয়তো প্রায়ই শুনে থাকবেন । তবে এসব পদ্ধতি অক্সিডাইজড গয়নার বাহ্যিক রূপ বদলে দিতে পারে । বিশেষ করে, অক্সিডাইজড রুপোর গয়না সিলভার পলিশিং লিকুইডে ডুবিয়ে রাখলে এর নকশার বৈশিষ্ট্যসূচক গাঢ় ও গভীর অংশের কারুকাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
যদি গয়নাটি অত্যন্ত মূল্যবান হয় বা দাগটি সহজে না ওঠে, তবে ঘরে থাকা নানা উপকরণ দিয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পেশাদার কোনও জুয়েলারি কারিগরের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করানোই শ্রেয় ।
অক্সিডাইজড গয়নার যত্ন কীভাবে নেবেন ?
প্রস্তুত হওয়ার সময় গয়নাটি সবার শেষে পরুন, যাতে পারফিউম বা হেয়ারস্প্রে সরাসরি এর সংস্পর্শে না আসে । বাড়ি ফিরে গয়না খোলার পর তা কেবল বাক্সে ছুঁড়ে রাখবেন না, প্রথমে নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিন এবং তারপর আলাদা একটি থলি বা পাউচে সংরক্ষণ করুন । ভারী কানের দুল ও নেকপিস বা গলার হার একসঙ্গে রাখলে সেগুলির অংশবিশেষ একে অপরের সঙ্গে ঘষা খেতে পারে ৷ তাই আলাদা রাখলে এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব ।