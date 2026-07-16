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মিক্সারের ব্লেড কি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে ? জেনে নিন ঘরোয়া উপায়গুলো কতটা কার্যকর ?

মিক্সার হোক বা গ্রাইন্ডার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ব্লেডের ধার কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক । ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে ধারালো করবেন ?

How to Clean Mixer Grinder Blades Jar and Motor Care
মিক্সারের ব্লেড ধারালো করার ঘরোয়া উপায় (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 16, 2026 at 4:18 PM IST

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সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে প্রতিদিন ব্যবহৃত মিক্সার-গ্রাইন্ডারটি প্রায়শই তার আগের মতো কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না । মশলা ঠিকমতো মিহি হয় না, চাটনির গঠন বা টেক্সচার বদলে যায় এবং মেশিনটি কাজ করতে বেশি সময় নেয় । এমন পরিস্থিতিতে, সোশাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটে একটি ঘরোয়া টোটকা বা উপায় বেশ ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এতে দাবি করা হচ্ছে, মিক্সারে ডিমের খোসা বা মোটা দানাযুক্ত নুন পিষলে এর ব্লেডগুলি পুনরায় ধারালো হয়ে ওঠে । কিন্তু এই দাবি কি আদৌ সত্য, নাকি এটি নিছকই একটি ভ্রান্ত ধারণা ?

ডিমের খোসা কি সত্যিই ব্লেড ধারালো করে ?

যদি আপনি একটি সরাসরি উত্তর চান, তাহলে উত্তরটি হল না । ডিমের খোসা বা নুন আসলে স্টিলের ব্লেডকে পুনরায় ধারালো করে না । প্রকৃতপক্ষে, এগুলি ঘর্ষণের মাধ্যমে ব্লেড থেকে শুকনো মশলার অবশিষ্টাংশ, হালকা তেল এবং ছোট ছোট কণা অপসারণ করে । ব্লেডের পৃষ্ঠভাগ পরিষ্কার হয়ে গেলে, এটি আগের চেয়ে আরও কার্যকরভাবে কাটা এবং ঘষার কাজ করতে পারে ।

এই কারণেই মানুষ মনে করে ব্লেডগুলি আরও ধারালো হয়ে গিয়েছে, যদিও বাস্তবে সেগুলি কেবল পরিষ্কার হয়েছে । অন্য কথায়, এটি কেবল গভীরভাবে পরিষ্কার করার একটি কৌশল, ব্লেড ধারালো করার কোনও পদ্ধতি নয় ।

এই পদ্ধতিগুলি যেভাবে ব্যবহার করবেন

আপনি যদি এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে চান, তবে কিছু সতর্কতা মেনে চলুন । প্রথমে ডিমের খোসাগুলি ভালোভাবে ধুয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন ৷ কারণ ভেজা খোসা বা ডিমের অবশিষ্টাংশ থেকে বয়ামে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে । শুকানো খোসাগুলি ছোট টুকরো করে বয়ামে ভরুন এবং ব্লেন্ডারটি 20-30 সেকেন্ডের ছোট বিরতিতে (পালস মোডে) চালান। এরপর হালকা গরম জল ও মৃদু ডিশওয়াশিং লিকুইড দিয়ে বয়ামটি ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন ।

এছাড়া, বয়াম পরিষ্কার করার জন্য মোটা দানাযুক্ত নুন বা রক সল্টও ব্যবহার করা যেতে পারে । এগুলির ঘর্ষণজনিত কার্যকারিতা ব্লেডের চারপাশে জমে থাকা ময়লা বা অবশিষ্টাংশ দূর করতে সাহায্য করে ।

মিক্সার প্রস্তুতকারকদের পরামর্শ

অধিকাংশ গৃহস্থালি যন্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই ব্লেড ধারালো করার জন্য ঘরোয়া বা 'DIY' পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ দেয় না । তাদের পরামর্শ হল মিক্সারে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি উপাদান না দেওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে একটানা এটি না চালানো এবং ব্লেড পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র আসল (জেনুইন) ব্লেড ব্যবহার করা ।

তাছাড়া, ব্লেড যদি বেঁকে যায়, তাতে মরচে পড়ে বা ধারালো অংশটি ক্ষয়ে যায়, তবে ঘরোয়া পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে নতুন ব্লেড লাগানোই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর উপায় । এই ধরনের ঘরোয়া প্রচেষ্টার ফলে ব্লেড ও মোটর উভয়েরই আয়ু কমে যেতে পারে ।

ব্যবহারের অভ্যাসে পরিবর্তন আনুন

ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি উপাদান দিয়ে জার ভর্তি করা

পর্যাপ্ত পানি ছাড়া খুব শক্ত কোনো উপাদান গুঁড়ো করা

বেশ কয়েক মিনিট ধরে একটানা মিক্সার চালানো

প্রতিবার ব্যবহারের পর জার ও ব্লেড পরিষ্কার না করা

জারের নীচের দিকের কাপলারটি ভেজা অবস্থায় রেখে দেওয়া

এই ভুলগুলো কেবল ব্লেডের নয়, বরং মোটর ও কাপলারের আয়ুও কমিয়ে দিতে পারে ।

কখন ব্লেড পরিবর্তন করবেন ?

যদি মশলা সবসময় অমসৃণ বা দানাযুক্তভাবে গুঁড়ো হয়, ব্লেডে মরিচা দেখা দেয়, ব্লেডের ধারালো অংশ ভেঙে বা চটে যায় অথবা মিক্সারটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শব্দ করে, তবে বুঝতে হবে ব্লেড পরিবর্তন করা প্রয়োজন । এমন পরিস্থিতিতে ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো কেবল সাময়িক সমাধানই দেয়; স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্লেড পরিবর্তন করা জরুরি ।

এছাড়া, 'পালস' (pulse) মোডে মিক্সার চালালে মোটরের ওপর চাপ কম পড়ে । খুব গরম মশলা বা ফুটন্ত কোনো উপাদান সরাসরি জারে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । ব্যবহারের পরপরই ব্লেড ও জার পরিষ্কার করুন এবং নিচের কাপলারটি শুকনো রাখুন । এতে যন্ত্রটি দীর্ঘ সময় ধরে ভালো কার্যক্ষমতা বজায় রাখে ।

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মিক্সারের ব্লেড
HOW TO CLEAN MIXER GRINDER
HOW TO CLEAN MIXER GRINDER

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