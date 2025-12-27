আপনি কি ভুল লিপস্টিক ব্যবহার করছেন ? ত্বকের ধরণ অনুযায়ী নিখুঁত শেড কীভাবে বেছে নেবেন ?

আপনি কি ভুল লিপস্টিক ব্যবহার করছেন ? ত্বকের ধরণ অনুযায়ী নিখুঁত শেড কীভাবে বেছে নেবেন ?
Published : December 27, 2025 at 5:25 PM IST
লিপস্টিক একটি অপরিহার্য মেকআপ যা আপনার চেহারা উন্নত করে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায় । তবে, ভুল শেড নির্বাচন করলে আপনার ত্বকের রঙও নিস্তেজ দেখাতে পারে ।
অতএব, আপনার ত্বকের রঙের জন্য সঠিক লিপস্টিকের ছায়া নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আপনার ত্বকের রঙের জন্য নিখুঁত লিপস্টিক খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু সহজ টিপস দেওয়া হল ।
ত্বকের রঙ শনাক্ত করুন:
তিনটি প্রধান ধরণের ত্বকের রঙ রয়েছে: ফর্সা, মাঝারি এবং গাঢ়। ফলে আপনার ত্বকের আন্ডারটোনও গুরুত্বপূর্ণ, যা সাধারণত দুটি ধরণের হয় ৷ উষ্ণ এবং শীতল । আপনার আন্ডারটোন নির্ধারণ করার একটি সহজ উপায় হল আপনার কব্জির শিরাগুলি দেখা যায় । যদি শিরাগুলি সবুজ দেখায়, তবে আপনার ত্বকের রঙ উষ্ণ, এবং যদি সেগুলি নীল বা বেগুনি দেখায় তবে এটি শীতল । যদি উভয় রঙই দৃশ্যমান হয়, তবে আপনার ত্বকের রঙ নিরপেক্ষ ।
ফর্সা ত্বকের রঙের জন্য: ফর্সা ত্বকের জন্য হালকা এবং প্যাস্টেল শেড দারুন দেখায় । গোলাপি, পীচ, প্রবাল এবং একটু শ্যামবর্ণ রঙের মতো শেড আপনার ত্বককে সতেজ এবং উজ্জ্বল দেখায় । উজ্জ্বল লাল এবং উজ্জ্বল গোলাপি রঙও দারুন দেখায় । তবে, বাদামি বা গাঢ় বেগুনি রঙের মতো খুব গাঢ় রঙ আপনার ত্বককে নিস্তেজ দেখাতে পারে ।
গভীর বা মাঝারি ত্বকের রঙের জন্য: এই ত্বকের রঙ ভারতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় । বেশিরভাগ শেড এই রঙের রঙের জন্য উপযুক্ত । প্রবাল, পীচ, গোলাপি, উজ্জ্বল লাল এবং ইটের লাল রঙের মতো রঙ আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে । বেরি শেড এবং গাঢ় লাল রঙও দারুন দেখায় । ন্যুড শেড বেছে নেওয়ার সময়, নিশ্চিত করুন সেগুলি আপনার ত্বকের রঙের সঙ্গে মেলে, অন্যথায় লিপস্টিকটি নিস্তেজ দেখাতে পারে ।
গাঢ় ত্বকের রঙের জন্য: গাঢ় সমৃদ্ধ শেডগুলি গাঢ় ত্বকের রঙের জন্য দুর্দান্ত বিকল্প । গাঢ় লাল, ওয়াইন, বাদামি এবং গাঢ় বেরি শেডগুলি আপনার ত্বককে একটি গ্ল্যামারাস লুক দেয় । উজ্জ্বল কমলা এবং প্রবালগুলিও আপনার উপর দুর্দান্ত দেখায় । হালকা গোলাপি বা প্যাস্টেল শেডগুলি এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি আপনার ত্বকের সঙ্গে মামানসই হয় না ৷
আন্ডারটোন অনুসারে নির্বাচন করুন
যাঁদের উষ্ণ আন্ডারটোন রয়েছে তাঁদের কমলা-ভিত্তিক লাল, প্রবাল, পীচ এবং বাদামি রঙ বেছে নেওয়া উচিত ।
যাঁদের ঠান্ডা আন্ডারটোন রয়েছে তাঁদের জন্য নীল-ভিত্তিক লাল, বেরি, গোলাপি এবং বেগুনি সবচেয়ে ভালো ।
যাঁদের নিরপেক্ষ আন্ডারটোন রয়েছে তাঁরা প্রায় যেকোনও রঙ চেষ্টা করতে পারেন ।
গুরুত্বপূর্ণ টিপস: লিপস্টিক কেনার আগে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখুন । সম্ভব হলে প্রাকৃতিক দিনের আলোতে এটি দেখুন ।
এমন একটি শেড বেছে নিন যা আপনার সামগ্রিক চেহারা এবং পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।
আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে আপনি ম্যাট, ক্রিমি বা চকচকে ফিনিশ বেছে নিতে পারেন ।