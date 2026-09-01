বাজার থেকে কেনা ডিমগুলি কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ? সহজ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখুন

বাজার থেকে কেনা ডিমগুলি কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ? সহজ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখুন
ডিম না ভেঙেও কয়েকটি সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই যাচাই করতে পারেন যে সেগুলি ফ্রেস নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।
Published : September 1, 2026 at 3:20 PM IST
অমলেট তৈরি করা, সেদ্ধ ডিম খাওয়া কিংবা কেক বানানো যাই করুন না কেন, ডিম প্রতিটি রান্নাঘরেরই একটি অপরিহার্য উপাদান । তবে দোকান থেকে কেনা ডিম অনেক সময় ভেতর থেকে পচা বা নষ্ট হয়ে থাকতে পারে । সরাসরি প্যানে ডিম ভাঙলে পুরো খাবারটিই নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই সাথে দুর্গন্ধের বিষয়টি তো আছেই ।
তাহলে, ডিম না ভেঙেই কীভাবে বুঝবেন সেটি তাজা নাকি নষ্ট ? চিন্তার কিছু নেই এর জন্য কোনও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই । মাত্র দুই মিনিটেই নিজের রান্নাঘরে বসে আপনি বিষয়টি যাচাই করে নিতে পারেন ।
জলের পরীক্ষা: এটি সবচেয়ে পুরনো ও কার্যকর পদ্ধতি । এই পরীক্ষাটি করার জন্য একটি গভীর পাত্র বা গ্লাস পানি দিয়ে পূর্ণ করুন এবং ডিমটি সাবধানে তার মধ্যে রাখুন । যদি ডিমটি পাত্রের একেবারে নীচে তলিয়ে গিয়ে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে সেটি সম্পূর্ণ তাজা এবং খাওয়ার জন্য নিরাপদ । আর যদি ডিমটি নীচে থাকে কিন্তু এর এক প্রান্ত উপরের দিকে হেলে থাকে, তবে বুঝতে হবে ডিমটি কয়েক সপ্তাহ পুরনো, এটি নষ্ট হয়ে যায়নি এবং আপনি অনায়াসেই এটি খেতে পারেন ।
যদি ডিমটি জলের ওপর ভেসে ওঠে, তবে তা অবিলম্বে ফেলে দিন । ডিমের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ভিতরে বাতাস জমতে থাকে ৷ ফলে এটি হালকা হয়ে যায় এবং ভেসে ওঠে ।
ঝাঁকিয়ে দেখুন ও শুনুন: এটিও একটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি । ডিমটি কানের কাছে নিয়ে আলতো করে ঝাঁকান । যদি কোনও তরল নড়াচড়ার বা ছলছল শব্দ শোনা যায়, তবে বুঝতে হবে ডিমটি পুরনো এবং নষ্ট হতে শুরু করেছে । অন্যদিকে, ঝাঁকানোর সময় যদি কোনও শব্দ না হয়, তবে ডিমটি ফ্রেস ও ভালো অবস্থায় আছে ।
খোসাটি ভালোভাবে পরীক্ষা করুন: কখনও কখনও কেবল বাইরের অংশ দেখেই ডিমের গুণমান বোঝা সম্ভব । যদি খোসায় ফাটল থাকে, আঠালো মনে হয় কিংবা গুঁড়ো গুঁড়ো ছত্রাক জমে থাকে, তবে সেটি কিনবেন না বা খাবেন না । ফাটা ডিমে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ।
এই পরীক্ষাগুলির পরেও যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন, তবে সরাসরি রান্নার পাত্রে না ভেঙে প্রথমে একটি ছোট পাত্রে ডিমটি ভাঙুন । যদি দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধ বের হয়, তবে তা ফেলে দিন ।