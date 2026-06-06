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স্নেক প্ল্যান্টকে সজীব করে তুলুন, টবে রান্নাঘরের এই উপাদানটি দিয়ে দেখুন

স্নেক প্ল্যান্টটি নেতিয়ে পড়া অবস্থায় দেখায়, তবে রান্নাঘরে বেঁচে যাওয়া চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে গাছটির জন্য প্রাকৃতিক সার হিসেবে ব্যবহার করে দেখতে পারেন ।

Lifestyle
স্নেক প্ল্যান্টকে সজীব করে তুলুন এই পদ্ধতিতে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 6, 2026 at 10:14 AM IST

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স্নেক প্ল্যান্ট এমন এক ধরনের ইনডোর প্ল্যান্ট বা ঘরের ভেতরের গাছ যা খুব সামান্য যত্নেই ভালোভাবে বেড়ে ওঠে ৷ আর এই কারণেই ঘর ও অফিসের জন্য এটি একটি জনপ্রিয় পছন্দ। তবে অতিরিক্ত পানি দেওয়া, মাটির নিম্নমান কিংবা পুষ্টির অভাবের কারণে অনেক সময় এর বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারেতখন পাতা হলুদ হতে শুরু করে এবং গাছটি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । এমন পরিস্থিতিতে, রান্নাঘরেই পাওয়া যায় এমন একটি সাধারণ উপাদান গাছটিকে পুনরায় সতেজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সাহায্য করতে পারে ।

গাছের জন্য ব্যবহৃত চায়ের পাতা ব্যবহার করুন: অনেকেই ব্যবহৃত চায়ের পাতা আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেন, অথচ জানেন না যে এগুলো গাছের জন্য প্রাকৃতিক সার হিসেবে কাজ করতে পারে । চায়ের পাতায় নাইট্রোজেন ও বিভিন্ন ধরনের অণু-পুষ্টি উপাদান (micronutrients) থাকে, যা মাটির গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করে । স্নেক প্ল্যান্টের (Snake plant) মতো গাছও এই পুষ্টি উপাদানগুলো থেকে উপকৃত হয় ।

কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

প্রথমে, ব্যবহৃত চায়ের পাতাগুলি জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন যাতে এতে লেগে থাকা চিনি বা দুধের কোনও অংশ না থাকে । এরপর, পাতাগুলি রোদে শুকিয়ে নিন । শুকিয়ে গেলে, টবের ওপরের মাটির সঙ্গে এক বা দুই চামচ চায়ের পাতা আলতো করে মিশিয়ে দিন । সবশেষে গাছে সামান্য জল দিন ।

মনে রাখবেন, অতিরিক্ত পরিমাণে চা-পাতা ব্যবহার করলে মাটিতে ছত্রাক জন্মাতে পারে; তাই পরিমিতভাবে ব্যবহার করুন ।

গাছের জন্য উপকারিতা

চা-পাতা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং এতে জৈব উপাদানের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে । এর ফলে গাছের শিকড় ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পাতাগুলো চকচকে দেখায় । নিয়মিত ব্যবহারে স্নেক প্ল্যান্টের বৃদ্ধিও আরও ভালো হয় ।

যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন: শুধুমাত্র সার প্রয়োগই যথেষ্ট নয় । স্নেক প্ল্যান্টকে সুস্থ রাখতে অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ খুব কম জলেই এই গাছটি ভালো থাকে । এছাড়া, গাছটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে পরোক্ষ সূর্যালোক পাওয়া যায় । টবের মাটিতে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন ।

তাই আপনার স্নেক প্ল্যান্টটি যদি নেতিয়ে পড়ে, তবে রান্নাঘরে বেঁচে যাওয়া চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে সেগুলোকে গাছের প্রাকৃতিক সার হিসাবে ব্যবহার করে দেখতে পারেন । সামান্য যত্ন আর সঠিক পুষ্টি পেলে আপনার গাছটি আবারও সতেজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে ।

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