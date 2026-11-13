শীতেও তুলসী গাছ থাকবে সতেজ ও সবুজ, রোদের অভাব মেটানোর সহজ উপায়
Tulsi Tree: তুলসী গাছের প্রতিদিন কত ঘণ্টা সূর্যের আলোর প্রয়োজন ? শীতকালে অপর্যাপ্ত সূর্যালোক, ঠান্ডা থেকে কীভাবে তুলসী গাছকে রক্ষা করবেন জানুন ৷
Published : November 13, 2026 at 10:45 AM IST
বাড়ির আঙিনায় রাখা তুলসী গাছ শীতকালে প্রায়শই শুকিয়ে যেতে শুরু করে । অনেক সময় গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় অথবা নতুন পাতা গজানো বন্ধ হয়ে যায় । এর একটি বড় কারণ হতে পারে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাব এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়া । এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে একটি তুলসী গাছের প্রতিদিন ঠিক কতটা সূর্যালোক প্রয়োজন এবং টানা কয়েক দিন রোদ না থাকলে এর যত্ন কীভাবে নেওয়া উচিত ?
একটি তুলসী গাছের প্রতিদিন কত ঘণ্টা সূর্যালোক প্রয়োজন ?
গাছের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রতিদিন প্রায় 4 থেকে 6 ঘণ্টা সরাসরি সূর্যালোক প্রয়োজন । বিশেষ করে সকালের রোদ তুলসী গাছের জন্য অত্যন্ত উপকারী । পর্যাপ্ত আলো গাছের পাতাকে সতেজ রাখে এবং নতুন ডালপালা গজাতে সাহায্য করে । যদি আপনার গাছটি পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পায়, তবে বারবার সার প্রয়োগ না করে বরং গাছটিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন । টবটিকে এমন স্থানে রাখুন যেখানে সকালের দিকে সবচেয়ে বেশি আলো পড়ে ।
শীতকালে তুলসী গাছকে কীভাবে সতেজ ও সবুজ রাখবেন ?
শীতকালে তুলসী গাছের যত্নের জন্য এখানে কিছু সহজ পদক্ষেপ দেওয়া হল:
গাছটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে প্রাকৃতিক আলো পৌঁছয় ।
মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করে তবেই গাছে জল দিন ।
খেয়াল রাখুন যেন টবে জল জমে না থাকে ।
নিয়মিত শুকনো পাতা ও ক্ষতিগ্রস্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলুন ।
অতিরিক্ত সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন ।
সূর্যালোক কম থাকলে তুলসী গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার উপায়
টানা কুয়াশা থাকলে বা বেশ কয়েক দিন সূর্যের আলো না পেলে, তুলসী গাছের যত্নের রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন:
গাছটিকে পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্থানে রাখুন: বারান্দা বা জানালার কাছাকাছি এমন জায়গা বেছে নিন, যেখানে সারাদিন প্রাকৃতিক আলো পাওয়া যায় ।
খুব সাবধানে জল দিন: ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাটি শুকাতে বেশি সময় নেয় । মাটির উপরের স্তর শুকিয়ে গেলেই কেবল জল দিন ।
তুষারপাত বা অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা করুন: রাতের বেলা ঠান্ডা বাতাস থেকে গাছটিকে বাঁচান ৷ প্রয়োজনে হালকা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন ।
মাটি আলগা রাখুন: টবে যেন জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে তা নিশ্চিত করুন । মাটি খুব শক্ত হয়ে গেলে, সাবধানে উপরের স্তরটি আলগা করে দিন ।
শীতকালে কি তুলসী গাছ ঘরের ভিতরে রাখা যায় ?
রাখা যায় ৷ তবে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো আসে । সবসময় অন্ধকার ঘরে রাখলে গাছের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে । বাইরে অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তুষারপাতের আশঙ্কা থাকলে, রাতে গাছটিকে ঘরের ভিতরে বা নিরাপদ কোনও জায়গায় রাখতে পারেন এবং দিনের বেলা রোদ উঠলে আবার বাইরে নিয়ে আসতে পারেন ।
তুলসী গাছের পাতা হলুদ হতে শুরু করলে কী করবেন ?
প্রথমে দেখুন গাছটি পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাচ্ছে কি না । এরপর মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করুন ৷ অতিরিক্ত জল দিলে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । যদি গাছের ডালপালা কালো হয়ে যায় বা পচতে শুরু করে, তবে বুঝতে হবে শিকড়ে পচন (root rot) ধরেছে । মনে রাখবেন, শীতকালে তুলসী গাছকে সতেজ ও সবুজ রাখার সর্বোত্তম উপায় হল গাছটিকে পর্যাপ্ত আলো দেওয়া, জল দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া এবং তীব্র ঠান্ডা থেকে রক্ষা করা । গাছের প্রয়োজনগুলি বুঝে সেই অনুযায়ী যত্ন নিলে, সূর্যের আলো কম থাকলেও আপনি এটিকে সুস্থ রাখতে পারবেন ।