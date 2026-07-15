সকালের 20 মিনিটের অভ্যাস শিশুর পুরো দিনটিকেই বদলে দিতে পারে, স্কুলে যাওয়ার আগে বাবা-মায়ের কী করা উচিত ?

সকালের 20 মিনিটের অভ্যাস শিশুর পুরো দিনটিকেই বদলে দিতে পারে, স্কুলে যাওয়ার আগে বাবা-মায়ের কী করা উচিত ?
স্কুলে যাওয়ার আগে 20 মিনিটের একটি সাধারণ রুটিন শিশুদের সারা দিনের মেজাজ, আত্মবিশ্বাস ও আচরণ উন্নত করতে পারে ।
Published : July 15, 2026 at 12:24 PM IST
প্রত্যেক বাবা-মা-ই চান তাঁদের সন্তান স্কুলে আনন্দে থাকুক, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করুক এবং সারাদিন আত্মবিশ্বাসী বোধ করুক । অথচ সকালের সময়টা প্রায়শই তাড়াহুড়ো, বাড়ির কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা, তৈরি হওয়ার ব্যস্ততা এবং ক্রমাগত তাগাদা বা বকুনিতেই কেটে যায় । এরফলে, শিশুটির দিনটি শুরু হতে পারে মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে ।
সকালে মাত্র 20 মিনিট সময় একটু মনোযোগ ও ভালোবাসার সঙ্গে কাটালে তা কেবল শিশুর মেজাজই নয়, বরং তাদের পুরো দিনটিকেও সুন্দর করে তুলতে পারে । এর জন্য কোনও ব্যয়বহুল কোর্স বা বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন নেই ৷ কেবল দৈনন্দিন জীবনে ছোট কিছু অভ্যাস গড়ে তোলাই যথেষ্ট । শিশুরা যখন হাসিমুখে দিন শুরু করে, তখন স্কুলে গিয়েও তারা অনেক বেশি ইতিবাচক অনুভব করে । জেনে নেওয়া যাক এমন পাঁচটি সহজ কাজের কথা, যা প্রতিটি অভিভাবকেরই সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর আগে করা উচিত ।
দিনের শুরুটা করুন হাসিমুখ দিয়ে: সন্তানকে উচ্চস্বরে ডেকে বা বকাবকি করে ঘুম থেকে না জাগিয়ে বরং আদর করে বলুন শুভ সকাল । দিনের শুরুতে হাসিমুখ একটি ইতিবাচক আবহ তৈরি করে ৷ যা সন্তানকে কোনও মানসিক চাপ ছাড়াই প্রস্তুত হতে সাহায্য করে ।
পাঁচ মিনিটের খোলামেলা আলাপ: স্কুলে যাওয়ার আগে সন্তানকে জিজ্ঞেস করুন সে কেমন বোধ করছে । সে কী নতুন কিছু শিখতে পারে বা কী ধরনের কাজ করতে পছন্দ করবে তা নিয়ে কথা বলুন । এই ধরনের সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাকে অনুভব করায় যে তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
তাড়াহুড়ো ছাড়া ব্রেকফাস্ট নিশ্চিত করুন: একটি পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট শিশুকে সারাদিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায় । ব্রেকফাস্ট করার সময় টিভি বা মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার চেষ্টা করুন ৷ যাতে শিশুটি স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে পারে এবং পরিবারের সঙ্গে সুন্দর কিছু সময় কাটাতে পারে ।
ছোট কোনও দায়িত্ব দিন: স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে রাখা, জলের বোতল সঙ্গে নেওয়া কিংবা জুতো সঠিক জায়গায় রাখার মতো ছোট ছোট দায়িত্ব শিশুকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে । এটি তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও গড়ে তোলে ।
ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ইতিবাচক কথা বলুন: স্কুলে যাওয়ার সময় তাদের উৎসাহমূলক কিছু বলুন, যেমন- "শুভকামনা রইল," "দিনটি ভালো কাটুক," বা "তুমি নিশ্চয়ই খুব ভালো করবে ।" এই ধরনের কথা শিশুর মনে সারাদিন ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
প্রতিটি সকালই যে নিখুঁত হতে হবে এমন নয়; তবে এই 20 মিনিট যদি ভালোবাসা, ধৈর্য এবং পারস্পরিক আন্তরিকতায় পূর্ণ থাকে ৷ তবে তা শিশুর আত্মবিশ্বাস ও মুখের হাসি ভয়ই বাড়িয়ে তুলতে পারে । ছোট ছোট ইতিবাচক অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদি শিশুর দৃঢ় মানসিকতা ও স্বাস্থ্যকর দৈনন্দিন রুটিন গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ।