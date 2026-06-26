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অসুস্থ সঙ্গীর যত্ন কীভাবে নেবেন ? ভালোবাসার প্রকৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এইভাবেও

প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই উত্থান-পতন থাকে । অসুস্থতার সময়টা নিঃসন্দেহে বেশ কঠিন ৷ তবে ভালোবাসা, ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই পর্যায়টিও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ।

Relation
অসুস্থ সঙ্গীর যত্ন কীভাবে নেবেন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 26, 2026 at 3:05 PM IST

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সম্পর্কটি বন্ধুত্ব বা প্রেম যাই হোক না কেন, কঠিন সময়েই তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় । আমরা প্রায়শই সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি, কিন্তু যখন তাদের আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়, তখন হয়তো আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ি । বাস্তবতা হল, আপনার সঙ্গী যখন কোনও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করেন, তখন ওষুধের মতোই আপনার মানসিক সমর্থনেরও তাঁদের সমান প্রয়োজন হয় । নীচে এমন কিছু পরামর্শ দেওয়া হল যা আন্তরিকভাবে মেনে চললে আপনি তাঁদের জন্য সমর্থনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারবেন:

উপদেশ দেওয়ার চেয়ে শোনার ওপর বেশি গুরুত্ব দিন

সঙ্গীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা অত্যন্ত জরুরি । অসুস্থ ব্যক্তি তাঁর যন্ত্রণা, ভয় ও দুশ্চিন্তার কথা কেবল এমন কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান, যিনি কোনও বিচার-বিবেচনা বা সমালোচনা ছাড়াই তাঁকে বুঝতে পারেন । এমন পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে তাঁদের আবেগ ও অনুভূতিকে বোঝা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হবেন না: অসুস্থতার সময় ধৈর্য ধারণ করাও অত্যন্ত জরুরি । চিকিৎসা প্রক্রিয়া অনেক সময় দীর্ঘ হতে পারে এবং অসুস্থ ব্যক্তির আচরণও স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে ৷ তাঁরা হয়তো খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠতে পারেন কিংবা ঘন ঘন হতাশ বোধ করতে পারেন । এসব ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না দেখানোই শ্রেয় ।

দৈনন্দিন কাজে সহায়তা: আপনার সঙ্গীর দৈনন্দিন প্রয়োজনে সহায়তা করাটা তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক হতে পারে । ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকা, ওষুধের বিষয়টি দেখাশোনা করা, ঘরের কাজে সাহায্য করা কিংবা তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার তৈরি করে দেওয়ার মতো বিষয়গুলি এই কঠিন সময়ে অনুভব করায় যে, তারা একা নন ।

নিজেরও খেয়াল রাখুন: সেবা প্রদানকারী হিসাবে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি । আপনি যদি অতিরিক্ত ক্লান্ত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, তবে আপনার সঙ্গীকে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারবেন না । তাই নিয়মিত বিরতিতে বিশ্রাম নেওয়া, বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সহায়তা চাওয়া এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

অসুখটি সম্পর্কে তথ্য জেনে নিন: আপনার সঙ্গীর অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাটা খুবই সহায়ক হতে পারে । এরফলে আপনি তাঁদের প্রয়োজনগুলি এবং কোন ধরনের আচরণ বা পদক্ষেপ তাদের জন্য উপকারী হবে, তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন । এছাড়া চিকিৎসা ও ওষুধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও আপনি তাদের আরও ভালোভাবে সহায়তা করতে পারবেন ।

ভালোবাসা অটুট রাখুন: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনার সঙ্গীকে এটা অনুভব করানো যে, অসুস্থতার কারণে আপনাদের সম্পর্কের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি । ছোটখাটো বিষয় যেমন- তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া, একসঙ্গে সময় কাটানো কিংবা তাঁদের পছন্দের কোনও কাজ করা তাঁদের মানসিক শক্তি জোগায় ।

যেকোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রেই উত্থান-পতন থাকে । অসুস্থতার সময়টা নিঃসন্দেহে বেশ কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং; তবে ভালোবাসা, ধৈর্য এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব । অনেক সময় এই কঠিন সময়গুলোই সম্পর্ককে আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলে ।

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