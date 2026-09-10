চাকরি সামলে ঘরের কাজ , রান্নার সময় কমাতে ব্যস্ত সময়ে এই সহজ পদ্ধতিগুলি দেখুন

চাকরি সামলে ঘরের কাজ , রান্নার সময় কমাতে ব্যস্ত সময়ে এই সহজ পদ্ধতিগুলি দেখুন
তাড়াহুড়োর সময় রান্নার পদ্ধতি হবে একদম সহজ ৷ এই কৌশলে রান্না করুন সকালের ব্যস্ত রুটিনে ৷
Published : September 10, 2026 at 12:37 PM IST
কম বেশি রান্না করতে ভালবাসেন অনেকেই । কিন্তু তাড়াহুড়োর সময়ে রান্না করা বা দিনভর খেটে কষিয়ে রান্না করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে । ব্যস্ত জীবনে যাতে ঘরের খাওয়াও হয় আর এরসঙ্গে তাড়াতাড়িও দরকার ৷ প্রতিদিনের রান্না করুন সহজে ৷ মেনে চলুন এই কৌশলগুলি ৷
রোজের যা সবজি লাগে সেগুলি কেটে জিপলক ব্য়াগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন । আলু থেকে গাজর, বিন্স, ফুলকপি কাটা থাকলে তাড়াহুড়োর সময়ে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় ।
আদাবাটা, রসুনবাটা হাতের কাছে থাকলে রান্নার সময় কমে । তবে সময় বাঁচাতে আগে থেকেই মশলা কষিয়ে রাখতে পারেন । পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং টমেটো, নুন, লঙ্কাগুড়ো, হলুদগুঁড়ো দিয়ে তেলে কষিয়ে রাখুন । সেটি ঘরের তাপমাত্রায় এলে বায়ুনিরোধী কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রেখে দিন । আমিষ রান্না হোক বা নিরামিষ, এই মশলা দিয়ে সব ধরনের রান্না করা যায় । এটি অফিসের তাড়াতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে ফেলতে পারবেন ৷
সকালে রান্না নিয়ে তাড়াহুড়ো থাকলে ডিম আগেই সেদ্ধ করে রাখতে পারেন । মাছও ভেজে নিয়ে বক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যায় । পর দিন ঝোল বা ঝাল করে মাছ বা ডিম দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই রান্না তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাবে ৷
অফিসের টিফিন হোক বা স্নাক্স ভাত বা রুটি তৈরি করা থাকলে, তা দিয়েও অনেক কিছু বানিয়ে নেওয়া চলে । ভাত রান্না করা থাকলে আর আগে থেকে সবজি কুচোনো থাকলে, খুব সহজেই ফ্রায়েড রাইস বানিয়ে নেওয়া যায় । সবজি বা মাংসের পুর ভরে, রুটি আড়াআড়ি ভাঁজ করে মাখনে উল্টেপাল্টে সেঁকে ট্যাকোও বানিয়ে নেওয়া যায় ।
তাড়াহুড়োর সময়ে সহজ কিছু পদ বেছে নিন ৷ যেগুলি স্বল্প সময়েই রান্না করা যায় । আগে থেকে প্রস্তুতি থাকলে সাদা আলুর তরকারি, আলুজিরে, থেচা পনির, ডিমের কারি, মাঝের ঝাল সহজেই করে নেওয়া যায় । এছাড়াও চিকেনও খুব তাড়াতাডি বানিয়ে নেওয়া যায় ৷ আপনি বাজার থেকে চিকেন এনে আলাদা আলাদা ভাবে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন ৷ এতে সকালে খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে নেওয়া যায় ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3496024/