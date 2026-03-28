EXPLAINER: রাজদরবার থেকে রানওয়ে: কাফতানের চিরন্তন ফ্যাশন যাত্রা

ঐতিহ্যগতভাবে রাজা-বাদশাহ, বিত্তবান এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা কাফতান পরিধান করতেন ৷ এই পোশাকের বিবর্তনের ইতিহাস জানুন ৷ লিখেছেন অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷

কাফতানের চিরন্তন ফ্যাশন যাত্রা
Published : March 28, 2026 at 4:21 PM IST

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্যাশন ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এসেছে । এটি প্রায়শই এমন সব পোশাকের গড়ন বা 'সিলুয়েট' পুনরুজ্জীবিত করে যা একসময় সুদূর অতীতের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও রাজদরবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল । কাফতানের মতো বিশেষ কিছু পোশাক অসাধারণ আভিজাত্যের সঙ্গে এই বিবর্তনের যাত্রাকে মূর্ত করে তোলে । সময় ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে প্রাচীন পারস্যে রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে এর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বিবর্তিত হয়ে আজ আধুনিক ফ্যাশন মঞ্চে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের পোশাকের এক অত্যন্ত সমাদৃত পরিধেয় হিসাবে স্থান দখল করে নিয়েছে ।

কাফতানের উৎপত্তি প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় ৷ যেখানে এটি পুরুষ ও নারী উভয়েই পরিধান করতেন । সেই আদি যুগে, কাফতানের বৈশিষ্ট্য ছিল এর ঢিলেঢালা ও মসৃণ নকশা, যা সাধারণত রেশম ও মখমলের মতো বিলাসবহুল কাপড় দিয়ে তৈরি হতো । এই পোশাকগুলি প্রায়শই জটিল কারুকার্য ও অলঙ্করণে সজ্জিত থাকত, যা পরিধানকারীর মর্যাদা ও সম্পদের প্রতীক ছিল ।

এই পোশাকটির মূল প্রোথিত রয়েছে প্রাচীন পারস্যে (Getty Image, ETV bharat)

কাফতানের ইতিবৃত্ত:

এই পোশাকটির মূল প্রোথিত রয়েছে প্রাচীন পারস্যে ৷ যেখানে কাফতান ছিল নিছক একটি সাধারণ পোশাকের চেয়েও অনেক বেশি কিছু । ঐতিহ্যগতভাবে রাজা-বাদশাহ, অভিজাতবর্গ এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা এটি ব্যবহার করতেন ৷ যা এই পোশাকটি ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করত । রেশম, ব্রোকেড এবং মখমলের মতো দামী ও সমৃদ্ধ বস্ত্র দিয়ে তৈরি পারস্যের কাফতানগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম কারুকাজ ও নিপুণ নকশায় অলঙ্কৃত থাকত ৷ যা সেগুলিকে করে তুলত অনন্য ও রাজকীয় । রাজদরবারের অন্দরে, কাফতান কেবল একটি পরিধেয় বস্ত্রই ছিল না, এটি পদমর্যাদা ও বিত্তবৈভবের একটি দৃশ্যমান নির্দেশক হিসেবেও ভূমিকা পালন করত ।

সময়ের পরিক্রমায়, এই পরিচ্ছদটি পারস্যের সীমানা পেরিয়ে বাণিজ্য পথের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । অনেকেই হয়তো জানেন না কাফতানের বিবর্তনের ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । অটোমান সুলতানগণ এবং রাজদরবারের সদস্যরা অত্যন্ত আভিজাত্যের সঙ্গে এই পোশাকশৈলীটিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে যুক্ত করেছিলেন সুন্দর ও অভাবনীয় নকশা, বিলাসবহুল কাপড়ের সমাহার এবং জমকালো অলঙ্করণ । এই রাজদরবারগুলিতে কাফতান প্রায়শই উপহার হিসাবে প্রদান করা হতো যা ছিল সম্মানের এক বিশেষ প্রতীক ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্যাশন ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে কাফতানের নাম (Getty Image, ETV bharat)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাফতান পশ্চিমা ফ্যাশন ডিজাইনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে । মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার শৈলীর বহিরাগত আকর্ষণে প্রভাবিত হয়ে ওয়েস্টার্ন ডিজাইনাররা তাঁদের সংগ্রহে কাফতানের উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেন । এই যুগটিই মূলধারার ফ্যাশনে কাফতানের যাত্রার সূচনা করে ।

ধীরে ধীরে কাফতানের জনপ্রিয়তা মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে । অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রতিটি অঞ্চলে এই পোশাকটির নিজস্ব সংস্করণ বা রূপ উদ্ভাবন করে ৷ যা ইঙ্গিত দেয় এটি ক্রমশ ফ্যাশন জগতের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ । কোনও কোনও সংস্করণে ভারী কাপড় ব্যবহার করা হতো, আবার কোনোটি তৈরি হতো অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদান দিয়ে যা উষ্ণ আবহাওয়ার অঞ্চলগুলির জন্য ছিল অত্যন্ত উপযোগী । এই বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, কাফতানের মূল বৈশিষ্ট্যটি অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল ৷ এটি ছিল একটি অত্যন্ত ঢিলেঢালা ও সাবলীল পোশাক ।

ঐতিহ্যগতভাবে রাজা-বাদশাহ শ্রেণীর মানুষরা এই পোশাক পরতেন (Getty Image, ETV bharat)

'উর্মিল' লেবেলের প্রতিষ্ঠাতা ফ্যাশন ডিজাইনার জুটি রিতিকা ও প্রেরণা বলেন, "কাফতানের উৎপত্তি প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ায় ৷ যেখানে এটি রাজপরিবার এবং অভিজাতরা পরিধান করতেন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই পোশাকটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বজুড়ে ডিজাইনারদের দ্বারা নতুন করে আবিষ্কৃত হয় । ঐতিহ্যগতভাবে দামি কাপড়ে তৈরি এবং সূচিকর্মে সজ্জিত এই পোশাকটি মর্যাদা, আভিজাত্য এবং আরামের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয় ।"

উর্মিল' লেবেলের প্রতিষ্ঠাতা ফ্যাশন ডিজাইনার জুটি রিতিকা ও প্রেরণা (ETV Bharat)

এছাড়াও বলন, "এটি রিসোর্ট ওয়্যার, ইভিনিং পোশাক এবং আধুনিক দিনের পোশাক হিসেবে দারুণ উপযোগী । কাফতান ভারতীয় নারীদের জন্য চমৎকারভাবে মানানসই ৷ কারণ এটি বহুমুখী এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক গড়নের সঙ্গেও মানানসই । এর গড়ন সুন্দরভাবে শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম প্রদান করে । ভারতে এর জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হল এর অভিযোজনযোগ্যতা ৷ ডিজাইনাররা ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র, হাতের সূচিকর্ম এবং কারুশিল্পের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে কাফতানকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারেন যা একই সঙ্গে বিশ্বজনীন এবং ভারতীয় নান্দনিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ।"

বিশ্বের ফ্যাশন জগতে প্রবেশ:

বৈশ্বিক ফ্যাশন জগতে এর বিস্তার শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে ৷ বিশেষ করে 1960 ও 1970-এর দশকে । এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমা ফ্যাশন অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করতে শুরু করেছিল ৷ তখন কাফতান অত্যন্ত সমাদৃত এক দর্শকগোষ্ঠী খুঁজে পায় ।

জানা যায়, ইভ সেন্ট লরেন্ট এবং এমিলিও পুচির মতো ডিজাইনাররা কাফতানকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আধুনিক কাপড়, আকর্ষণীয় প্রিন্ট ও উদ্ভাবনী শৈলীর মাধ্যমে এর নতুন রূপদান করেন । এই সময়কালটি ছিল ঐতিহ্যবাহী উপাদানের সঙ্গে সমসাময়িক শৈলীর এক মিশ্রণ ৷ যা কাফতানকে বোহেমিয়ান আভিজাত্য এবং পরিশীলিত সৌন্দর্যের প্রতীকে পরিণত করে ।

বিশ্বের ফ্যাশন জগতে কাফতান কীভাবে জায়গা পেলো ? (Getty Image, ETV bharat)

ডিজাইনার এবং ফ্যাশন আইকন উভয় পক্ষই এর নাটকীয় অবয়ব এবং আরামদায়ক অনুভূতির প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন ৷ যা ছিল পশ্চিমা পোশাকের সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোগত বুননশৈলীর (Structured Tailoring) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক বৈশিষ্ট্য ।

এই পোশাকটি শীঘ্রই বোহেমিয়ান গ্ল্যামার এবং রিসোর্টের বিলাসিতার প্রতীক হয়ে ওঠে । বহু অসংখ্য স্টাইল আইকনকে জাকজমক পার্টিতে কাফতান টাইপ পোশাক পরতে দেখা গিয়েছে ৷ যার সঙ্গে তাঁরা বড় আকারের সানগ্লাস, অনন্য জুয়েলারী এবং বোহো স্যান্ডেল ।

কাফতানের আধুনিক পুনরুজ্জীবন

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, ফ্যাশনের সদা পরিবর্তনশীল ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাফতানের এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে । আজকের নারীদের কাফতানগুলিতে ঐতিহ্যবাহী প্রভাবের সঙ্গে আধুনিক নকশার বোধের মিশ্রণ ঘটেছে ৷ যার ফলে বিভিন্ন রুচি ও অনুষ্ঠানের উপযোগী নানা ধরনের শৈলীর সমাহার তৈরি হয়েছে ।

সমসাময়িক কাফতানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হল ক্যাজুয়াল এবং রিসোর্ট পোশাক হিসাবে এর ব্যবহার । আধুনিক কাফতানগুলি প্রায়শই সুতি, লিনেন এবং শিফনের মতো হালকা ও আরামদায়ক কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়, যা এগুলিকে আরামদায়ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের জন্য আদর্শ করে তোলে । এছাড়াও এগুলিতে অ্যাডজাস্টেবল টাই, পকেট এবং বহুমুখী কাটের মতো ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে ডিজাইন করা হয় ৷ যা স্টাইলের সঙ্গে আপোস না করে আরাম ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে ।

এছাড়াও, সমসাময়িক ডিজাইনাররা বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট, রঙ এবং অলঙ্করণ যুক্ত করে বৃহত্তর দর্শকের জন্য কাফতানকে নতুনভাবে কল্পনা করেছেন । উজ্জ্বল জ্যামিতিক নকশা থেকে শুরু করে মার্জিত একরঙা ডিজাইন পর্যন্ত, কাফতান নানা শৈলীতে পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ফ্যাশন রুচির মানুষের কাছে আকর্ষণীয় । এই বহুমুখিতা নারীদের সাধারণ ঘোরাঘুরি থেকে শুরু করে অনুষ্ঠান পর্যন্ত নানা উপলক্ষে কাফতান পরার সুযোগ করে দেয় ।

আজকের ফ্যাশনে গরমের দিনে সুতির কাফতান বেশ আরামদায়ক (Getty Image, ETV bharat)
  • মরশুম বদলের পাশাপাশি ফ্যাশনেও বদল আসে । গরমের দিনে পোশাক হতে হবে আরামদায়ক, যা পরে সারা দিন ফুরফুরে থাকা যায় । গরমের ফ্যাশনে দাপট বাড়ছে কাফতানের । কোনও বিয়েবাড়ি হোক কিংবা অফিস, পুজো হোক কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া এই বছর গরমের ফ্যাশনে 'ইন' কাফতান ।
  • রোজকার ব্যস্ত জীবনে অনেকেই শারীরচর্চার সময় পান না । ওজন বাড়লে অনেকেরই চিন্তায় ঘুম উড়ে যায় । শরীরের গঠন বা খাঁজ নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলারও দরকার নেই । কাফতানে শরীরী গঠন স্পষ্ট বোঝা যায় না । চেহারা ভারী হলেও কাফতান বেশ ভালোই মানায় ।
  • গরমের দিনে সুতির কাফতান বেশ আরামদায়ক । কাফতানের গঠন এমনই, এর মধ্যে বায়ু সঞ্চালন খুব ভালো হয় ।
  • অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ফ্যাশনেও কাফতানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে । সন্তান জন্মের পরবর্তী সময়ও এই পোশাক বাছতে পারেন স্বচ্ছন্দে । ওই সময়ে আঁটসাঁট পোশাক পরতে কারই বা ভালো লাগে । তখনও বাছতে পারেন কাফতান ।

পুরনো শাড়ি আপনি কাফতান তৈরিতে কাজে লাগাতে পারেন । আপনার প্রিয় কাফতানের গলা ইংরাজি অক্ষর ভি, ইউ কিংবা গোলাকার যেমন পছন্দ তেমনই করতে পারেন । এছাড়াও কাফতানের ঠিক বুকের কাছে লাগাতে পারেন ছোট্ট লকেট । তা হলে দেখবেন একেবারে রূপ বদলে গিয়েছে প্রিয় পোশাকের । বাজারে এখন রকমারি কাফতান পাওয়া যাচ্ছে । লং জ্যাকেট, শর্ট ড্রেস, লং ড্রেস, টপ ইত্যাদি বিভিন্ন কাটের পোশাকেই এই কাফতান স্টাইলকে কাজে লাগাচ্ছেন ডিজাইনারেরা । ফলে স্থান অনুযায়ীও বাছতে পারেন বিভিন্ন রকমের কাফতান । কাফতান ব্লাউজ়ও এখন খুব ‘ট্রেন্ডিং’।

কাফতান পরলেই হল না, তার সঙ্গে সাজও হতে হবে মানানসই । গয়না নির্বাচন থেকে জুতো বাছাই, মেকআপ থেকে চুলের বাঁধন সব হতে হবে একেবারে পরিপাটি । কাফতান অনেকে নাইটড্রেস হিসাবেও ব্যবহার করেন আবার অনায়াশেই কোনও পার্টির মধ্যমণি হয়ে যেতে পারেন এই পোশাক পরেই । সাজগোজ সঠিক হলেই হল ।

ফ্যাশন জগতে একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠছিল কাফতান (Getty Image, ETV bharat)

আপনি এর বানান যেভাবে খুশি লিখুন না কেন 'caftan' বা 'kaftan' হতে পারে, কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই ঢিলেঢালা পোশাকটি এই বছরের অন্যতম আধুনিক ফ্যাশনের একটি । একটা সময় ছিল যখন এই আলখাল্লার মতো পোশাকটি শুধুমাত্র সৈকতের জন্য সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু এখন আপনি কাফতান যেকোনও অনুষ্ঠানে পরতে পারেন, আক্ষরিক অর্থেই । অস্কারের রেড কার্পেট সম্ভবত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'র‍্যাম্প' এবং 2018 সালের 90তম বার্ষিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে অভিনেত্রী ও উপস্থাপিকা মায়া রুডলফ ইতালীয় ফ্যাশন হাউস ভ্যালেন্টিনোর ট্রেডমার্ক লাল রঙের একটি কাফতান-শৈলীর গাউন পরেছিলেন । সেইসময় তখন তিনি ফ্যাশন সমালোচকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন ।

উপসংহার:

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কাফতানের এক পূর্ণাঙ্গ পুনরুজ্জীবন ঘটেছে । এবার এটি আন্তর্জাতিক রানওয়ে এবং সমসাময়িক ফ্যাশন কালেকশন উভয় ক্ষেত্রেই স্থান করে নিয়েছে এই লম্বা পোশাক । বিশ্বজুড়ে ডিজাইনাররা এই সিলুয়েটটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং আধুনিক কাট ও অন্যান্য শৈলীগত সূক্ষ্মতার মাধ্যমে এটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । এই পোশাকটি ফ্যাশন ইতিহাসের সঙ্গে চলমান কথোপকথনের এক প্রকৃত প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে । যা একসময় রাজকীয় পোশাক হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন বিশ্বব্যাপী ফ্যাশনের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে এবং ফ্যাশনপ্রেমীরা এটি দারুণভাবে পছন্দ করছেন ।

