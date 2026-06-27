অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা পেতে সানগ্লাস পরা জরুরি, আপনার জন্য কোনগুলি সেরা ?
রোদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ স্কার্ফ বা স্টোল যথেষ্ট নয় । তীব্র অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) আপনার চোখের ক্ষতি করতে পারে ।
Published : June 27, 2026 at 9:46 AM IST
গ্রীষ্মকাল হোক বা বর্ষাকাল প্রায় সব ঋতুতেই সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) আমাদের চোখের ওপর প্রভাব ফেলে । রোদে বেরোনোর সময় অনেকেই স্কারফ বা কোনও কাপড় দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাখেন এবং মনে করেন যে এতেই সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাওয়া যায় । কিন্তু বিষয়টি আসলে তা নয় ৷ কাপড়টি হয়তো ধুলোবালি ও রোদ থেকে মুখকে কিছুটা আড়াল করতে পারে, তবে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে পুরোপুরি সুরক্ষা দিতে পারে না ।
তীব্র সূর্যের আলোয় দীর্ঘক্ষণ থাকলে চোখে জ্বালাপোড়া, জল পড়া ও ঝাপসা দেখার মতো সমস্যা হতে পারে ৷ এমনকি দীর্ঘমেয়াদি চোখের গুরুতর কোনও রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে । তাই ভালো মানের সানগ্লাস ব্যবহার করা কেবল ফ্যাশনের বিষয় নয়, বরং চোখের সুস্বাস্থ্যের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি । সানগ্লাস কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কেনার সময় কোন বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা উচিত, তা নীচে আলোচনা করা হল ।
সানগ্লাস পরা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
তীব্র সূর্যের আলো চোখের ক্ষতি করতে পারে । কোনও সুরক্ষা ছাড়াই দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে চোখে জ্বালাপোড়া, শুষ্কতা, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । সঠিক সানগ্লাস ব্যবহার করলে এসব সমস্যার ঝুঁকি কমানো সম্ভব ।
সঠিক সানগ্লাস কীভাবে বেছে নেবেন ?
সবসময় এমন সানগ্লাস বেছে নিন যা 100% UVA এবং UVB সুরক্ষা দেয় ।
শুধুমাত্র লেন্সের গাঢ়ত্বের ওপর ভিত্তি করে সানগ্লাস কিনবেন না ।
এমন ফ্রেম বেছে নিন যা চোখের কোণগুলি ভালোভাবে ঢেকে রাখে ৷
বিশ্বস্ত কোনও ব্র্যান্ডের উন্নত মানের সানগ্লাস বেছে নিন ।
আরামদায়ক এবং আপনার মুখের গড়নের সঙ্গে মানানসই ফ্রেম কিনুন ।
কাদের জন্য এগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ?
যারা কড়া রোদে কাজ করেন, বাইক বা স্কুটার চালান, ভ্রমণ করেন, খেলাধুলা করেন কিংবা দীর্ঘ সময় বাইরে কাটান তাদের অবশ্যই সানগ্লাস পরা উচিত । তীব্র গরমের সময় সানগ্লাসের পাশাপাশি চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি বা ক্যাপ পরাও জরুরি । ভালো মানের সানগ্লাস ব্যবহার করলে চোখের জ্বালাপোড়া, ব্যথা বা ঝাপসা দেখার মতো সমস্যাগুলি কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব । তাই পরের বার যখন কড়া রোদে বাইরে বের হবেন, তখন অবশ্যই সানগ্লাস সঙ্গে রাখবেন ।