উচ্চতার কারণে কি শাড়ি পরতে দ্বিধা করেন ? এই সহজ ফ্যাশন হ্যাকগুলি চেষ্টা করে দেখুন
শর্ট হাইটের জন্য মহিলাদের জন্য শাড়ি পরা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷ কিন্তু সঠিক স্টাইলের সাহায্যে, আপনি শাড়িতে মার্জিত এবং লম্বা দেখাতে পারেন ।
Published : January 25, 2026 at 10:07 AM IST
শাড়ি এমন একটি পোশাক যা সব বয়সি এবং উচ্চতার মেয়েরা পরতে পছন্দ করে । তবে, খাটো মেয়েরা প্রায়ই ভয় পায় যে শাড়ি পরলে তাদের খাটো দেখাবে । এরফলে প্রায়শই তারা শাড়ি পরতে দ্বিধা করে ।
এমন পরিস্থিতিতে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল কিছু সহজ ফ্যাশন টিপস গ্রহণ করা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই টিপসগুলি সম্পর্কে ৷ মনে রাখবেন কোন কোন খাটো মেয়েরাও শাড়িতে সুন্দর এবং লম্বা দেখাবে ।
সঠিক কাপড় বেছে নিন: শাড়ির কাপড় আপনার চেহারার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে । ভারী বা খুব ঘন কাপড় দিয়ে তৈরি শাড়ি খাটো মেয়েদের আরও খাটো দেখাতে পারে । শিফন, জর্জেট এবং সিল্কের মতো হালকা শাড়ি আপনার শরীরের সঙ্গে খুব ভালো মানিয়ে যাবে । এই ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি শাড়ি আপনাকে স্লিম এবং লম্বা দেখাতে সাহায্য করে ।
প্রিন্টের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন: যদি আপনি হাইটে একটু কম থাকে ভারী প্রিন্টের শাড়ি পরা এড়িয়ে চলা ভালো ৷ বড় ফুল, বিস্তৃত নকশা এবং অতিরিক্ত নকশা শরীরকে ভারী দেখাতে পারে । পরিবর্তে, ছোট প্রিন্ট, উল্লম্ব রেখা বা সাধারণ শাড়িই ভালো বিকল্প । এটি শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ফিগারকে লম্বা দেখায় ।
ব্লাউজ ফিটিং নিখুঁত হওয়া উচিত: বেশিরভাগ মেয়েরা ব্লাউজকে উপেক্ষা করে, যা তাদের চেহারা নষ্ট করতে পারে । অতএব, খাটো মেয়েদের একটি ভালো ফিটিং ব্লাউজ পরা উচিত । এছাড়াও, ঢিলেঢালা বা ভারী ডিজাইনের ব্লাউজ পরা এড়িয়ে চলুন । স্লিভলেস বা হাফ-হাতা ব্লাউজ ফিগারকে লম্বা দেখাতে সাহায্য করে ।
শাড়ির ড্রেপিং সহজ রাখুন: আপনি কীভাবে শাড়ি পরছেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ । অনেক বেশি প্লিট বা স্টাইলিশ ড্রেপিং আপনার ছোট উচ্চতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে । যদি আপনি শাড়িতে লম্বা দেখাতে চান, তাহলে প্লেইন প্লিট এবং একটু লম্বা পাল্লু বেছে নেওয়া ভালো । সিম্পল ড্রেপিং একটা ক্লাসি লুক তৈরি করে এবং ফিগারকে লম্বা করে ।
হিল এবং আনুষাঙ্গিকগুলির সঠিক নির্বাচন অপরিহার্য: সঠিক জুতো এবং আনুষাঙ্গিকগুলি শাড়ির সঙ্গে লুকটি সম্পূর্ণ করে । একটু শর্ট হাইটের জন্য হিল সেরা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয় । অতএব, মোটা হিলের পরিবর্তে সিম্পল এবং মার্জিত হিল বেছে নেওয়া ভালো । এছাড়াও, ভারী গয়না পরা এড়িয়ে চলুন । হালকা ওজনের গয়না পরলে তোমার লুক সুন্দর এবং মার্জিত হবে ।