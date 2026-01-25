ETV Bharat / lifestyle

উচ্চতার কারণে কি শাড়ি পরতে দ্বিধা করেন ? এই সহজ ফ্যাশন হ্যাকগুলি চেষ্টা করে দেখুন

শর্ট হাইটের জন্য মহিলাদের জন্য শাড়ি পরা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে ৷ কিন্তু সঠিক স্টাইলের সাহায্যে, আপনি শাড়িতে মার্জিত এবং লম্বা দেখাতে পারেন ।

Saree Fashion Tips
শাড়ি ফ্যাশন (Instagram)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 25, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শাড়ি এমন একটি পোশাক যা সব বয়সি এবং উচ্চতার মেয়েরা পরতে পছন্দ করে । তবে, খাটো মেয়েরা প্রায়ই ভয় পায় যে শাড়ি পরলে তাদের খাটো দেখাবে । এরফলে প্রায়শই তারা শাড়ি পরতে দ্বিধা করে ।

এমন পরিস্থিতিতে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল কিছু সহজ ফ্যাশন টিপস গ্রহণ করা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই টিপসগুলি সম্পর্কে ৷ মনে রাখবেন কোন কোন খাটো মেয়েরাও শাড়িতে সুন্দর এবং লম্বা দেখাবে ।

সঠিক কাপড় বেছে নিন: শাড়ির কাপড় আপনার চেহারার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে । ভারী বা খুব ঘন কাপড় দিয়ে তৈরি শাড়ি খাটো মেয়েদের আরও খাটো দেখাতে পারে । শিফন, জর্জেট এবং সিল্কের মতো হালকা শাড়ি আপনার শরীরের সঙ্গে খুব ভালো মানিয়ে যাবে । এই ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি শাড়ি আপনাকে স্লিম এবং লম্বা দেখাতে সাহায্য করে ।

প্রিন্টের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন: যদি আপনি হাইটে একটু কম থাকে ভারী প্রিন্টের শাড়ি পরা এড়িয়ে চলা ভালো ৷ বড় ফুল, বিস্তৃত নকশা এবং অতিরিক্ত নকশা শরীরকে ভারী দেখাতে পারে । পরিবর্তে, ছোট প্রিন্ট, উল্লম্ব রেখা বা সাধারণ শাড়িই ভালো বিকল্প । এটি শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ফিগারকে লম্বা দেখায় ।

ব্লাউজ ফিটিং নিখুঁত হওয়া উচিত: বেশিরভাগ মেয়েরা ব্লাউজকে উপেক্ষা করে, যা তাদের চেহারা নষ্ট করতে পারে । অতএব, খাটো মেয়েদের একটি ভালো ফিটিং ব্লাউজ পরা উচিত । এছাড়াও, ঢিলেঢালা বা ভারী ডিজাইনের ব্লাউজ পরা এড়িয়ে চলুন । স্লিভলেস বা হাফ-হাতা ব্লাউজ ফিগারকে লম্বা দেখাতে সাহায্য করে ।

শাড়ির ড্রেপিং সহজ রাখুন: আপনি কীভাবে শাড়ি পরছেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ । অনেক বেশি প্লিট বা স্টাইলিশ ড্রেপিং আপনার ছোট উচ্চতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে । যদি আপনি শাড়িতে লম্বা দেখাতে চান, তাহলে প্লেইন প্লিট এবং একটু লম্বা পাল্লু বেছে নেওয়া ভালো । সিম্পল ড্রেপিং একটা ক্লাসি লুক তৈরি করে এবং ফিগারকে লম্বা করে ।

হিল এবং আনুষাঙ্গিকগুলির সঠিক নির্বাচন অপরিহার্য: সঠিক জুতো এবং আনুষাঙ্গিকগুলি শাড়ির সঙ্গে লুকটি সম্পূর্ণ করে । একটু শর্ট হাইটের জন্য হিল সেরা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয় । অতএব, মোটা হিলের পরিবর্তে সিম্পল এবং মার্জিত হিল বেছে নেওয়া ভালো । এছাড়াও, ভারী গয়না পরা এড়িয়ে চলুন । হালকা ওজনের গয়না পরলে তোমার লুক সুন্দর এবং মার্জিত হবে ।

  1. স্ত্রীর সামনে শুধু এই কাজ করুন, অমিতাভ বচ্চন স্ত্রীকে খুশি রাখার টিপস শেয়ার করেছেন
  2. রকমারি মাফলারে উষ্ণতা ছড়ানো যায়, শীতের নয়া ফ্যাশন দেখুন একনজরে
  3. 83তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডের সেরা স্টাইলের লুকগুলি দেখুন একনজরে
  4. রাসায়নিক ও দূষণের কারণে চুল শুষ্ক প্রাণহীন হয়ে পড়ে, ঘরে তৈরি করুন এই মাস্কগুলি

TAGGED:

SHORT GIRLS CAN LOOK TALL SAREE
FASHION TIPS
ফ্যাশন
SAREE FASHION
SAREE DRAPING TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.