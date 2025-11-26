শেখ হাসিনার ফ্যাশন কূটনীতি: মুজিবকন্যার হাতে জামদানির গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং
বাংলার সমৃদ্ধ বয়ন ঐতিহ্যের সবচেয়ে শৈল্পিক রূপ হল 'জামদানি শাড়ি', যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত ৷
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
বিশ্বের রাজনীতিতে তাবড় তাবড় নেতারা প্রায়শই তাঁদের পোশাকের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে থাকেন । বিহার ভোটের আগে গামছা ঘুরিয়ে পাটলিপুত্রের মসনদ দখলের লড়াইয়ের কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । নেতাদের কেউ বেছে নেন নির্দিষ্ট রঙ আবার কেউ বা নির্দিষ্ট প্রতীক । কিন্তু শেখ হাসিনা এই প্রচলিত পদ্ধতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন স্তরে । ফ্যাশনকে কূটনীতির এক কার্যকর অস্ত্রে বদলে ফেলেছিলেন তিনি । তাঁর পোশাকের ধরণ আজ পরিচিত 'জামদানি কূটনীতি' নামে ।
তাঁর প্রতিটি জামদানি শাড়ি শুধু সৌন্দর্যের নিদর্শন ছিল না, বরং ছিল এক সাংস্কৃতিক ঘোষণাপত্র- যা প্রমাণ করে, বাংলাদেশের পরিচয় লুকিয়ে আছে তাঁর বুননে, তাঁর কারিগরে, তাঁর ঐতিহ্যে । সেই কারণেই জানা জরুরি, কীভাবে এক সাধারণ শাড়ি বিশ্বদরবারে জাতির পরিচয় বহন করার অসাধারণ দায়িত্ব পালন করল । 'জামদানি'- শাড়ির জগতে একটি অনন্য শব্দ । বাংলাদেশে উৎপন্ন সূক্ষ্ম, বোনা মসলিনের এই কাপড় আজ বিশ্বময় বিস্তার লাভ করেছে । 2013 সালে ইউনেস্কো এই বহুল প্রশংসিত ও লালিত বুননশিল্পকে 'অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা তাঁতিদের প্রাপ্য সম্মান এনে দিয়েছে ।
ফ্যাশন কূটনীতির হাতিয়ার হিসাবে জামদানি
উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক পরিবেশে শেখ হাসিনার জামদানি ব্যবহারের ধারাবাহিকতাকেই 'জামদানি কূটনীতি' হিসেবে অভিহিত করা হয় । আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য বা আনুষ্ঠানিক ভাষণের ওপর নির্ভর না করে জামদানি শাড়িকে বেছে নিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, নান্দনিকতা, কারুশিল্পের উৎকর্ষ এবং জাতীয় পরিচয়কে সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করেছেন । প্রতিটি সফরে জামদানি পরা ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক বার্তা- যা বিদেশি নেতাদের নজর কেড়েছে এবং বাংলাদেশের হস্তশিল্পকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নতুন করে পরিচিত করেছে । এর মাধ্যমে কূটনীতিতে নরম শক্তি বা 'সফট পাওয়ার'-এর অনন্য ব্যবহার ঘটেছে, যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে ।
শীর্ষ সম্মেলন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান- তাঁর শাড়ি হয়ে উঠত আলাপের সূচনা । দৃষ্টি আকর্ষণ করত বিশ্ব নেতা, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন দেশের ফ্যাশন বিশ্লেষকদের । এভাবে তিনি জামদানি শাড়িকে পুনর্গঠন করেছিলেন সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও কূটনীতির প্রতীকে ।
জামদানির অভূতপূর্ব ইতিহাস:
মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে জামদানি ও মসলিন উৎপাদন পৌঁছেছিল শিখরে । মুঘল পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন ঢাকার আশেপাশে সহজলভ্য কাপাস তুলো দিয়ে তাঁতিরা তৈরি করতেন এই শাড়ি । অঞ্চলের উর্বর মাটি, খনিজসমৃদ্ধ নদীনির্ভর পরিবেশ, আর্দ্রতা- সবকিছুই ছিল কাপড় উৎপাদনের উপযুক্ত । নদীর জল রং করার কাজে যেমন ব্যবহৃত হতো, তেমনি এর খনিজ উপাদান তুলোকে করে তুলত আরও উজ্জ্বল । নদীপথের বাণিজ্যও শিল্পের প্রসারে এনে দেয় বিরাট সুবিধা ।
জামদানি শাড়ির দাম বেশি হওয়ার পিছনে লুকিয়ে আছে অক্লান্ত শ্রম । তুলোর সুতো রঙ করতে রাতভর চালের মাড়ে ভেজানো হয় - যা সুতোকে করে তোলে টেকসই ও নরম, ফলে পরিধানও সহজ হয় ।
ব্রিটিশ আমলে শিল্পজাত সস্তা পণ্যের আমদানি বাংলার জামদানি ও মসলিন শিল্পকে দ্রুত পিছিয়ে দেয় । হাতে বোনা জামদানি তৈরিতে পাঁচ মাস কিংবা তারও বেশি সময় লাগে, যা মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন করে তোলে । তবুও তাঁতিরা তাঁদের পূর্বপুরুষের শিল্পকে ধরে রেখেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে । পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার শিল্পের উন্নয়নে 'জামদানি শিল্প নগরী' ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে । 1982 সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয় কারুশিল্পের মৌলিকত্ব রক্ষায় এবং তাঁতিদের জীবিকাসহায়তায় ।
ফ্যাশনকে কূটনীতির অস্ত্রে পরিণত করা:
বিশ্বনেতারা যখন আনুষ্ঠানিক পোশাকে আবদ্ধ, তখন শেখ হাসিনা বারবার জানিয়েছেন- সাংস্কৃতিক পরিচয়ই চূড়ান্ত পরিচয় । আন্তর্জাতিক সভা থেকে শীর্ষ সম্মেলন - সবক্ষেত্রেই তিনি জামদানিকে করেছেন তাঁর স্বাক্ষর । তাঁর প্রতিটি উপস্থিতি হয়ে উঠেছে এক বিশেষ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ৷ ঘোষণা করেছেন- জামদানি শুধু পোশাক নয়, এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও কারুশিল্পের বিশ্ব প্রতীক ।
জামদানি নকশার ঐশ্বর্য তাঁতশিল্পকে দিয়েছে অনন্য শক্তি যার সমকক্ষ হতে পারেনি কোনও যন্ত্র । মুঘল আমলে ঢাকার সোনারগাঁও ছিল জামদানি উৎপাদনের কেন্দ্র, যা আজও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে । 'জামদানি' শব্দটি এসেছে ফারসি 'জাম' (ফুল) এবং 'দানি' (ধারণ করা)- অর্থাৎ ফুল-বোনা তাঁতের শিল্প । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জামদানি বাংলার শ্রেষ্ঠ বস্ত্র ঐতিহ্যের প্রতীক । সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে এর উত্থানের পিছনে শেখ হাসিনার সাংস্কৃতিক কূটনীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য ।
জামদানির ভাগ্য বদলের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত:
- 2014 সালে যখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঢাকা সফর করেন, তখন তিনি হাসিনাকে একটি সিল্কের শাড়ি উপহার দেন । হাসিনাও একটি জামদানি শাড়ি উপহার দেন । একটি ছোট মুহূর্ত, যা ফ্যাশন-কূটনীতির এক প্রধান উদাহরণ হয়ে ওঠে ।
- 2015 সালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিল্লি সফরের সময় শেখ হাসিনা একটি সাদা-ধূসর জামদানি শাড়ি পরেছিলেন, যা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে ।
- বাকুতে 2019 সালের ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন ছিল প্রথমবারের মতো জামদানির এত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থান করে নেওয়া । হাসিনার ঐতিহ্যবাহী সাজ বিদেশি প্রতিনিধিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ।
- গ্লাসগোতে 2021 সালের কপ-26 জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে হাসিনার নীল-ধূসর জামদানি শাড়ির ছবি বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ফ্যাশন সমালোচকরা এটিকে 'টেকসই তাঁতের শক্তি' বলে অভিহিত করেছিলেন ।
- 2022 সালে চার দিনের ভারত সফরের সময় তাঁর প্রতিটি সাজ ব্যবসায়ী নেতা এবং ডিজাইনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । এই সময়কালকে জামদানির বিশ্বব্যাপী উত্থানের এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
- জি-20 শীর্ষ সম্মেলনে (2023) শেখ হাসিনার ল্যাভেন্ডার রঙের ঢাকাই জামদানি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই মুহূর্তটি ছিল সেই সময় যখন জামদানি কেবল একটি শাড়ি নয়, বরং একটি কূটনৈতিক স্টাইল-স্টেটমেন্ট হয়ে ওঠে ।
সুতোয় বোনা সংস্কৃতি:
ঢাকাই জামদানি দুই হাজার বছরের বয়ন ঐতিহ্যের প্রতিভূ । 'স্বচ্ছ বয়ন' পদ্ধতিতে প্রতিটি ফুল, পাতা, নকশা হাতে বোনা হয় ৷ এই কারণেই একটি শাড়ি তৈরিতে সময় লাগে বহু মাস । ভারত ও বাংলাদেশের ধাঁচ আলাদা হলেও- ঢাকাই, বাংলার ও অন্ধ্র-উত্তর প্রদেশের ভিন্নতা, প্রত্যেকটির রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা ।
আজকের ফ্যাশন জগতে ঢাকাই বুনন নতুন মাত্রা যোগ করেছে । শাড়ির বাইরে জামদানি এখন চুড়িদার, কুর্তা, স্কার্ট, দোপাট্টা- বিভিন্ন পোশাকে সুনাম অর্জন করেছে । উৎসব, পুজো, বাঙালির যে-কোনও অনুষ্ঠানে জামদানির চাহিদা অটুট । বাংলার তাঁতিদের কারুকাজ নকশা ও রঙে প্রকাশ পায়, যা সর্বদাই ফ্যাশনে থাকে ।
এছাড়াও বাঙালির যেকোনও পুজো বা অনুষ্ঠানে যেমন জামদানি শাড়ি আবশ্যিক হয়ে উঠেছে, তেমনই বিভিন্ন অভিনেত্রীদেরও নানা ধরনের জামদানিতে দেখা যায় । বাংলাদেশের অভিনেত্রী জয়া আহসান প্রায়শই ঢাকাই জামদানি পরেন । ঐতিহ্যবাহী এই শাড়িকে আধুনিক রূপে উপস্থাপন করার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত । বিভিন্ন ভঙ্গিতে জামদানি পরে তিনি ফ্যাশন জগতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ।
সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে জয়া প্রচলিত ধরণ ভেঙে ধুতি-শাড়ি স্টাইলে জামদানি পরেছিলেন, যা ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ।
শিল্পরক্ষা ও কারিগরের সম্মান:
শেখ হাসিনার উদ্যোগে জামদানির চাহিদা ও রফতানি বেড়েছে ৷ কারিগররা পেয়েছেন নতুন স্বীকৃতি । জিআই ট্যাগ ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার এর সত্যতা রক্ষা করছে । আধুনিক ডিজাইনাররা এখন জামদানিকে ভিন্ন সিলুয়েটে বিশ্ববাজারে উপস্থাপন করছেন ।
তবে যান্ত্রিকতার যুগে আসল জামদানি বিরল হয়ে উঠছে ৷ সস্তা পাওয়ারলুম পণ্য বাজার দখল করছে । কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজি ও সরকারি সহায়তার ঘাটতি তাঁতিদের পেশা ছাড়তে বাধ্য করছে ।
শাড়ি এখন কেবল সাজ নয়- এটি কূটনীতির অস্ত্র । সম্প্রতি দিল্লির ন্যাশনাল ক্র্যাফটস মিউজিয়ামে বাংলাদেশি জামদানি প্রদর্শনী ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন সেতুবন্ধন তৈরি করেছে । উৎসবের আগে এই প্রদর্শনী উষ্ণতার বার্তা বহন করেছে দুই দেশের মানুষের মাঝে ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, রাষ্ট্রনীতির সীমা ছাড়িয়ে মানুষের মনে যে বন্ধন তৈরি হয়, জামদানি সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে । তাই জামদানি আজ কেবল শাড়ি নয়- এটি 'শাড়ি কূটনীতি', মানুষের সম্পর্কের সূক্ষ্ম অথচ অটুট সেতু ।
ঢাকাই জামদানি শুধু কাপড় নয়- এটি বাংলার আত্মার প্রতীক । হাজার বছরের ইতিহাস, কারিগরের শ্রম ও নারীর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মিশে আছে প্রতিটি বুননে । সময় বদলালেও জামদানি অমলিন । শরীরে জড়ালেই এটি হয়ে ওঠে চলমান কাব্য, জীবন্ত ইতিহাস । আজকের প্রজন্মের কাছে জামদানি ফ্যাশন নয়, এটি সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের অমূল্য দিক । 2016 সালে ঢাকাই জামদানি বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায় ।
যখন বিক্ষোভকারীরা গণভবনে হামলা চালায় (2024)
2024 সালের অগস্টে হাসিনার পদত্যাগ ও নির্বাসনে পৌঁছনো গণ-বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীরা ঢাকার গণভবনে হামলা চালায় । ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, মানুষ গণভবনে ঢুকে আসবাবের উপর শুয়ে আছে, অনুসন্ধান করছে হাসিনার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র । অনেকে গৃহস্থালির দ্রব্য নিয়ে বেরিয়ে আসে । কিন্তু তাঁর জামদানি শাড়ির দফায়-দফায় তল্লাশি ও চুরির দৃশ্য সোশাল মিডিয়াকে বিস্মিত করে ।
শেখ হাসিনার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান:
2024 সালের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন । তাঁর দলকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । গত বছরের ছাত্রনেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' অভিযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যে আন্দোলন তাঁর সরকারকে উৎখাত করে । ভারতে নির্বাসনে থাকা অবস্থায় অনুপস্থিতির রায় তিনি নিন্দা করে বলেন, ''এটি 'গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটবিহীন অনির্বাচিত সরকারের' অধীনে একটি 'কারচুপি করা' ট্রাইব্যুনালের ফল ।'' তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এজেন্ডা অনুসরণ করার অভিযোগ এনে বলেন, ''মৃত্যুদণ্ডের আহ্বান তাঁর নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলার ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে ।''
অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত সরকার তাঁকে মূল রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট । একই সঙ্গে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতিও চলছে । দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এই পরিবর্তন নতুন বাস্তবতার সূচনা করেছে ৷ যেখানে পুরনো দুই শক্তি ছাড়াও নতুন নেতৃত্ব উঠে আসছে ।
যদিও সমর্থক-কর্মীদের কাছে শেখ হাসিনার প্রভাব পুরোপুরি শেষ হয়নি, তবু তাঁর উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতা, বিচার এবং নির্বাসনের অবস্থান মিলিয়ে এমন এক সংকট তৈরি হয়েছে যা তাঁর দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক শক্তিকে গুরুতরভাবে চ্যালেঞ্জ করছে । সংক্ষেপে, শেখ হাসিনা এখন এক পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পর্যায়ে অবস্থান করছেন- যেখানে তাঁর পূর্বের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন ছবি গড়ে উঠছে ।
