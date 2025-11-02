ETV Bharat / lifestyle

সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত ? জেনে নিন চুলের ধরণ অনুযায়ী

অনেকেই ইচ্ছামতো চুলে শ্যাম্পু করে থাকেন তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এটি একেবারেই উচিত নয় ৷

সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত জানেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 2, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
আপনার চুল কতবার ধোয়া উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকের জন্য আলাদা । কেউ কেউ প্রতিদিন শ্যাম্পু করেন, আবার কেউ কেউ সপ্তাহে একবার বা দু'বার ।

কিন্তু যদি আপনার চুল ক্ষতিগ্রস্ত, শুষ্ক বা প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার শ্যাম্পু করার অভ্যাস একটি প্রধান কারণ হতে পারে । চুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্যাম্পু করার সঠিক সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন আপনার চুলকে সুস্থ রাখতে কতবার শ্যাম্পু করা দরকার ?

কতদিন পর পর চুল ধোয়া উচিত ?

শ্যাম্পু করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই । এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার চুলের ধরণ, মাথার ত্বকের অবস্থা এবং জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে ।

তৈলাক্ত মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার মাথার ত্বক দ্রুত তৈলাক্ত হয়ে যায়, তাহলে আপনাকে প্রতিদিন অথবা প্রতিদিন হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে । তা না করলে তেল এবং ময়লা জমা হতে পারে এবং চুলের গোড়া আটকে যেতে পারে ৷ যারফলে খুশকি এবং চুল পড়ে যেতে পারে ।

শুষ্ক বা স্বাভাবিক মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার চুল শুষ্ক বা স্বাভাবিক হয়, তাহলে আপনার চুলকে প্রাকৃতিক তেল তৈরি করতে এবং চুলে পৌঁছতে যে সময় লাগে তা দেওয়া উচিত । এই ক্ষেত্রে, সপ্তাহে 2-3 বার শ্যাম্পু করা উপযুক্ত বলে মনে করা হয় । প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে আপনার চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কমে যায়, যা এটিকে আরও শুষ্ক, ভঙ্গুর এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে ।

কোঁকড়ানো চুল: কোঁকড়ানো চুলের টেক্সচার মাথার ত্বক থেকে সিবাম চুলের খাদে পৌঁছতে বেশি সময় নেয় । অতএব এই ধরণের চুলের প্রচুর প্রাকৃতিক আর্দ্রতা প্রয়োজন । এই ধরণের চুলের জন্য, সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু করা যথেষ্ট । তবে আপনি কেবল এটিকে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পারেন । এতে চুল খড়খড়ে ভাব থেকে রক্ষা করবে ৷

কালার করা বা কোনও চিকিৎসা করা চুলের জন্য: যদি আপনি কেরাটিন দিয়ে আপনার চুল রঙ, চিকিৎসা বা সোজা করে থাকেন তাহলে আপনার চুল ইতিমধ্যেই দুর্বল এবং ভঙ্গুর । এটিকে রক্ষা করার জন্য সপ্তাহে একবার বা দু'বারের বেশি শ্যাম্পু করবেন না । সর্বদা সালফেট-মুক্ত এবং সফ্ট শ্যাম্পু ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷

অতিরিক্ত শ্যাম্পু করলে কীভাবে ক্ষতি হয় ?

যখন শ্যাম্পু করা হয় তখন মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় ৷ প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হলে এই সমস্যা হতে পারে:

চুল শুষ্ক, কোঁকড়ানো এবং প্রাণহীন হয়ে যায় ।

চুল তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়, যার ফলে ভেঙে যায় ।

রঙ করা চুল দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় ।

কম পরিমাণে শ্যাম্পু করার ঝুঁকি

অন্যদিকে, খুব কম শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বকে ময়লা, মৃত ত্বকের কোষ এবং তেল জমা হতে পারে । এটি মাথার ত্বকের ছিদ্রগুলিকে আটকে দিতে পারে, যার ফলে:

মাথার ত্বকে চুলকানি এবং খুশকি ।

চুল পড়া ।

চুলের বৃদ্ধি চক্র প্রভাবিত হয় ।

চুল আঠালো এবং ভারী হয়ে যায় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

