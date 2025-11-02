সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত ? জেনে নিন চুলের ধরণ অনুযায়ী

সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত ? জেনে নিন চুলের ধরণ অনুযায়ী
অনেকেই ইচ্ছামতো চুলে শ্যাম্পু করে থাকেন তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এটি একেবারেই উচিত নয় ৷
Published : November 2, 2025 at 2:41 PM IST
আপনার চুল কতবার ধোয়া উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকের জন্য আলাদা । কেউ কেউ প্রতিদিন শ্যাম্পু করেন, আবার কেউ কেউ সপ্তাহে একবার বা দু'বার ।
কিন্তু যদি আপনার চুল ক্ষতিগ্রস্ত, শুষ্ক বা প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার শ্যাম্পু করার অভ্যাস একটি প্রধান কারণ হতে পারে । চুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্যাম্পু করার সঠিক সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন আপনার চুলকে সুস্থ রাখতে কতবার শ্যাম্পু করা দরকার ?
কতদিন পর পর চুল ধোয়া উচিত ?
শ্যাম্পু করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই । এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার চুলের ধরণ, মাথার ত্বকের অবস্থা এবং জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে ।
তৈলাক্ত মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার মাথার ত্বক দ্রুত তৈলাক্ত হয়ে যায়, তাহলে আপনাকে প্রতিদিন অথবা প্রতিদিন হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে । তা না করলে তেল এবং ময়লা জমা হতে পারে এবং চুলের গোড়া আটকে যেতে পারে ৷ যারফলে খুশকি এবং চুল পড়ে যেতে পারে ।
শুষ্ক বা স্বাভাবিক মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার চুল শুষ্ক বা স্বাভাবিক হয়, তাহলে আপনার চুলকে প্রাকৃতিক তেল তৈরি করতে এবং চুলে পৌঁছতে যে সময় লাগে তা দেওয়া উচিত । এই ক্ষেত্রে, সপ্তাহে 2-3 বার শ্যাম্পু করা উপযুক্ত বলে মনে করা হয় । প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে আপনার চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কমে যায়, যা এটিকে আরও শুষ্ক, ভঙ্গুর এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে ।
কোঁকড়ানো চুল: কোঁকড়ানো চুলের টেক্সচার মাথার ত্বক থেকে সিবাম চুলের খাদে পৌঁছতে বেশি সময় নেয় । অতএব এই ধরণের চুলের প্রচুর প্রাকৃতিক আর্দ্রতা প্রয়োজন । এই ধরণের চুলের জন্য, সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু করা যথেষ্ট । তবে আপনি কেবল এটিকে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পারেন । এতে চুল খড়খড়ে ভাব থেকে রক্ষা করবে ৷
কালার করা বা কোনও চিকিৎসা করা চুলের জন্য: যদি আপনি কেরাটিন দিয়ে আপনার চুল রঙ, চিকিৎসা বা সোজা করে থাকেন তাহলে আপনার চুল ইতিমধ্যেই দুর্বল এবং ভঙ্গুর । এটিকে রক্ষা করার জন্য সপ্তাহে একবার বা দু'বারের বেশি শ্যাম্পু করবেন না । সর্বদা সালফেট-মুক্ত এবং সফ্ট শ্যাম্পু ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷
অতিরিক্ত শ্যাম্পু করলে কীভাবে ক্ষতি হয় ?
যখন শ্যাম্পু করা হয় তখন মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় ৷ প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হলে এই সমস্যা হতে পারে:
চুল শুষ্ক, কোঁকড়ানো এবং প্রাণহীন হয়ে যায় ।
চুল তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়, যার ফলে ভেঙে যায় ।
রঙ করা চুল দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় ।
কম পরিমাণে শ্যাম্পু করার ঝুঁকি
অন্যদিকে, খুব কম শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বকে ময়লা, মৃত ত্বকের কোষ এবং তেল জমা হতে পারে । এটি মাথার ত্বকের ছিদ্রগুলিকে আটকে দিতে পারে, যার ফলে:
মাথার ত্বকে চুলকানি এবং খুশকি ।
চুল পড়া ।
চুলের বৃদ্ধি চক্র প্রভাবিত হয় ।
চুল আঠালো এবং ভারী হয়ে যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ভিটামিন বি12 এর অভাবের কারণে শরীরে এই লক্ষণ দেখা দেয়, এড়িয়ে যাওয়ার ভুল করবেন না
- খুশকির সমস্যায় এই ঘরোয়া প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, কিছুদিনের মধ্যেই পার্থক্য বোঝা যাবে
- চুলের পুষ্টির জন্য হালকা তেলগুলি ব্যবহার করুন, মাথা ভারী হবে না
- মসৃণ ত্বকের জন্য চালের গুঁড়ো দিয়ে এই DIY ফেস মাস্ক তৈরি করুন, প্রাকৃতিক জেল্লা আসবে