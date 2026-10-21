স্নানের তোয়ালে কত ঘন ঘন ধোয়া উচিত ? জানুন বিস্তারিত

স্নানের তোয়ালে কত ঘন ঘন ধোয়া উচিত ? জানুন বিস্তারিত
Towel Hygiene: তোয়ালে পরিষ্কার রাখতে সেগুলিকে নিয়মিত ধুয়ে ফেলুন ৷ প্রতিবার ব্যবহারের পর পুরোপুরি শুকিয়ে নিন ৷
Published : October 21, 2026 at 3:52 PM IST
আমরা প্রতিদিন স্নানের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার করি, কিন্তু শরীর মোছার জন্য যে তোয়ালে ব্যবহার করি, তার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি প্রায়শই এড়িয়ে যাই । অনেকে দিনের পর দিন, এমনকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই তোয়ালে ব্যবহার করতে থাকেন । বাইরে থেকে তোয়ালেটি পরিষ্কার মনে হতে পারে বলে অনেকে তা ধোয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না ৷ তবে এটি মোটেও ভালো অভ্যাস নয় । ব্যবহারের পর তোয়ালেতে আর্দ্রতা, ঘাম, মৃত কোষ এবং শরীরের প্রাকৃতিক তেল জমে যায় । তোয়ালে যদি ঠিকমতো না শুকায়, তবে সেখানে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয় ।
কত ঘন ঘন তোয়ালে ধোয়া উচিত ?
ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি স্নানের তোয়ালে তিন থেকে চারবার ব্যবহারের পর ধুয়ে ফেলা উচিত । তবে যদি অতিরিক্ত ঘামের পর তোয়ালেটি ব্যবহার করা হয়, অথবা কারও ত্বকে কোনও সংক্রমণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আরও দ্রুত তোয়ালে ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে ।
তোয়ালে ধোয়ার সঠিক সময় নির্ভর করে সেটির অবস্থার উপরও । যদি তোয়ালে থেকে ভ্যাপসা বা দুর্গন্ধ আসে, দীর্ঘক্ষণ ভেজা থাকে, কিংবা তাতে ময়লার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়, তবে সেটি আর ব্যবহার করা উচিত নয় ।
ব্যবহারের পর তোয়ালে কীভাবে শুকানো উচিত ?
তোয়ালে নিয়মিত ধোয়া যেমন জরুরি, তেমনি প্রতিটি ব্যবহারের পর তা সঠিকভাবে শুকানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ । তোয়ালেটিকে দলা পাকিয়ে বাথরুমে কোনও হুকে ঝুলিয়ে না রেখে, বরং পুরোপুরি মেলে দিন । এতে তোয়ালের প্রতিটি অংশে বাতাস পৌঁছতে পারে, ফলে তা দ্রুত শুকায় ।
আপনার বাথরুমে যদি সবসময় স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, তবে তোয়ালেটি ভালো বাতাস চলাচল করে এমন কোনও জায়গায় শুকানো ভালো । ভেজা তোয়ালে ভাঁজ করে আলমারিতে বা বন্ধ লন্ড্রি ঝুড়িতে রাখবেন না ৷ কারণ এর ভিতরে জমে থাকা আর্দ্রতা থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে ।
প্রত্যেকের নিজস্ব তোয়ালে থাকা উচিত:
একই পরিবারের একাধিক সদস্যের একটি তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয় । তোয়ালে ভাগ করে ব্যবহার করলে একজনের ত্বক থেকে অন্যজনের ত্বকে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে । বিশেষ করে, কারও যদি ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (ফাঙ্গাল ইনফেকশন) বা ত্বকের কোনও সমস্যা থাকে, তবে তার তোয়ালে অবশ্যই আলাদা রাখা প্রয়োজন ।
কখন তোয়ালে বদলে ফেলা উচিত ?
ধোয়ার পরেও যদি তোয়ালে থেকে দুর্গন্ধ আসে, দাগ বা ছত্রাকের চিহ্ন থেকে যায়, কাপড় খসখসে হয়ে যায় অথবা আগের মতো ভালোভাবে জল শোষণ করতে না পারে, তবে নতুন তোয়ালে নেওয়ার সময় হয়েছে বলে বুঝতে হবে ।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, তোয়ালে পরিষ্কার রাখতে নিয়মিত ধুয়ে ফেলুন, প্রতিটি ব্যবহারের পর তা পুরোপুরি শুকিয়ে নিন এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহারের ব্যবস্থা করুন । এই সাধারণ অভ্যাসগুলি ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সাহায্য করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)