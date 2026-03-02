হোলির রঙ কি চুল পড়ার কারণ হতে পারে ? জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত
হোলি খেলার সময়, মানুষ তাদের চুলে রঙ এবং আবির লাগিয়ে থাকেন ৷ যা মাথার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ।
হোলি রঙ এবং আনন্দের উৎসব, কিন্তু এই উৎসবে ব্যবহৃত রাসায়নিক রঙ চুল এবং মাথার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । এরফলে হোলির পরে অনেকেরই হঠাৎ চুল পড়ে যেতে পারে ।
রঙ চুলকে শুষ্ক করে: চিকিৎসক ব্যাখ্যা করেন বাজারে পাওয়া বেশিরভাগ সিন্থেটিক রঙে ক্ষতিকারক রাসায়নিক, কৃত্রিম রঙ, ভারী ধাতু এবং ক্ষারীয় উপাদান থাকে । এই উপাদানগুলি মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে দেয়, যারফলে চুল শুষ্ক এবং ভঙ্গুর হয়ে যায় । এই ধরনের চুল সহজেই ভেঙে যেতে শুরু করে এবং মানুষ প্রায়শই এটিকে চুল পড়া বলে ভুল করে, তবে এটি প্রায়শই কেবল চুল ভেঙে যায় ।
রঙ থেকে চুল পড়ার ঝুঁকি: যদিও হোলির রঙ সরাসরি চুলের গোড়ার ক্ষতি করে না, তবুও এগুলি মাথার ত্বকে জ্বালা এবং অ্যালার্জির কারণ হতে পারে । যদি মাথার ত্বক ফুলে যায়, চুলকায় বা কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস হয়, তাহলে চুল পড়তে পারে । যাঁদের খুশকি, সংবেদনশীল ত্বক বা মাথার ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাদের হোলির পরে চুল পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ।
ঘন ঘন শ্যাম্পু করাও একটি কারণ: এছাড়াও, দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলোতে থাকার ফলে চুলের আর্দ্রতা কমে যেতে পারে এবং চুল দুর্বল হয়ে যেতে পারে । হোলির পরে বারবার শ্যাম্পু করলে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং চুল নিস্তেজ ও ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে ।
হোলির সময় চুলের যত্ন কীভাবে নেবেন ?
হোলি খেলার আগে চুলে ভালো করে তেল মাখার পরামর্শ দেন । তেল মাখা চুলের উপর একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা চুলের রঙ মাথার ত্বকে পৌঁছতে বাধা দেয় । চুল আলগা রেখে দেওয়ার চেয়ে বেঁধে রাখাও ভালো ।
হোলির পরে চুল ধোয়ার সময়, একটি হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করুন এবং ভালোভাবে কন্ডিশন করুন । এটি আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুষ্কতা কমায় ।
যদি সম্ভব হয়, ভেষজ বা জৈব রঙ ব্যবহার করুন এবং চুল খুব বেশি ঘষা এড়িয়ে চলুন । সঠিক যত্ন এবং সতর্কতা অবলম্বন করলে, হোলির রঙের কারণে চুলের ক্ষতি এবং চুল পড়ার সমস্যা অনেকাংশে এড়ানো যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)