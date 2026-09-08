এই ঘরোয়া উপায় হলুদ হয়ে যাওয়া কাপড়কে নতুনের মতো করে তুলবে, কী করবেন জানুন সহজ পদ্ধতি

এই ঘরোয়া উপায় হলুদ হয়ে যাওয়া কাপড়কে নতুনের মতো করে তুলবে, কী করবেন জানুন সহজ পদ্ধতি
আপনার সাদা কাপড়গুলিও যদি হলদেটে হতে শুরু করে, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই । ঘরোয়া উপায়গুলি কাজে লাগিয়ে সেগুলির শুভ্রতা ফিরিয়ে আনতে পারেন ।
Published : September 8, 2026 at 1:50 PM IST
সাদা পোশাক দেখতে চমৎকার লাগলেও, এর উজ্জ্বলতা ধরে রাখা বেশ কঠিন একটি কাজ । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাদা শার্ট, টি-শার্ট, কুর্তা বা বিছানার চাদর কিছুটা হলদেটে হয়ে যেতে পারে । বিশেষ করে কলার, বগলের নীচে এবং গলার কাছে খুব দ্রুত হলদে দাগ পড়ে যায় । অনেক সময় বারবার ধোয়ার পরেও কাপড় তার আগের সেই ধবধবে সাদা ভাব ফিরে পায় না ।
এক্ষেত্রে সবসময়ই যে দামি লন্ড্রি পণ্য কিনতে হবে, তা কিন্তু নয় । ঘরের সাধারণ কিছু জিনিস ব্যবহার করেই সাদা পোশাকের উজ্জ্বলতা অনেকটাই ফিরিয়ে আনা সম্ভব । তবে সব পোশাকের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি কাজ নাও করতে পারে ৷ দাগটি কত পুরনো এবং কাপড়ের ধরণ কেমন তার উপর ভিত্তি করে সঠিক পদ্ধতি বেছে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায় ।
সাদা পোশাক কেন হলদে হয়ে যায় ?
সাদা পোশাক হলদে হয়ে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে । ঘাম এবং শরীরের তেল কাপড়ের আঁশে জমে গিয়ে হলদে ভাব তৈরি করতে পারে ৷ বিশেষ করে কলার ও বগলের নীচের অংশে । এছাড়া ডিটারজেন্টের অবশিষ্টাংশ, hard water এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাপড় জমিয়ে রাখাও এর উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিতে পারে ।
মাঝে মাঝে কাপড়ে অতিরিক্ত ব্লিচ ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে । পুরনো সাদা কাপড়ে হলদে ভাব সবসময় ময়লার কারণে হয় না ৷ কাপড় এবং তাতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের বিক্রিয়ার ফলেও এমনটা হতে পারে ।
লেবু ও সূর্যের আলো দিয়ে শুরু করুন: সুতির কাপড়ে হালকা হলদে ভাব দেখা দিলে লেবুর ব্যবহার একটি সহজ ঘরোয়া সমাধান । জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে কাপড়ের হলদে হয়ে যাওয়া অংশে লাগাতে পারেন । কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর সাধারণ নিয়মে ধুয়ে ফেলুন । হালকা রোদে সাদা কাপড় শুকালেও সেগুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে । তবে রঙিন প্রিন্টযুক্ত কাপড় দীর্ঘ সময় কড়া রোদে রাখা থেকে বিরত থাকুন ।
বেকিং সোডা দিয়ে পুরনো ভাব দূর করুন: সাদা কাপড় পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ঘরে থাকা সাধারণ উপাদান বেকিং সোডা বেশ কার্যকর হতে পারে । এক বালতি জলে সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে তাতে কাপড় ভিজিয়ে রাখতে পারেন এবং এরপর ডিটারজেন্ট দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ধুয়ে ফেলতে পারেন । কলার বা বগলের মতো যেসব জায়গায় ঘামের দাগ বেশি পড়ে, সেখানে বেকিং সোডা ও জলের হালকা মিশ্রণ বা পেস্ট লাগিয়ে নিতে পারেন । এরপর কাপড়টি ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে ভুলবেন না ।
সাদা ভিনিগারও কাজে আসতে পারে: সাদা ভিনিগার কাপড় থেকে ডিটারজেন্টের অবশিষ্টাংশ ও দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে । সাদা কাপড় ধোয়ার সময় 'রিন্স' বা ধোয়ার শেষ ধাপে সামান্য সাদা ভিনিগার যোগ করতে পারেন । এটি সরাসরি ব্লিচের সঙ্গে মেশাবেন না ৷ কারণ বিভিন্ন পরিষ্কারক রাসায়নিকের মিশ্রণ ক্ষতিকর হতে পারে ।
হাইড্রোজেন পারক্সাইড কাপড়কে উজ্জ্বল করবে: কাপড় যদি অনেক বেশি হলদে হয়ে যায়, তবে নির্দিষ্ট কিছু সাদা কাপড়ের ক্ষেত্রে 3% হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে । কাপড় ভিজিয়ে রাখার জন্য এটি জলের সঙ্গে মেশানো যায়, তবে ব্যবহারের আগে অবশ্যই কাপড়ের 'কেয়ার লেবেল' বা নির্দেশিকা দেখে নিন । সঠিক ধারণা ছাড়া সিল্ক, উল বা অত্যন্ত পাতলা কাপড়ে এই ধরনের পণ্য ব্যবহার করবেন না । যেকোনও নতুন পরিষ্কারক উপাদান ব্যবহারের আগে কাপড়ের ছোট ও সহজে চোখে পড়ে না এমন কোনো অংশে তা পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো ।
অক্সিজেন-ভিত্তিক দাগ দূরকারী উপাদান (স্টেইন রিমুভার): ঘরোয়া পদ্ধতিতে যদি জেদি হলদে দাগ দূর না হয়, তবে ক্লোরিন ব্লিচের বিকল্প হিসাবে অক্সিজেন-ভিত্তিক দাগ দূরকারী উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে । যদি পণ্যটি বিশেষভাবে সাদা ও রঙ-পাকা (কালার-ফাস্ট) কাপড়ের জন্য তৈরি হয়ে থাকে, তবে নির্দেশিকা অনুযায়ী তা ব্যবহার করা যাবে । তবে সব সাদা কাপড় একই ধরনের হয় না, তাই ব্লিচ বা নির্দিষ্ট পরিষ্কার পণ্য ব্যবহারের বিষয়ে লেবেলে দেওয়া কোনও সতর্কবার্তা উপেক্ষা করবেন না । বিশেষ করে কলার ও বগলের নীচের অংশের হলুদ দাগ দূর করা ৷
পুরো পোশাকটি জলে ভেজানোর আগে যেখানে হলুদ দাগ সবচেয়ে বেশি, সেই নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে কাজ করা সুবিধাজনক । কলার বা বগলের নীচের অংশে হালকা ডিটারজেন্ট লাগিয়ে কয়েক মিনিট রেখে দিন । এরপর কাপড়ের ধরণ অনুযায়ী বেকিং সোডা বা অন্য কোনও উপযুক্ত পরিষ্কার করার জিনিস ব্যবহার করতে পারেন । খুব জোরে ঘষলে কাপড়ের তন্তুগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ বিশেষ করে নরম কাপড়ের ক্ষেত্রে । জেদি দাগের ক্ষেত্রে, একবারে কঠোর কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ না করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা বেশি নিরাপদ ।
সাদা কাপড় হলুদ হওয়া রোধ করা: কাপড় হলুদ হয়ে যাওয়ার পর তা উজ্জ্বল করার চেষ্টা করার চেয়ে শুরু থেকেই কিছু অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো । ঘামে ভেজা কাপড় লন্ড্রি বাস্কেটে দীর্ঘ সময় ধরে জমিয়ে রাখবেন না । সাদা কাপড় তুলে রাখার আগে নিশ্চিত করুন সেগুলি যেন পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে । ওয়াশিং মেশিনে অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ৷ বেশি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে কাপড়ে এর অবশিষ্টাংশ থেকে যেতে পারে । এছাড়া, খুব বেশি ময়লাযুক্ত কাপড় বা রঙ ওঠার সম্ভাবনা আছে এমন কাপড়ের সঙ্গে সাদা কাপড় ধোয়া থেকে বিরত থাকুন ।
এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:
ঘর পরিষ্কারের কাজে সবচেয়ে বড় ভুল হল বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান একে অপরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা । বিশেষ করে, ব্লিচের সঙ্গে কখনও ভিনিগার, অ্যামোনিয়া বা অন্য কোনও পণ্য মেশাবেন না ৷ কারণ এতে বিপজ্জনক গ্যাস তৈরি হতে পারে । একইভাবে, কোনও ঘরোয়া পদ্ধতি সরাসরি পুরো পোশাকে প্রয়োগ করার আগে কাপড়ের লেবেল দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ । এতে কাপড় নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমে ।