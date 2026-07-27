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বর্ষাকালে 90 শতাংশ মানুষ এই ভুলটি করেন, যার ফলে গাছপালা শুকিয়ে যায়

বর্ষাকালে গাছপালার যত্নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল, অভ্যাসবশত জল না দিয়ে বরং মাটি পরীক্ষা করে তবেই জল দেওয়া ।

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বর্ষাকালে এই ভুল করবেন না (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 27, 2026 at 9:01 AM IST

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বর্ষা মরশুমের আগমনে বাগান ও টবের গাছপালা যেন প্রাণ ফিরে পায় । গাছের জন্য বৃষ্টির জল প্রাকৃতিক অমৃতের মতো ৷ অথচ এই সময়ে অনেকেই একটি বড় ভুল করে বসেন ৷ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন গাছে জল দেন । এর ফলে গাছের শিকড় পচে যেতে শুরু করে এবং সতেজ ও সবুজ গাছও নেতিয়ে পড়ে । তাই বর্ষাকালে গাছে জল দেওয়ার সঠিক নিয়মটি জানা অত্যন্ত জরুরি ।

বর্ষাকালে গাছে কখন জল দেওয়া উচিত ?

যদি একটানা বৃষ্টি হতে থাকে, তবে অধিকাংশ গাছেই বাড়তি জলের প্রয়োজন হয় না । জল দেওয়ার আগে সবসময় মাটি বা টবের আর্দ্রতা পরীক্ষা করে নিন । মাটি ভেজা থাকলে একদমই জল দেবেন না ৷ মাটি শুকনো মনে হলেই কেবল জল দিন । যদি বেশ কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি না হয় এবং কড়া রোদ থাকে, তবে খুব সকালে বা সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে জল দেওয়াই ভালো ।

কখন জল দেওয়া একেবারেই এড়িয়ে চলা উচিত ?

ঠিক বৃষ্টি হওয়ার পরপরই ।

যখন টবের মাটি আগে থেকেই ভেজা থাকে ।

যদি টবের নিচের পাত্রে বা ট্রে-তে জল জমে থাকে ।

যদি আকাশ একটানা মেঘলা থাকে, যার ফলে মাটি শুকানোর সুযোগ পায় না ।

অতিরিক্ত জল দেওয়ার ফলে শিকড়ে অক্সিজেন পৌঁছতে বাধা পায়, যার ফলে গাছ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে ।

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিন:

বর্ষাকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টবে যাতে জল জমে না থাকে তা নিশ্চিত করা । প্রতিটি টবের নিচে জল বের হওয়ার ছিদ্র থাকা প্রয়োজন, যাতে অতিরিক্ত জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে । দীর্ঘ সময় ধরে জল জমে থাকলে ছত্রাকের সংক্রমণ এবং শিকড় পচে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

গাছের পাতার দিকে নজর রাখুন:

বর্ষাকালে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ছত্রাকজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে । যদি পাতার ওপর সাদা বা কালো দাগ কিংবা পচন ধরার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে, তবে আক্রান্ত অংশগুলি অবিলম্বে কেটে ফেলে দিন । বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গাছগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রাখুন ।

ইনডোর ও আউটডোর গাছের যত্নে ভিন্নতা বজায় রাখুন:

ঘরের ভিতরের (ইনডোর) গাছগুলির বাইরের (আউটডোর) গাছের মতো খুব বেশি জলের প্রয়োজন হয় না, তাই মাটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলেই কেবল সেগুলিতে জল দিন । অন্যদিকে, বাইরে রাখা গাছগুলি বৃষ্টির মাধ্যমেই পর্যাপ্ত আর্দ্রতা পেয়ে থাকে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAKE CARE OF PLANTS DURING MONSOON
বর্ষাকালে গাছের যত্ন
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