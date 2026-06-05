গাড়ির হর্ন আর প্রতিবেশীদের কোলাহলের শব্দ কি ঘরে ভেসে আসে ? এই কৌশল মেনে চলুন

গাড়ির হর্ন আর প্রতিবেশীদের কোলাহলের শব্দ কি ঘরে ভেসে আসে ? এই কৌশল মেনে চলুন
বাইরের শব্দ যদি আপনার ঘরে ঢুকে পড়ে, তবে তা আটকানোর জন্য আপনি খুব সহজ ও সাশ্রয়ী কিছু উপায় মেনে চলতে পারেন ।
Published : June 5, 2026 at 11:52 AM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে ঘরই হল সেই একমাত্র জায়গা যেখানে আমরা মানসিক শান্তি খুঁজে পাই । তবে যানবাহনের হর্ন, প্রতিবেশীদের কোলাহল কিংবা নির্মাণকাজের শব্দ যদি অনবরত ঘরের ভিতর আসতে থাকে, তবে সেখানে স্বস্তিতে থাকা বা বিশ্রাম নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ।
অতিরিক্ত কোলাহল কেবল আমাদের ঘুমের ব্যাঘাতই ঘটায় না, বরং মানসিক চাপ ও খিটখিটে মেজাজেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।
আপনি যদি এই সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং ঘরকে একটি শান্ত ও কোলাহলমুক্ত স্থানে পরিণত করতে চান, তবে খুব বেশি খরচ না করেই বাইরের শব্দ উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ করার কিছু সহজ ও কার্যকর উপায় রয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই উপায়গুলি সম্পর্কে ।
ভারী ও মোটা পর্দা ব্যবহার করুন: বাইরের অধিকাংশ শব্দ জানালার মাধ্যমেই ঘরে প্রবেশ করে । এটি কমানোর সর্বোত্তম উপায় হল মোটা ও ভারী পর্দা লাগানো । ঘরের জন্য ভেলভেট, ব্রোকেড বা পলি-ব্লেন্ডের মতো মোটা কাপড়ে তৈরি 'ব্ল্যাকআউট' (আলো-প্রতিরোধী) বা শব্দ-প্রতিরোধী পর্দা ব্যবহার করুন । এই ধরনের পর্দা কেবল বাইরের আলোই আটকায় না, বরং ঘরের বাইরের শব্দও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় ।
দরজা ও জানালার ফাঁকফোকর বন্ধ করা: দরজা-জানালা বন্ধ করার পরেও অনেক সময় সেগুলির কিনারা বা প্রান্তে ছোটখাটো ফাঁক বা ফাটল থেকে যায় । এই ফাঁক দিয়ে বাতাস এবং সেই সঙ্গে বাইরের শব্দ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে । বাজারে পাওয়া যায় এমন 'ওয়েদারস্ট্রিপিং টেপ' (weatherstripping tape) বা সিলিকন জেল ব্যবহার করে এই ফাঁকগুলি ভালোভাবে বন্ধ করে দিন । মূল দরজার নীচের ফাঁকা অংশটি বন্ধ করতে 'ডোর ড্রাফট স্টপার' (door draft stopper) ব্যবহার করুন; এটি শব্দ ও পোকামাকড় উভয়কেই ভিতরে ঢোকা থেকে বিরত রাখবে ।
বইয়ের তাক ও ভারী আসবাবপত্রের সঠিক বিন্যাস: আসবাবপত্র কৌশলে সাজিয়েও বাইরের শব্দ আটকানো সম্ভব । যে দেয়াল দিয়ে সবচেয়ে বেশি শব্দ ভিতরে আসে যেমন রাস্তার দিকের দেয়াল তার বিপরীতে একটি বড় ও ভারী বইয়ের তাক রাখুন । বইভর্তি তাক চমৎকার শব্দ-প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে এবং ঘরে বাইরের শব্দের প্রবেশ কমিয়ে দেয় ।
পুরু কার্পেট বা রাগ (rug) বিছিয়ে দিন: ফাঁকা বা খালি মেঝেতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় ৷ ফলে বাইরের কোলাহল বা শব্দ আরও জোরালো মনে হতে পারে । মেঝেতে পুরু কার্পেট, ম্যাট বা রাগ বিছিয়ে দিন; চাইলে এগুলোর নীচে ফোমের প্যাডও ব্যবহার করতে পারেন । এই পদ্ধতিটি কেবল ওপর বা নিচের তলা থেকে আসা শব্দই আটকায় না, বরং ঘরের ভিতরের শব্দ বাইরে ছড়িয়ে পড়াও রোধ করে ।
ঘরে গাছপালা রাখুন: গাছপালা কেবল বাতাস বিশুদ্ধ করে এবং ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং শব্দ দূষণ কমাতেও সাহায্য করে । জানালা ও বারান্দার কাছে ঘন পাতার গাছপালা রাখুন ।
ডাবল-গ্লেজড জানালা লাগান: যদি আপনি অর্থ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হন এবং বাইরের শব্দ বা কোলাহলের সমস্যাটি তীব্র হয়, তবে সাধারণ কাঁচের জানালার পরিবর্তে ডাবল-গ্লেজড বা সাউন্ডপ্রুফ ইউপিভিসি (uPVC) জানালা লাগানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন । এই জানালাগুলিতে দু'টি কাঁচের স্তরের মাঝে বাতাস বা গ্যাসের একটি আস্তরণ থাকে, যা বাইরের প্রায় 70-80 শতাংশ শব্দ আটকে দিতে সক্ষম ।