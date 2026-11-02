আলাদা রূপ, এক উৎসব: 52 জন রাজার মুক্তির আনন্দ আর দেবী কালীর আরাধনা এক সুতোয় বাঁধা

আলাদা রূপ, এক উৎসব: 52 জন রাজার মুক্তির আনন্দ আর দেবী কালীর আরাধনা এক সুতোয় বাঁধা
Diwali Celebrated: ভারতের অনেক শহরে দীপাবলি ঐতিহ্যবাহী ও অনন্য এক পদ্ধতিতে উদযাপিত হয় ।
Published : November 2, 2026 at 1:02 PM IST
দীপাবলি এমন একটি উৎসব যার জাঁকজমক সারা দেশ জুড়ে দেখা যায় । চারদিকে মাটির প্রদীপের উজ্জ্বল আভা, আকাশে আতশবাজির ঝলকানি, বর্ণিল রঙ্গোলি ও নানা ধরনের মিষ্টি আর উৎসবের আলোয় সেজে ওঠা ঘরবাড়ি সব মিলিয়ে এক অপূর্ব উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় । তবে ভারতের এমন কিছু শহর রয়েছে, যেখানে দীপাবলির অনন্য উদযাপন প্রত্যক্ষ করতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন । এর কারণ হল, এসব জায়গায় দীপাবলি কেবল প্রদীপ জ্বালানো বা রঙ্গোলি আঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি তার সুগভীর ঐতিহ্যের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত ।
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ভারতের অন্যান্য প্রান্তে যেখানে দীপাবলির দিন সমৃদ্ধি ও কল্যাণের কামনায় ভগবান গণেশ ও দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয় ৷ সেখানে কলকাতায় এই দিনটি উদযাপিত হয় ধুমধামপূর্ণ ‘কালী পূজা’র মাধ্যমে । সারা বাংলা জুড়ে দেবী কালীকে উৎসর্গ করে তৈরি করা হয় সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় সব মণ্ডপ ৷
অযোধ্যা, উত্তর প্রদেশ
এই তালিকার আরও একটি হল অযোধ্যা ৷ ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থান । এখানে তাঁর ফিরে আসার আনন্দ উদযাপনে বাসিন্দারা পুরো শহরকে মাটির প্রদীপ দিয়ে আলোকিত করে তোলেন । 2017 সালে শুরু হওয়া ‘দীপোৎসব’ (প্রদীপের উৎসব) এখন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটি বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । সেইসময় থেকে প্রতি বছর সরযূ নদীর তীরে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড গড়া হয় ।
বারাণসী, উত্তর প্রদেশ
ভারতের ধর্মীয় নগরী বারাণসীতে আপনি এমন এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে পারেন, যা দীপাবলির সাধারণ কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বেনারসের ঘাটগুলিতে প্রদীপ জ্বলে ওঠে এবং গঙ্গার বিশাল আরতি অনুষ্ঠিত হয় ৷ পুরো পরিবেশ তখন ভক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে । এছাড়া, বারাণসীর ‘দেব দীপাবলি’ প্রত্যক্ষ করতে দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে ছুটে আসেন ।
জয়পুর, রাজস্থান
ভারতের ‘পিঙ্ক সিটি’ বা গোলাপি শহর জয়পুর দীপাবলির সময় তার চমৎকার সাজসজ্জার জন্য সারা দেশে ও বিশ্বে সুপরিচিত । হাওয়া মহল থেকে জোহরি বাজার পুরো শহর যেন আলোর ঝলকানিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । নাহারগড় দুর্গ থেকে আলোকিত শহরটিকে দেখার অভিজ্ঞতা এক অনন্য অনুভূতি ।
অমৃতসর, পঞ্জাব
আপনি যদি পঞ্জাবে থাকেন আর অমৃতসরের দীপাবলি না দেখে থাকেন, তাহলে বড় মিস ৷ অমৃতসরে দীপাবলি উদযাপনের রয়েছে গভীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য ।
এই দিনে শহরটিতে ‘বন্দী ছাড় দিবস’ পালিত হয়, যখন স্বর্ণমন্দিরকে যেন এক নববধূর মতো অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলা হয় । ঐতিহাসিকভাবে, দীপাবলির দিনেই শিখ সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ গুরু, শ্রী গুরু হরগোবিন্দ সাহিব জি, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কারাগার থেকে 52 জন হিন্দু রাজাকে মুক্ত করে অমৃতসরে ফিরে এসেছিলেন ।