আবহাওয়া পরিবর্তনে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, পুজোর আগে থেকেই কোমল রাখতে রুটিনে এই পরিবর্তনগুলি আনুন

আবহাওয়া পরিবর্তনে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, পুজোর আগে থেকেই কোমল রাখতে রুটিনে এই পরিবর্তনগুলি আনুন
SKIN CARE ROUTINE: আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ত্বক শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে ৷ সঠিক ত্বকের পরিচর্যা বা স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি ৷
Published : October 13, 2026 at 2:24 PM IST
পুজো আর কয়েকটাদিন বাকি ৷ এরপর ধীরে ধীরে শীতকাল ঘনিয়ে আসছে ৷ ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে হিমেল বাতাস ও মনোরম আবহাওয়া উপভোগ করা গেলেও, এটি ত্বকের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জও বয়ে আনে । আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক তার আর্দ্রতা হারাতে শুরু করে, যার ফলে মুখমণ্ডল প্রায়শই টানটান ও শুষ্ক অনুভূত হয় ।
এর ফলে, ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে ত্বক শুষ্ক ও প্রাণহীন দেখাতে পারে । তাই ত্বককে কোমল ও সুস্থ রাখতে সঠিক স্কিনকেয়ার রুটিন বা ত্বকের পরিচর্যার নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া যাক, এই মরশুমে স্কিনকেয়ার রুটিনটি কেমন হওয়া উচিত ।
হালকাভাবে পরিষ্কার করা: এই মরশুমে ঘন ঘন মুখ ধোয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে । ত্বক যাতে আর্দ্রতা না হারায়, সেজন্য ময়েশ্চারাইজিং বা আর্দ্রতা-রক্ষাকারী ক্লিনজার ব্যবহার করুন ৷ এতে ত্বক শুষ্ক না করেই মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হবে ।
গভীরভাবে আর্দ্রতা বজায় রাখা
এই মরশুমে আপনার ত্বকের সুরক্ষাস্তর বা 'স্কিন ব্যারিয়ার'-এর বাড়তি যত্নের প্রয়োজন । তাই জেল-ভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার বাদ দিয়ে সেরামাইড, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ও পেপটাইডযুক্ত ঘন বা সমৃদ্ধ ক্রিমের ব্যবহার শুরু করুন । এই উপাদানগুলি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ত্বকের সুরক্ষাস্তরকে শক্তিশালী করে ।
সানস্ক্রিন ব্যবহার বাদ দেবেন না
অনেকেই মনে করেন শীতকালে সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই ৷ কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা সব ঋতুতেই এর ব্যবহার জরুরি । বাইরে বেরোনোর 20 মিনিট আগে এসপিএফ (SPF) 30 বা 50 যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । যদি দীর্ঘ সময় রোদে থাকার পরিকল্পনা থাকে, তবে পুনরায় সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না ।
অতিরিক্ত গরম জল ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন
আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে গরম জলে স্নান করা আরামদায়ক মনে হলেও, অতিরিক্ত গরম জল ত্বকের স্বাভাবিক তেল বা আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে । ফলে, অতিরিক্ত গরম জল ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । এর পরিবর্তে হালকা গরম জল ব্যবহার করুন এবং বেশিক্ষণ ধরে জলে থাকবেন না ।
ঠোঁট ও হাতের যত্নে অবহেলা নয়
আমাদের ঠোঁটের ত্বক বেশ পাতলা হয়, তাই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফেটে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় । এই মরশুমে হাতও খুব শুষ্ক হয়ে যায়, তাই এগুলির বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । ঠোঁট ফাটা রোধ করতে ভালো মানের লিপ বাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন এবং হাত ও পায়ে ঘন ময়েশ্চারাইজার লাগান ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)