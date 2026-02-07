চকলেট দিবস প্রথম কবে পালিত হয় ? দম্পতিরা কেন একে অপরকে উপহার দেন ?
সবাই চকলেট পছন্দ করে থাকেন ৷ এটি সম্পর্কের মধ্যে মিষ্টিতাও যোগ করে । চকলেট কেবল ভালোবাসাই বাড়ায় না, এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতাও রয়েছে ।
Published : February 7, 2026 at 10:43 AM IST
ভালোবাসা সপ্তাহ শুরু হয়ে গেছে । 7 ফেব্রুয়ারি গোলাপ দিবস দিয়ে সপ্তাহটি শুরু হলেও, 14 ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস দিয়ে শেষ হবে । 9 ফেব্রুয়ারি, এবং এই দিনে চকলেট দিবস পালিত হয় । চকলেট দিয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষদের মুখ মিষ্টি করার জন্য এটি একটি আদর্শ দিন । এটি আপনার সম্পর্কের মাধুর্য নিশ্চিত করবে ।
চকলেট দিবসের উৎপত্তি আমেরিকায়: ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহ রোমান্সে ভরা সপ্তাহ ৷ তবে এই সপ্তাহে চকলেট যোগ করা হয় 1990 সালে । বিশ্বাস করা হয় যে আমেরিকায়, ভালোবাসা সপ্তাহের তৃতীয় দিন ৷ 9 ফেব্রুয়ারি, চকলেট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় । চকলেট বিক্রি বৃদ্ধির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এরফলে চকলেট কেনাকাটায় ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয় এবং গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন আকার ও আকারের হ্যাম্পার প্রস্তুত করা শুরু হয় ৷
ভিক্টোরিয়ান যুগে চকলেট দেওয়া হত: কেউ কেউ বিশ্বাস করেন রোমের সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে উপহার হিসেবে চকলেট দেওয়া হত । বলা হয়, স্পেনে চকলেট উৎপাদন শুরু হয় 1520 সালে । সেই সময় ইউরোপে এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত । তবে কিছু ঐতিহাসিক ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়ান যুগে চকলেট দিবসের প্রচলন দেখেন । তারা বিশ্বাস করতেন যে এই সময়ে মানুষ ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে চকলেট ভাগ করে নিত । ভালোবাসা প্রকাশের এটিই সর্বোত্তম উপায় বলে বিবেচিত হত । ব্রিটিশ ব্যবসায়ী রিচার্ড ক্যান্ডেলবেরি শক্ত চকলেট উৎপাদন শুরু করেন এবং 1861 সালে কিউপিডের ছবি সম্বলিত একটি হৃদয় আকৃতির বাক্সে চকলেটগুলি প্যাকেজ করেন । এটি বিশেষভাবে ভালোবাসা দিবসের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চাহিদা বেড়ে যায়: 14 ফেব্রুয়ারির জন্য তৈরি চকলেটের বাক্সগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের বিশেষত্ব ছিল রোমান্টিকতা নয়, বরং কম চিনির পরিমাণ । পূর্ববর্তী চকলেটগুলিতে প্রায়শই চিনির পরিমাণ বেশি থাকত । যখন এগুলি কম চিনি দিয়ে তৈরি করা হত, তখন এগুলি প্রেমীদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে । ভিক্টোরিয়ান যুগে তৈরি হার্ট আকৃতির চকলেটের বাক্সগুলি এখনও একটি জনপ্রিয় পছন্দ ।
চকলেট প্রেমের অনুভূতি বাড়ায়: অনেকেই মিষ্টি হিসেবে চকলেট পছন্দ করেন, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে । চকলেটে PEA নামক একটি রাসায়নিক থাকে, যা মস্তিষ্কে ভালোবাসার অনুভূতি জাগ্রত করে । চকলেট খেলে ডোপামিন এবং সেরোটোনিনের মতো হরমোন নিঃসরণ হয়, যা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরিতে অবদান রাখে । এটি একজন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করলে খুশি এবং রোমান্টিক করে তোলে ।