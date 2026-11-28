ঠিক রাজা-বাদশার মতো... পোশাকের পাশাপাশি অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে পুরুষদেরও
বিগ বস থেকে ফিরেই অলঙ্কারে রাজকীয় সাজ দীপেন্দু বিশ্বাসের ! ঋষি কৌশিক-রাজদীপকেও নতুন লুকে সাজালেন ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু । প্রতিবেদন নবনীতা দত্তগুপ্তের ৷
Published : November 28, 2026 at 9:21 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: দিনকয়েক পরেই পৌষ মাস। পৌষে বিয়ের লগ্ন না-থাকলেও পার্টি বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে সাজগোজের কোনও বাধা নেই। আর মাঘ মাস পড়লেই শুরু বিয়ের ভরা মরশুম। বিয়েবাড়ি মানেই বিশেষ সাজ। সাজগোজের কথা উঠলে শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদের ফ্যাশন নিয়েও এখন যথেষ্ট চর্চা হয়। বর হোক বা নিমন্ত্রিত, পোশাকের পাশাপাশি অলঙ্কারেও পুরুষদের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে শীতের বিয়েতে সাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগও বেশি। কিন্তু কীভাবে সাজলে পুরুষদের লুক হবে একেবারে অন্যরকম ?
সেই ভাবনাতেই শীতের শুরুতে বিশেষ ফোটোশুটের আয়োজন করলেন প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু। তাঁর পোশাকের ভাবনায় রাইকিশোরী কালেকশনে রাজকীয় সাজে ধরা দিলেন দীপেন্দু বিশ্বাস, ঋষি কৌশিক ও রাজদীপ গোস্বামী।
শ্যামসুন্দরের কথায়, "ক'দিন আগেই আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস গিয়েছে। আজকাল পুরুষরাও পোশাকের পাশাপাশি অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন, যা বহুদিন আগে রাজা-বাদশাদের মধ্যে দেখা যেত। সব পুরনোই আবার ফিরে ফিরে আসছে। আমার এবারের ভাবনা সেই পুরনোকে প্রাধান্য দিয়েই। চটকদারি পোশাকের সঙ্গে অলঙ্কারের মাধ্যমে পুরুষের সাজকে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেই চেষ্টাই করলাম ফোটোশুটের মাধ্যমে। সাজালাম তিন সেলিব্রিটিকে। ওঁদের মেকআপ করেছেন ম্যাকডেলিনা, ফোটোগ্রাফিতে ছিলেন আরিয়ান। পুরো ফোটোশুটের আয়োজন হয়েছে 'সয়জয়'-এর মনোরম পরিবেশে। আর পোশাক ভাবনায় আমি।"
অভিনেতা ঋষি কৌশিক জানালেন, ফোটোশুট তিনি এর আগেও করেছেন। তবে এই ধরনের সাজে অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম। মুম্বইয়ের সব্যসাচী-স্টাইলের ছোঁয়ায় কলকাতায় রাইকিশোরী কালেকশনের রয়্যাল ব্লু রঙের যোধপুরি প্যাটার্নের প্লিট করা শেরওয়ানিতে তাঁকে দেখা গেল। রিসেপশনের সাজ হিসেবে এই লুক বেশ নজরকাড়া।
বিগ বসের অন্যতম প্রতিযোগী, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের কাছে অবশ্য এই ফোটোশুট একেবারেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ফুটবল মাঠে কখনও মেকআপ করার প্রয়োজন পড়েনি। তাই ক্যামেরার সামনে এমন সাজে ধরা দেওয়া তাঁর কাছে নতুন। দীপেন্দুর কথায়, "সামনেই বিয়ের মরশুম। কাশ্মীরি শালের সঙ্গে হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করা পাঞ্জাবিতে সেজে উঠে ভালোই লাগছে নিজেকে। অন্যরকম লাগছে।"
অন্যদিকে, নবাগত অভিনেতা রাজদীপ গোস্বামীর সাজে রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। কালো ভেলভেটের যোধপুরি স্টাইলের শেরওয়ানির সঙ্গে মাথায় পাগড়ি। রিসেপশনের সাজে আজকাল অনেকেই কালো রং বেছে নিচ্ছেন। তার সঙ্গে পাগড়িও বেশ জনপ্রিয়। রাজদীপের চোখে চশমা তাঁর লুককে দিয়েছে অন্য মাত্রা।
পুরুষদের সাজে পোশাকের পাশাপাশি অলঙ্কার, পাগড়ি, শাল কিংবা চশমার মতো অ্যাকসেসরিজ কীভাবে রাজকীয়তার ছোঁয়া এনে দিতে পারে, এই ফোটোশুটে সেটাই তুলে ধরেছেন শ্যামসুন্দর বসু। শীতের বিয়ের মরশুমে পুরুষদের সাজের নতুন দিশা দেখাচ্ছে রাইকিশোরীর এই বিশেষ আয়োজন।