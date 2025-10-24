হানিমুনে ইউরোপে যেতে পারছেন না ? ভারতের এই জায়গা হানিমুনের জন্য সেরা

হানিমুনে ইউরোপে যেতে পারছেন না ? ভারতের এই জায়গা হানিমুনের জন্য সেরা
বিয়ের পর, দম্পতিরা তাদের হানিমুনের জন্য অনন্য গন্তব্য বেছে নেন । ইউরোপ তাঁদের প্রিয় ভারতেও এমন অনেক জায়গা রয়েছে যা ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
Published : October 24, 2025 at 4:30 PM IST
বিয়ের পর দম্পতিরা প্রায়শই মধুচন্দ্রিমায় যান । বিবাহিত দম্পতিদের জন্য মধুচন্দ্রিমা একটি বিশেষ উপলক্ষ । এটি একসঙ্গে সময় কাটানোর একটি ভালো সুযোগ । তাই মানুষরা তাঁদের বিবাহ ভ্রমণের জন্য বিশেষ গন্তব্য বেছে নেন ।
ইউরোপ সবসময়ই দম্পতিদের কাছে একটি প্রিয় গন্তব্য । তবে ইউরোপ ভ্রমণ সবার পক্ষে সম্ভব নয় । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি ভারতের কিছু জায়গা ঘুরে দেখতে পারেন যেখানে আপনি ইউরোপীয় অনুভূতি অনুভব করতে পারেন এবং একটি নিখুঁত মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু গন্তব্য সম্পর্কে ৷
গুলমার্গ: পৃথিবীর স্বর্গ হিসেবে পরিচিত ৷ কাশ্মীরের সৌন্দর্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত । এখানে অসংখ্য স্থান রয়েছে যা দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে । গুলমার্গ এমনই একটি স্থান, যা সুইজারল্যান্ডের পোস্টকার্ডের মতো । এর তুষারাবৃত তৃণভূমি, পাইন বন এবং গন্ডোলা রাইডগুলি একটি রোমাঞ্চকর কিন্তু রোমান্টিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
আউলি: যদি আপনি ভারতে থাকাকালীন বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আউলি হতে পারে আপনার জন্য উপযুক্ত গন্তব্য । পরিষ্কার, সাদা এবং মনোমুগ্ধকর এই সুন্দর জায়গাটি আপনার হানিমুনের জন্য উপযুক্ত । পাইন গাছ এবং হিমালয়ের চূড়ায় ঘেরা বিশাল ঢালগুলি অস্ট্রিয়া বা সুইজারল্যান্ডের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে । শীতকালে, আপনি স্কিইং করতে যেতে পারেন, কেবল কার যাত্রা উপভোগ করতে পারেন অথবা কেবল কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে অস্তগামী সূর্য এবং শীতল বাতাস উপভোগ করতে পারেন ।
ভারতে ভ্রমণের জন্য অসংখ্য স্থান থাকলেও, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সত্যিই সুন্দর । এখানে ভ্রমণের জন্য অসংখ্য স্থান অন্য যেকোনও বিদেশী গন্তব্যের চেয়ে কম অসাধারণ নয় । সিকিম এমনই একটি গন্তব্য, এর সৌন্দর্য এবং শান্ত পরিবেশ আপনার হৃদয়কে মোহিত করবে । গ্যাংটক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য সিনেমাটিক, অন্যদিকে লাচুং এবং ইয়ুমথাং উপত্যকাগুলি সরাসরি সুইস পোস্টকার্ডের মতো মনে হয় । গরম চা, নরম তুষার এবং প্রশান্তি মধুচন্দ্রিমার জন্য উপযুক্ত ।
বাজেট: পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালানো, মঠ পরিদর্শন এবং আরামদায়ক থাকার জন্য আপনার খরচ হতে পারে 50,000-80,000 টাকা ৷
শিলং: যদি আপনি ভারতে স্কটল্যান্ডের অভিজ্ঞতা নিতে চান, তাহলে শিলং যান । পাইন গাছে ঘেরা রাস্তা এবং কুয়াশায় ঘেরা এই স্কটিশ হাইল্যান্ডস উপভোগ করতে পারেন । আপনি ওয়ার্ডস লেকে নৌকা ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন ৷ এছাড়াও ক্যাফেতে চমৎকার খাবার এবং লাইভ সঙ্গীতের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে পারেন ৷ সকালে আপনার বারান্দা থেকে মেঘের ভেসে যাওয়া দেখতে পারেন । এই সবকিছুই আপনার মধুচন্দ্রিমাকে স্মরণীয় করে তুলবে ।
বাজেট: এই জায়গার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং একটি নিখুঁত মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করতে, আপনার বাজেট 40,000-60,000 হওয়া উচিত ।
কুর্গ: যদি তুমি কখনো টাস্কানির সবুজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখে থাকো, তাহলে সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য কুর্গ হল উপযুক্ত জায়গা । এখানকার পাহাড়গুলো কুয়াশায় ঢাকা, এবং প্রতিদিন সকালে মরিচ এবং বৃষ্টির মৃদু গন্ধ আসে । তুমি বাগানে সাজানো হোমস্টেতে থাকতে পারেন ৷ স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে পারেন এবং একটি চমৎকার মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা করতে পারেন ।
বাজেট: একটি আরামদায়ক রিসোর্ট, স্থানীয় ভ্রমণ এবং ক্যাফে-হপিং আপনার খরচ 30,000-50,000 এর মধ্যে হতে পারে ।