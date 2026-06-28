ETV Bharat / lifestyle

প্রিয় স্ট্রিট ফুড হবে স্বাস্থ্যকর, বাড়িতে এইভাবে বানান মোমো

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজকাল মোমো সবার প্রিয় স্ট্রিট ফুড হয়ে উঠেছে ।

homemade-healthy-momo-recipe
স্বাস্থ্যকর মোমো রেসিপি (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 28, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আজকাল মোমো সবার প্রিয় এক স্ট্রিট ফুড হয়ে উঠেছে ৷ তবে এটাও সবার জানা যে, বিভিন্ন কারণে এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা ভালো নয় । এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এতে ময়দার ব্যবহার । তাই, এই কারণে যদি আপনি মোমো খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তবে আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে বাড়িতেই তৈরি করা যায় ?

মোমোকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার উপায়:

হালকা নাশতা কিংবা পার্টির আয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর মোমো একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে । তবে যেহেতু প্রথাগত মোমো ময়দা দিয়ে তৈরি করা হয়, তাই আপনি যদি এগুলিকে আরও স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করতে চান, তবে এখানে দেওয়া রেসিপিটি অনুসরণ করুন:

উপকরণ

মমোর ডো -এর জন্য উপকরণ

2 কাপ মাল্টিগ্রেইন আটা

1 টেবিল চামচ দুধ

এক চিমটি নুন

প্রয়োজনমতো জল

পুর তৈরির উপকরণ

2 চা চামচ তেল

2 কাপ কুচি করা বাঁধাকপি

হাফ কাপ পনির

1টি মিহি কুচি করা গাজর

হাফ কাপ মিহি কুচি করা পেঁয়াজ

1 চা চামচ আদা-রসুন বাটা

1 চা চামচ সয়া সস

হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো

স্বাদমতো নুন

প্রণালী

প্রথমে, নুন, দুধ এবং জল দিয়ে ময়দা মেখে নিন ।

একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে আদা-রসুন পেস্ট দিন ।

এবার বাঁধাকপি, গাজর এবং পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিন ।

সবজিগুলি মুচমুচে হয়ে গেলে, পুর তৈরির জন্য সয়া সস, গোলমরিচ এবং নুন দিন ।

সবজি থেকে বেশি জল বের হলে, মশলা দেওয়ার আগে একটি সুতির কাপড়ে চেপে জল ঝরিয়ে নিন ।

এরপর আটাগুলি ছোট ছোট বলের মতো করে ভাগ করুন এবং তৈরি করা মিশ্রণ দিয়ে পুর ভরে দিন ।

এগুলোকে মোমোর আকার দিন ।

স্টিম ট্রে-তে তেল মাখিয়ে মোমোগুলি ভাপিয়ে নিন ।

মোমোগুলি হালকা চকচকে হয়ে এলে বুঝবেন যে রান্না হয়ে গিয়েছে ।

চিলি-গার্লিক সস দিয়ে পরিবেশন করুন ।

মোমো তৈরির টিপস

মোমো নরম রাখার জন্য আপনি একটু বেশি দুধ দিতে পারেন ।

পুর ভরার আগে পুরটি ঠান্ডা হতে দিন ।

মোমোর মোড়কগুলি ঢেকে রাখুন যাতে সেগুলি শুকিয়ে না যায় ।

মোমো যাতে স্টিমারের ট্রে-তে লেগে না যায়, সেজন্য আপনি সামান্য তেল-সহ বাঁধাকপির পাতা ব্যবহার করতে পারেন ।

স্টিম করার পর মোমো বেশিক্ষণ রেখে দেবেন না; সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন ।

  1. দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কেন এগ পাফ খেতে পছন্দ করেন ? জানুন এর ইতিহাস
  2. বাড়িতে তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কেন বাজারের মতো মুচমুচে হয় না ? সহজ কৌশল মেনে চলুন
  3. 'পোহা নাগেটস' শিশুদের স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ানোর একটি নতুন উপায়, জানুন রেসিপি

TAGGED:

HOMEMADE FOOD
স্বাস্থ্যকর মোমো রেসিপি
FOOD TIPS
HEALTHY MOMO RECIPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.