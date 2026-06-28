প্রিয় স্ট্রিট ফুড হবে স্বাস্থ্যকর, বাড়িতে এইভাবে বানান মোমো

প্রিয় স্ট্রিট ফুড হবে স্বাস্থ্যকর, বাড়িতে এইভাবে বানান মোমো
এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজকাল মোমো সবার প্রিয় স্ট্রিট ফুড হয়ে উঠেছে ।
Published : June 28, 2026 at 8:01 AM IST
এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আজকাল মোমো সবার প্রিয় এক স্ট্রিট ফুড হয়ে উঠেছে ৷ তবে এটাও সবার জানা যে, বিভিন্ন কারণে এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা ভালো নয় । এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এতে ময়দার ব্যবহার । তাই, এই কারণে যদি আপনি মোমো খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তবে আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে বাড়িতেই তৈরি করা যায় ?
মোমোকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার উপায়:
হালকা নাশতা কিংবা পার্টির আয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর মোমো একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে । তবে যেহেতু প্রথাগত মোমো ময়দা দিয়ে তৈরি করা হয়, তাই আপনি যদি এগুলিকে আরও স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করতে চান, তবে এখানে দেওয়া রেসিপিটি অনুসরণ করুন:
উপকরণ
মমোর ডো -এর জন্য উপকরণ
2 কাপ মাল্টিগ্রেইন আটা
1 টেবিল চামচ দুধ
এক চিমটি নুন
প্রয়োজনমতো জল
পুর তৈরির উপকরণ
2 চা চামচ তেল
2 কাপ কুচি করা বাঁধাকপি
হাফ কাপ পনির
1টি মিহি কুচি করা গাজর
হাফ কাপ মিহি কুচি করা পেঁয়াজ
1 চা চামচ আদা-রসুন বাটা
1 চা চামচ সয়া সস
হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো
স্বাদমতো নুন
প্রণালী
প্রথমে, নুন, দুধ এবং জল দিয়ে ময়দা মেখে নিন ।
একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে আদা-রসুন পেস্ট দিন ।
এবার বাঁধাকপি, গাজর এবং পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিন ।
সবজিগুলি মুচমুচে হয়ে গেলে, পুর তৈরির জন্য সয়া সস, গোলমরিচ এবং নুন দিন ।
সবজি থেকে বেশি জল বের হলে, মশলা দেওয়ার আগে একটি সুতির কাপড়ে চেপে জল ঝরিয়ে নিন ।
এরপর আটাগুলি ছোট ছোট বলের মতো করে ভাগ করুন এবং তৈরি করা মিশ্রণ দিয়ে পুর ভরে দিন ।
এগুলোকে মোমোর আকার দিন ।
স্টিম ট্রে-তে তেল মাখিয়ে মোমোগুলি ভাপিয়ে নিন ।
মোমোগুলি হালকা চকচকে হয়ে এলে বুঝবেন যে রান্না হয়ে গিয়েছে ।
চিলি-গার্লিক সস দিয়ে পরিবেশন করুন ।
মোমো তৈরির টিপস
মোমো নরম রাখার জন্য আপনি একটু বেশি দুধ দিতে পারেন ।
পুর ভরার আগে পুরটি ঠান্ডা হতে দিন ।
মোমোর মোড়কগুলি ঢেকে রাখুন যাতে সেগুলি শুকিয়ে না যায় ।
মোমো যাতে স্টিমারের ট্রে-তে লেগে না যায়, সেজন্য আপনি সামান্য তেল-সহ বাঁধাকপির পাতা ব্যবহার করতে পারেন ।
স্টিম করার পর মোমো বেশিক্ষণ রেখে দেবেন না; সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন ।