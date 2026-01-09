ETV Bharat / lifestyle

শীতে খুবই খুশকি হচ্ছে ? এই ঘরোয়া উপায়গুলি মেনে চলুন

শীতকালে খুশকি একটি সাধারণ সমস্যা । আমরা এটি মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন শ্যাম্পু ব্যবহার করি, কিন্তু এগুলো কাজ করে না ।

dandruff-naturally
খুশকির সমস্যার সমাধান (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 9, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
শীতের ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই চুল এবং মাথার ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন । সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল খুশকি । ঠান্ডা বাতাস মাথার ত্বকের আর্দ্রতার মাত্রা কমিয়ে দেয়, যারফলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় । কাঁধে খুশকি পড়া কখনও কখনও বিব্রতকর হতে পারে । ঘরোয়া প্রতিকারগুলি উপশমের জন্য খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু প্রাকৃতিক প্রতিকার সম্পর্কে ৷

নারকেল তেল: নারকেল তেল খুশকি দূর করার জন্য একটি চমৎকার প্রতিকার । এর অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য খুশকি কমাতে সাহায্য করে । তেলটি গরম করে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলার আগে 20-30 মিনিট ধরে আপনার মাথার ত্বকে মাসাজ করুন । এটি কেবল খুশকি কমাবে না বরং আপনার চুলকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ।

অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরা জেল কেবল ত্বকের জন্যই নয়, চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । এটি প্রদাহ কমাতে পারে, খুশকি থেকে মুক্তি দেয় । এটি করার জন্য, ফ্রেস অ্যালোভেরা জেল বের করে মাথার ত্বকে লাগান এবং 15-20 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।

অ্যাপেল ভিনিগার: অ্যাপেল ভিনেগার খুশকির জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার । এটি অ্যাসিডিক, যা মাথার ত্বকের শুষ্কতা কমায় । এটি ছত্রাকের সংক্রমণ কমাতে এবং ত্বকের pH স্তর ভারসাম্য বজায় রেখে খুশকি থেকে মুক্তি পেতেও সাহায্য করতে পারে । জলের সঙ্গে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে চুলে লাগান এবং 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।

টি ট্রি অয়েল: টি ট্রি অয়েল অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, যা খুশকি কমাতে সাহায্য করে । এটি চুল এবং মাথার ত্বকের সমস্যাও দূর করে । যদি আপনার ত্বক সংবেদনশীল হয়, তাহলে সরাসরি মাথার ত্বকে ব্যবহার করবেন না । বিকল্পভাবে, জোজোবা বা নারকেল তেলের সঙ্গে এই তেল মিশিয়ে ব্যবহার করুন ।

প্রোবায়োটিকস: দই এবং অন্যান্য প্রোবায়োটিক চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এতে থাকা ব্যাকটেরিয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, যা খুশকি কমায় ।

বেকিং সোডা: আপনার রান্নাঘরের বেকিং সোডা দিয়েও খুশকি দূর করতে পারেন । এটি মৃত ত্বক অপসারণ করতে সাহায্য করে এবং চুলকানি কমায় । এতে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা খুশকি থেকে মুক্তি দেয় । ভেজা চুলে বেকিং সোডা লাগান এবং মাথার ত্বকে মাসাজ করুন । 1 থেকে 2 মিনিট ধরে রেখে তারপর শ্যাম্পু করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

