খুশকির সমস্যায় এই ঘরোয়া প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, কিছুদিনের মধ্যেই পার্থক্য বোঝা যাবে

খুশকির সমস্যায় এই ঘরোয়া প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, কিছুদিনের মধ্যেই পার্থক্য বোঝা যাবে
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, খুশকি একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ যা কেবল চেহারার উপরই প্রভাব ফেলে না বরং চুলকানি এবং চুল পড়ার কারণও হয় ।
Published : October 24, 2025 at 11:17 AM IST
আজকের দ্রুতগতির এবং দূষিত পরিবেশে, চুলের সমস্যাগুলি সাধারণ হয়ে উঠেছে ৷ খুশকির সমস্যা সবচেয়ে ঝামেলার মধ্যে একটি । সাদা আঁশের মতো দেখা গেলে, খুশকি কেবল আপনার ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না বরং চুলকানি এবং চুল পড়ার কারণও হতে পারে ।
এই সমস্যা সমাধানের জন্য অসংখ্য অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু পাওয়া যায়, তবে এতে থাকা রাসায়নিকগুলি দীর্ঘমেয়াদি আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে । আপনি যদি এই সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং প্রাকৃতিক সমাধান সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান হতে পারে ৷ তাহলে আপনি কিছু সহজ এবং প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে বাড়িতে একটি কার্যকর প্রাকৃতিক শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন । জেনে নিন কীভাবে তৈরি করবেন ?
খুশকি কেন হয় ?
প্রথমত, খুশকি কেন হয় তা জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই খুশকির কারণ হল:
শুষ্ক মাথার ত্বক, একটি নির্দিষ্ট ধরণের ছত্রাকের বৃদ্ধি, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সঠিক চুলের যত্নের অভাব, হরমোনের পরিবর্তন ইত্যাদি ৷ এই কারণগুলির কারণে মাথার ত্বকে মৃত ত্বকের কোষ জমা হয়, যার ফলে খুশকির মতো সমস্যা তৈরি হয় । এছাড়াও একটি শুষ্ক মাথার ত্বকও খুশকিতে অবদান রাখতে পারে । যখন মাথার ত্বকে আর্দ্রতার অভাব থাকে, তখন এটি খিটখিটে এবং ফ্ল্যাকি হতে পারে ৷ মৃত ত্বকের কোষগুলি ঝরিয়ে ফেলতে পারে ।
খুশকি দূর করার জন্য প্রাকৃতিক শ্যাম্পু:
লেবু এবং দইয়ের শ্যাম্পু: বিশেষজ্ঞরা জানান, খুশকি দূর করার জন্য লেবু এবং দইয়ের মিশ্রণ অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।
উপকরণ: 3 চা চামচ দই, 1 চা চামচ লেবুর রস ৷
কীভাবে তৈরি করবেন: একটি পাত্রে দই এবং লেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । এই মিশ্রণটি আপনার মাথার ত্বকে এবং চুলে ভালোভাবে লাগান । প্রায় 30 মিনিট ধরে রেখে দিন এবং তারপর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড মাথার ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে এবং এক্সফোলিয়েট করে ৷ অন্যদিকে লেবুর অ্যাসিডিক প্রকৃতি ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে এবং মাথার ত্বকের pH ভারসাম্য বজায় রাখে ।
নিম এবং আমলকির প্যাক: নিম তার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত ৷ অন্যদিকে আমলকি চুলকে শক্তিশালী করে এবং পুষ্টি জোগায় ।
উপকরণ:
1 বাটি ফ্রেশ নিম পাতা, 2 চা চামচ আমলকির গুঁড়ো ৷
কীভাবে তৈরি করবেন ?
নিম পাতা পিষে পেস্ট তৈরি করুন । আমলকির গুঁড়ো এবং সামান্য জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট ভালো করে মিশিয়ে নিন । এই পেস্টটি মাথার ত্বকে লাগান এবং 20-25 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।
নিম খুশকি সৃষ্টিকারী ছত্রাক মেরে ফেলে এবং চুলকানি দূর করে । আমলকি চুলের গোড়াকে পুষ্টি জোগায়, শক্তিশালী করে ।
অ্যালোভেরা এবং নারকেল তেলের মিশ্রণ: অ্যালোভেরা মাথার ত্বককে প্রশান্ত করে এবং হাইড্রেট করে, অন্যদিকে নারকেল তেল গভীরভাবে পুষ্টি জোগায় ।
উপকরণ:
2 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল
1 চা চামচ নারকেল তেল
কীভাবে তৈরি করবেন ? উভয় উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগান, আলতো করে মাসাজ করুন । 20 মিনিট রেখে দিন এবং তারপর একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
অ্যালোভেরার এনজাইমগুলি মৃত ত্বকের কোষ অপসারণ করতে সাহায্য করে এবং নারকেল তেল, যা ছত্রাক-বিরোধী এবং মাথার ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্রতা দেয়, যা গভীর আর্দ্রতা প্রদান করে ।
রিঠা এবং শিকাকাই: এই মিশ্রণটি একটি প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে, মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করে, খুশকি দূর করে এবং চুলকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয় । এটি চুল পড়াও কমায় ।
উপকরণ:
4-5টি রিঠা, 2 চা চামচ শিকাকাই গুঁড়ো ৷
পদ্ধতি: এক কাপ জলে রিঠা সারারাত ভিজিয়ে রাখুন । সকালে ভালো করে পিষে নিন এবং ছেঁকে নিন । এই জলে শিকাকাই গুঁড়ো যোগ করুন ৷ সামান্য গরম করুন এবং একটি পেস্ট তৈরি করুন । এই পেস্টটি আপনার চুলে লাগান, আলতো করে মাসাজ করুন এবং তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
