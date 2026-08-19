মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 'বাটাটা বড়া' চায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো লাগে, বাড়িতে বানিয়ে এর স্বাদ আনুন

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 'বাটাটা বড়া' চায়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো লাগে, বাড়িতে বানিয়ে এর স্বাদ আনুন
চায়ের সঙ্গে আমরা প্রায়ই পকোড়া বা বিস্কুট খেয়েই কাজ চালিয়ে নিই, কিন্তু মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'বাটাটা বড়া'-র স্বাদ কি কখনও নিয়েছেন ?
Published : August 19, 2026 at 7:08 PM IST
বিকেলের আড্ডায় এক কাপ কড়া চায়ের সঙ্গে যদি গরম গরম কোনও সুস্বাদু ও নোনতা খাবার থাকে, তবে দিনটি সত্যিই উপভোগ্য হয়ে ওঠে । চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য পকোড়া বা সমোসা জনপ্রিয় হলেও, মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত বড়া-র নাম শুনলেই যে কারও জিভে জল চলে আসে ।
মুম্বইয়ের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শহরের কর্মচঞ্চল পরিবেশ আর সেখানকার আইকনিক 'ভড়া পাও' বা 'বাটাটা বড়া'-র ছবি । বাইরের অংশটি মুচমুচে আর ভিতরে মশলাদার আলুর পুর সব মিলিয়ে এটি অনেকেরই অত্যন্ত প্রিয় একটি খাবার । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এই চমৎকার খাবারটির আসল স্বাদ পেতে আপনাকে মুম্বই পর্যন্ত যেতে হবে না; বরং নিজের রান্নাঘরেই খুব সহজে এটি তৈরি করে নেওয়া সম্ভব । জেনে নেওয়া যাক এটির সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে ৷
বাটাটা বড়া (Batata Vada) তৈরির জন্য কী কী প্রয়োজন ?
আলুর পুরের জন্য:
4-5টি সেদ্ধ ও চটকানো আলু
2-3টি মিহি করে কুচানো কাঁচা লঙ্কা
1 চা চামচ আদা-রসুন বাটা
আধ চা চামচ সর্ষে দানা
7-8টি কারিপাতা
আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
কিছু মিহি করে কুচানো তাজা ধনেপাতা
স্বাদমতো নুন
1 চা চামচ তেল (ফোড়নের জন্য)
ব্যাটার বা গোলার জন্য:
1 কাপ বেসন
এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো
এক চিমটি বেকিং সোডা
স্বাদমতো নুন
জল (ব্যাটার তৈরির জন্য)
ভাজার জন্য তেল
সহজ পদ্ধতিতে বাটাটা বড়া তৈরির রেসিপি
প্রথমে গ্যাসে একটি প্যান বসিয়ে এক চামচ তেল গরম করুন । তেল গরম হলে তাতে সর্ষে দানা ও কারিপাতা দিন । সর্ষে দানা ফুটতে শুরু করলে আদা-রসুন বাটা ও মিহি করে কুচানো কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন ।
এরপর ফোড়নের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদ্ধ করে চটকে রাখা আলুগুলি দিয়ে দিন । স্বাদমতো নুন ও তাজা ধনেপাতা যোগ করে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । সুস্বাদু আলুর পুরটি এখন তৈরি; এটি একটি প্লেটে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন ।
আলুর মিশ্রণটি পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে হাত দিয়ে অল্প অল্প করে অংশ নিয়ে ছোট গোল বলের আকার দিন এবং আলাদা করে রাখুন ।
এবার একটি পাত্রে বেসন নিন । এতে সামান্য নুন, হলুদ গুঁড়ো এবং এক চিমটি বেকিং সোডা মেশান । অল্প অল্প করে জল দিয়ে ফেটিয়ে একটি মসৃণ ও ঘন ব্যাটার বা গোলা তৈরি করুন । খেয়াল রাখবেন যেন কোনও দলা না থাকে এবং ব্যাটারটি খুব পাতলা বা খুব ঘন না হয় ।
গ্যাসে একটি কড়াইতে ভাজার জন্য তেল গরম করুন । তৈরি করে রাখা আলুর বলগুলো একে একে বেসনের গোলায় ডুবিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ লাগিয়ে নিন এবং সাবধানে গরম তেলে ছাড়ুন । মাঝারি আঁচে ভড়াগুলো সোনালি-বাদামি ও মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন ।
ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল গরম গরম ও সুস্বাদু মুম্বই-স্টাইল বাটাটা বড়া । প্লেটে তুলে ভাজা কাঁচা মরিচ, ঝাল সবুজ চাটনি অথবা মিষ্টি লাল চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন ।