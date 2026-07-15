সপ্তাহান্তে বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে বাড়িতেই ডেটের পরিকল্পনা করুন, সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটান

সপ্তাহান্তে বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে বাড়িতেই ডেটের পরিকল্পনা করুন, সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটান
ব্যস্ত জীবনের মাঝে সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর জন্য বাড়িতেই একটি রোমান্টিক ডেটের পরিকল্পনা করুন ।
Published : July 15, 2026 at 4:21 PM IST
অফিসের কাজের চাপ, ঘরের কাজকর্ম কিংবা প্রচণ্ড ক্লান্তি জীবনের নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে দম্পতিরা প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে ভালো কিছু সময় কাটানোর সুযোগ পান না । এমনকি ছুটির দিনে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হলেও যানজট, ভিড় এবং ক্লান্তির কথা ভেবে অনেকেই শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ।
আপনিও যদি সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার মতো সময় বের করতে না পারেন ৷ তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই । ঘরের আরামদায়ক পরিবেশেই আপনি একটি অত্যন্ত রোমান্টিক ও স্মরণীয় 'ডেট'-এর পরিকল্পনা করতে পারেন । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে আপনি বাড়িতেই আপনার সঙ্গীর জন্য একটি চমৎকার ডেটের আয়োজন করতে পারেন ।
আপনার বসার ঘরকেই বানিয়ে ফেলুন মুভি থিয়েটার
ঘরে বসে ডেটের পরিকল্পনা করার এটিই সবচেয়ে সহজ ও চিরাচরিত উপায় । ঘরের মূল আলো নিভিয়ে কিছু 'ফেয়ারি লাইট' বা মরিচ বাতি জ্বালিয়ে নিন । মেঝেতে তোশক ও বালিশ বিছিয়ে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করুন । হাতের কাছে পপকর্ন, নাচোসের মতো হালকা খাবার ও পানীয় রাখুন এবং সঙ্গীর সঙ্গে উপভোগ করুন একটি ভালো সিনেমা । আপনাদের দু'জনের একসঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর জন্য এটি একটি চমৎকার উপায় ।
একসঙ্গে রান্না করুন:
ছুটির দিনে বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে সময় কাটানোর বদলে, দু'জনে মিলে কিছু রান্না করার চেষ্টা করুন । এমন কোনও রেসিপি বেছে নিন যা আপনাদের দুজনেরই প্রিয় । হালকা ও রোমান্টিক কোনও গান চালিয়ে দিন এবং সব কাজে একে অপরকে সহায়তা করুন ৷ সবজি কাটা থেকে শুরু করে রান্নার শেষে খাবার সাজানো পর্যন্ত । এতে আপনাদের পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং কথোপকথনের সুযোগ বাড়বে ।
বারান্দা বা ছাদে ক্যান্ডেললাইট ডিনার
রেস্তোরাঁর মতো পরিবেশ চাইলে আপনার বারান্দা বা ছাদকে কাজে লাগান । একটি ছোট টেবিলের ওপর সুন্দর চাদর বা টেবিলক্লথ বিছিয়ে তার মাঝখানে সুগন্ধি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিন। দুজনে মিলে তৈরি করা খাবার সুন্দর পাত্রে পরিবেশন করুন এবং পাশাপাশি বসে রাতের খাবার উপভোগ করুন ৷
গ্যাজেট-মুক্ত গেম নাইট
একসঙ্গে থেকেও ফোনে মগ্ন থাকার পরিবর্তে, একটি 'গ্যাজেট-মুক্ত' গেম নাইটের পরিকল্পনা করুন । ফোনগুলি সাইলেন্ট মোডে রেখে অন্য ঘরে সরিয়ে রাখুন এবং বোর্ড গেম খেলুন । এছাড়া মজার কোনও প্রশ্নোত্তর খেলাও খেলতে পারেন, যার মাধ্যমে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করা এবং একে অপরকে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ হবে ।
ঘরের ভিতর পিকনিক
বৃষ্টি বা তীব্র গরমের কারণে বাইরে যেতে ইচ্ছে না করলে, বাড়ির ভেতরেই পিকনিকের আয়োজন করুন । বসার ঘরের মেঝেতে একটি সুন্দর চাদর বিছিয়ে স্যান্ডউইচ, ফলমূল, মাফিন ও জুস সাজিয়ে নিন । এটি ঘরের ভিতর পিকনিক ডেট-এর জন্য চমৎকার একটি উপায় ৷ একসঙ্গে বসে খাবার ও পানীয় উপভোগ করুন এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রাণখুলে গল্প করুন ।