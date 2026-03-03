এই হোলিতে নরম মশলাদার দই-বড়া বানিয়ে নিন, জানুন সহজ উপায়

এই হোলিতে নরম মশলাদার দই-বড়া বানিয়ে নিন, জানুন সহজ উপায়
হোলির দিন এসেই যাচ্ছে, আর এই দিনে বাড়িতে নানান রকমের খাবার তৈরি করা হয় ।
Published : March 3, 2026 at 2:23 PM IST
রঙের উৎসব হোলি আসছে । এই শুভ দিনে কেবল রঙই নয়, খাবার ও পানীয়ও আনন্দের । এইদিনে প্রতিটি বাড়িতে রঙিন খাবার তৈরি করা হয় । দই বড়া বিশেষভাবে অবশ্যই থাকা উচিত । দই বড়া তৈরি করা সবার পছন্দের নয়, তবে এটি সবার পছন্দেরও নয় কারণ যদি এটি সঠিকভাবে প্রস্তুত না করা হয়, তাহলে এটি নরম এবং স্পঞ্জি হবে না । তাই এটি কীভাবে তৈরি করবেন তা জেনে নেওয়া উচিত । দই বড়ার উপকরণ এবং রেসিপি এখানে দেওয়া হল ।
দই বড়ার উপকরণ:
1 কাপ ধুয়ে রাখা উড়াল ডাল
ভাজার জন্য তেল
হাফ কাপ ফেটানো দই
2 চা চামচ নুন
2 চা চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো
2 টেবিল চামচ ধনে পাতা
হাফ চা চামচ গোলমরিচ
হাফ চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো
1 চা চামচ বিটনুন
সাজানোর জন্য চাট মশলা
দই বড়া তৈরির পদ্ধতি:
উড়দ ডাল 5 থেকে 6 ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পেস্ট তৈরি করুন ।
উরদ ডাল হালকা এবং ফুলে ওঠা পর্যন্ত ভালো করে ফেটিয়ে নিন । তারপর তেল গরম করুন ।
গরম তেলে মাঝারি আঁচে সোনালি বাদামি হওয়া পর্যন্ত বড়া ভাজুন ।
তেল থেকে তুলে লবণাক্ত জলের পাত্রে রাখুন ।
বাকি ব্যাটার দিয়ে একইভাবে বড়া তৈরি করুন ।
দইয়ের সঙ্গে নুন, 1 চা চামচ জিরে, 1 টেবিল চামচ ধনে পাতা এবং গোলমরিচ মিশিয়ে নিন ।
ভাজা বড়াগুলি জল থেকে তুলে ছেঁকে নিন এবং একটি পরিবেশন পাত্রে রাখুন ।
বাকি জিরে, ধনে পাতা, লঙ্কা গুঁড়ো, বিট নুন এবং চাট মশলা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন ।
দই বড়া তৈরির আগে এই টিপসগুলি মনে রাখবেন:
একটি দুর্দান্ত দই বড়া শুরু হয় সঠিক ডাল দিয়ে । এই রেসিপির জন্য, আপনাকে কেবল এক কাপ উড়দ ডাল নিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে । এছাড়াও, ডাল পিষে নেওয়ার সময় মিক্সার জারটি প্রায়শই গরম হয়ে যায়, যা এর গঠন নষ্ট করতে পারে । আরেকটি টিপস হল ডাল পিষে নেওয়ার সময় বরফ বা খুব ঠান্ডা জল ব্যবহার করা হয় । পিষে নেওয়ার পরে, ডালগুলিকে একটি প্লেটে স্থানান্তর করুন এবং আপনার হাত দিয়ে এক দিকে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন । যতক্ষণ না সেটি দ্বিগুণ পরিমাণে সাদা হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যায় । উরদ ডালের মিশ্রণটি হালকা এবং তুলতুলে হয়ে গেলে, এক চা চামচ জিরে এবং এক চা চামচ কিশমিশ যোগ করুন । জিরে হজমে সহায়তা করে এবং কিশমিশ বড়াগুলিতে একটি রাজকীয় স্বাদ যোগ করে । মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন । খুব গরম তেলে, বড়াগুলি বাইরে থেকে লাল হয়ে যাবে, তবে ভিতরে কাঁচা এবং শক্ত থাকবে । বড়াগুলিকে মাঝারি-কম আঁচে সোনালি বাদামী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । কম আঁচে ভাজলে নিশ্চিত হয় যে বড়াগুলি ভালভাবে রান্না হয়েছে এবং পিণ্ডগুলি আটকে যাবে । তেল থেকে বড়া বের করার সঙ্গে সঙ্গেই, হালকা গরম জলে ডুবিয়ে রাখুন । আগে থেকে এই জলে সামান্য নুন এবং কুঁচি করা ধনেপাতা যোগ করুন । লবণাক্ত জলে বড়াগুলিকে ভেদ করে তুলোর মতো নরম করে তোলে ।