হোলি খেলার পর এই মিশ্রণটি মুখে লাগান, মুহূর্তের মধ্যে একগুঁয়ে রঙ ও ট্যানিং দূর করবে
হোলির পর মানুষ একগুঁয়ে রঙ এবং ট্যানিংয়ের কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় । এটি দূর করতে কী করবেন ?
Published : March 3, 2026 at 9:43 AM IST
হোলি রঙ এবং আনন্দের উৎসব ৷ কিন্তু ত্বকের ত্বক প্রায়শই খারাপ হয়ে যায় । বাজারে পাওয়া রাসায়নিক-ভিত্তিক রঙগুলি একগুঁয়ে দাগ, ট্যানিং এবং এমনকি অ্যালার্জির কারণ হতে পারে । অনেকেই রঙ অপসারণের জন্য জোরে ঘষে ত্বক শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে তোলে। অতএব, রঙ অপসারণের জন্য প্রাকৃতিক এবং মৃদু পদ্ধতি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ । কিছু সহজ ঘরোয়া মিশ্রণ কেবল হোলির রঙ অপসারণ করে না বরং ত্বককে ময়শ্চারাইজ এবং পুষ্টি দেয়, এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা পুনরুদ্ধার করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ওই কার্যকর উপায়গুলি সম্পর্কে ৷
1) নারকেল তেল এবং বেসন স্ক্রাব:
রঙ্গক পদার্থ দূর করার সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায় হল নারকেল তেল এবং বেসন স্ক্রাব ব্যবহার করা ।
এটি কীভাবে তৈরি করবেন ?
2 চা চামচ বেসন নিন ।
1 চা চামচ নারকেল তেল যোগ করুন ।
সামান্য দুধ যোগ করুন এবং একটি পেস্ট তৈরি করুন ।
এই পেস্টটি মুখে এবং শরীরে আলতো করে লাগান এবং 5-10 মিনিটের জন্য রেখে দিন । তারপর আলতো করে মাসাজ করুন এবং হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এই মিশ্রণটি রঙ্গক আলগা করে এবং ত্বককে নরম করে ।
2) মুলতানি মাটি প্যাক:
মুলতানি মাটি ত্বককে প্রশমিত করে এবং অতিরিক্ত রঙ্গক এবং ময়লা অপসারণ করতে সাহায্য করে ।
ব্যবহারবিধি:
2 চা চামচ মুলতানি মাটি গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ।
একটি পেস্ট তৈরি করুন এবং আপনার মুখে লাগান ।
15-20 মিনিট শুকাতে দিন ।
হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
এই প্যাকটি ট্যানিং কমাতে সাহায্য করে এবং আপনার ত্বককে একটি সতেজ চেহারা দেয় ।
3) দই এবং লেবুর মিশ্রণ:
দই ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে, অন্যদিকে লেবুর রস ত্বককে হালকা করতে সাহায্য করে ।
কীভাবে লাগাবেন ?
3 চা চামচ দই নিন ।
1 চা চামচ লেবুর রস যোগ করুন ।
এটি আপনার মুখে লাগান এবং আলতো করে মাসাজ করুন । 10 মিনিট পর, হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এতে ত্বকের সঙ্গে ট্যানিং ধীরে ধীরে কমে যাবে ।
4) সর্ষের তেল এবং গমের আটা:
সর্ষের তেল ত্বক থেকে রঞ্জক পদার্থ আলগা করে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
2 চা চামচ সর্ষের তেল নিন ।
1 চা চামচ গমের আটার সাথে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন ।
এই পেস্টটি আপনার ত্বকে আলতো করে ঘষুন এবং তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
রঙ অপসারণের আগে ত্বকে নারকেল তেল বা অ্যালোভেরা জেল লাগান ।
রঙটি আলতো করে মুছে ফেলুন ।
পরে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে ভুলবেন না ।
রাসায়নিক সাবান এবং স্ক্রাবের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলুন ।
আপনার ত্বকে জোরে ঘষবেন না ।
খুব গরম জলে স্নান করবেন না; এর ফলে রঙ আরও বেশি লেগে যেতে পারে ।
এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, হোলির একগুঁয়ে রঙ এবং ট্যানিং উভয়ই সহজেই দূর করা যেতে পারে । ফলে আপনার ত্বক নরম, উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যকর থাকে । এবার হোলির পরে আপনার ত্বকের যত্ন নিন এবং প্রাকৃতিকভাবে এর উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)