EXCLUSIVE: অলিভ অয়েলে সতে করা সিদ্ধ মাছ, সঙ্গে যোগব্যায়াম আর প্রাণায়াম; হিরণের ফিটনেস মন্ত্রে আর কী কী ?

EXCLUSIVE: অলিভ অয়েলে সতে করা সিদ্ধ মাছ, সঙ্গে যোগব্যায়াম আর প্রাণায়াম; হিরণের ফিটনেস মন্ত্রে আর কী কী ?
অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের লাইফস্টাইল কেমন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলোচনায় হিরণ ৷
Published : May 20, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 4:23 PM IST
হিরণ চট্টোপাধ্যায় একজন ভারতীয় বাঙালি অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ ৷ টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে সফল কেরিয়ারের পর তিনি বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত রয়েছেন ৷
অত্যন্ত ঠাকুরভক্ত ৷ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভগবানের নাম নেন তিনি ৷ তারপর শরীরচর্চা ৷ খাবারের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত সিদ্ধ খাবারই পছন্দ ৷ সকাল থেকে রাত, গনগনে গরমকে উপেক্ষা করেই চলেছিল তাঁর ভোটপ্রচার । সারা দিন ধরে মিটিং, মিছিল, দুয়ারে ভোটপ্রার্থনার মাঝেই আবার নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখিও হয়েছেন বহুবার । প্রচার শেষে ভোট আর সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে এবার তিনি শ্যামপুরের বিজেপি বিধায়ক ।
প্রবল ব্যস্ততার মাঝেই ইটিভি ভারত লাইফস্টাইল যোগাযোগ করল হিরণের সঙ্গে । ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের নানা বিষয় নিয়ে সোজাসাপটা জবাব দিলেন তিনি ৷ তাঁর এই বহুমুখী জীবনযাত্রার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক উঠে এলো ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়।
ইটিভি ভারত: একজন সফল অভিনেতা হয়েও রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন ?
হিরণ: রাজনীতি করছি আমি 1999 সাল থেকে ৷ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন আমি প্রথম বর্ষে পড়ি ৷ ছাত্র আন্দোলন করেছি ৷ তারপর চাকরি করেছি মুম্বইতে ৷ ওখানে গিয়েও চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে থাকার ৷ অভিনয় জগতে অনেকটা পরে এসেছি ৷ পশ্চিমবঙ্গ ধংসের মুখে চলে গিয়েছিল ৷ তখন মনে হয়েছে এবার আমার পরিশোধিয়োভাবে রাজনীতি করাটা দরকার ৷
2021-এ নির্বাচন লড়েছি মানুষ আশীর্বাদ দিয়ে জিতিয়েছেন ৷ 2024-এ আমি লড়েছিলাম লোকসভা ভোটে ঘাঁটাল থেকে ৷
ইটিভি ভারত: চাকরি ছেড়ে চলে আসা ! ওই লাইফটা কতটা কঠিন ছিল ?
হিরণ: আমি সিনেমা করতে করতে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করেছি ৷ তখন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ৷ আমার কাছে আদর্শ অনেক বেশি ৷ গত পাঁচবছরে 4 টে নির্বাচনের মধ্যে 3 টে জিতেছি ৷ এটা আমার কাছে বিরাট বড় পাওয়া যা মানুষের আর্শীবাদের ফলে সম্ভব হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: রাজনীতিতে আসার পর জীবন কতটা বদলেছে ?
হিরণ: জীবন তো কখনও বদলায় না ৷ গীতায় বলা হয়েছে, জন্মের আগে কোথায় ছিলাম জানি না বা মৃত্যুর পর কোথায় যাবো জানি না ৷ তাই এতো ভাববো কেন ৷ আমার মনে হয় জীবন যেদিকে যাচ্ছে সেটা যদি সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করে দিই তাহলে মনে হয় না এত কিছু ভাবার প্রয়োজন আছে ৷ আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীকে ৷ তিনি আমাকে শ্যামপুরে আসার জন্য় গাইডলাইন দিয়েছিলেন ৷ আমার মাতৃভূমি, আমার রক্ত এই জায়গা ৷
ইটিভি ভারত: খড়্গপুর থেকে শ্য়ামপুরে আসা মনের দিক থেকে খারাপ লাগেনি কখনও ?
হিরণ: না ৷ এটা আমার সৌভাগ্য ৷ আমার মায়ের জন্মভূমি শ্যামপুর ৷ তাই পরম পাওয়া যে আমাকে পার্টি আমার জন্মভূমিতে পাঠিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: বিরোধী দলের MLA হিসাবে কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল ? এখন শাসক দলের এমএলএ হয়ে তা কতটা বদলেছে ?
হিরণ: বিরোধি দলের এমএলএ হয়ে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার সূচনা করে এসেছি খরগপুরে ৷ এমএলএ ফান্ডে যে টাকা পেয়েছিলাম তা পুরোটাই খরচা করে এসেছি ৷ এটাও আমার কাছে বিরাট একটা পাওনা ৷
ইটিভি ভারত: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কীভাবে দেখছেন ?
হিরণ: মানুষ তো পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?
হিরণ: এবারে আমার মনে হয় তরুণ প্রজন্ম সবথেকে বেশি ভোট দিয়েছে ৷ তারা চেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন ৷ যারা GenZ তারা বুঝে গিয়েছিল যে কোনও ভবিষৎ নেই ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গকে ধংসস্তুপ থেকে টেনে তুলতে হবে ফলে প্রত্যেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: সোশাল মিডিয়া এখন রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলছে ?
হিরণ: অনেকটাই প্রভাব ফেলে ৷ আমি 2 মাসে প্রচার করেছি তাতে 124 মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: চলচিত্র তারকা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার এই জীবনশৈলীকে কীভাবে সামাল দেন ?
হিরণ: আমি আগে রাজনীতি করতাম ৷ পরে সিনেমাতে এসেছি ৷ রাজনীতি করতে করতে রিসার্চের কাজে অনেকটা ফোকাস করেছি ৷
ইটিভি ভারত: ব্যস্ত সময়সূচি ও রাজনীতির ধকল সামলানোর পর নিজের ফিটনেস এবং শারীরিক সুস্থতা ঠিক রাখতে প্রতিদিনের ডায়েট ও ওয়ার্কআউট রুটিন কেমন হয় ?
হিরণ: আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে একঘণ্টার যোগব্যায়াম করি ৷ তারসঙ্গে 20 মিনিটের প্রাণায়াম করি ৷ ডায়েট পুরো সেদ্ধ খাবার ৷ পুরো নির্বাচনটাই সেদ্ধ খাবার খেয়েছিলাম ৷ জোয়ার ও বাজরার রুটি, ডাল সেদ্ধ খাই ৷
আমি কখনও সানস্ক্রিন ব্যাববহার করি না ৷ ছাতাও ব্যবহার করি না ৷ হেঁটে হেঁটে ঘুরেছি ৷ যারফলে আমার ত্বকের রঙ-ও অনেকটা বদলে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: প্রিয় খাবার কী ?
হিরণ: ডাল সেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ, স্টিম ফিস ৷ মাছকে সেদ্ধ করে একটু অলিভ অয়েলে সতে করে ওটাই খেতে ভালোবাসি ৷
ইটিভি ভারত: অবসর সময় কীভাবে কাটানো হয় ?
হিরণ: পেলাম আর কোথায় ৷ তবে যখন পাই ইউরোপ ও ইউএস চলে যাই ৷ সেখানে কাজ করতেই যাই, তবে অবসরের সময়টা কাজেও লাগাই ৷