অবসর সময় ফোনে 'ডুম স্ক্রলিং', অভ্যেস কাটাবেন কী করে ?

অবসর সময় ফোনে 'ডুম স্ক্রলিং', অভ্যেস কাটাবেন কী করে ?
বর্তমানে এই একঘেয়ে অবসর সময় কাটানোর সহজ উপায় হল মোবাইল ফোন ৷ তবে এই অভ্যেস কাটানোর জন্য কয়েকটি টিপস ৷
Published : February 18, 2026 at 5:38 PM IST
হায়দরাবাদ: নেই কাজ তো খই ভাজ, প্রচলিত এই প্রবাদটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতঃপ্রতভাবে জড়িত ৷ সময় কাটছে না, ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন, সুযোগ বুঝে ফ্রিজ খুলে দেখে নিলেন ৷ বাড়ির ফ্রিজে কী কী রয়েছে, তা আপনার জানা ৷ অথচ তা সত্ত্বেও প্রতি 5 মিনিট অন্তর খুলে দেখছেন ফ্রিজের দরজা ৷ আসলে অবসর একঘেয়ে সময় কাটানোর এটি অন্যতম উপায় ৷
বর্তমানে এই একঘেয়ে অবসর সময় কাটানোর সহজ উপায় হল মোবাইল ফোন ৷ ডুম স্ক্রলিং হল আধুনিক সময়ে ওই প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ফ্রিজ খোলার মতো ৷ তবে এক্ষেত্রে ফ্রিজে রাখা একদিনের পুরনো বিরিয়ানির পরিবর্তে আপনি পাবেন উদ্বেগজনক শিরোনাম যা আপনার মনে একাধিক প্রশ্নের সৃষ্টি করে । আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য মাত্র 5 মিনিট বলে দেখবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন হাতের ফোনের ছোট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ৷
এই অভ্যাসটি কাটাবেন কী করে, তা ভাবছেন তো ! আপনার জন্য রইল কিছু টিপস-
ঘুমোতে যাওয়ার আগে একহাত দূরে সরিয়ে রাখুন আপনার ফোনটিকে ৷ বালিশের তলায় কিংবা পাশে রাখা চেয়ারের উপর নয়, মোবাইলটিকে রাখুন শোয়ার ঘরের বাইরে ৷ প্রয়োজন হলে ফোন ব্যবহারের জন্য কার্ফু জারি করুন ৷ অ্যালার্ম দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে একটি টেবিল ঘড়ি কিনে নিন ৷
কয়েকটি অ্যাপ ডিলিট করে যদি আপনি ভাবেন ফোন দেখার নেশা আপনি কাটিয়ে ফেলেছেন, তাহলে ভুল ভাবছেন ৷ একঘেয়েমি, একাকিত্তের জন্য আমরা অধিকাংশ সময় ফোনের সাহায্য় নিয়ে থাকি ৷ কোনও সরকারি দফতরের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সময় কাটানোর জন্য পকেট থেকে ফোন বের করে শুরু করলেন ডুম স্ক্রলিং ৷ আবার খাবার অর্ডার দিয়ে বসে রেস্তোরাঁয় বসে রয়েছেন, সময় কাটানোর জন্য ফোন স্ক্রলিং শুরু করে দিলেন ৷ এই অভ্যেস কাটানোর জন্য পকেটবই নিয়ে ঘুরুন ৷ সময় কাটানোর জন্য পড়ে ফেলুন বইটি ৷ কিংবা একজন সাহিত্যিকের মতো চারপাশের লোকের উপর নজর রাখুন ৷
সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ সাধারণ মানুষের একটি সাধারণ অভ্যেস ৷ সৌন্দর্য্যায়ন কমানোর জন্য মোবাইলের ডিসপ্লের রঙ বদলে ফেলুন ৷ দেখবেন হঠাৎ করে আপনার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটি 2003 সালের সরকারি কোনও ওয়েবসাইটের মতো দেখাচ্ছে ৷ প্রয়োজনে নোটিফিকেশন বন্ধ রাখুন ৷
তবে দিনের কোনও কোনও সময় ফোন দেখাই যায় ৷ কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে নিন ৷
বাড়ির মধ্যে প্রয়োজনে 'মোবাইল ফ্রি জোন' নির্দিষ্ট করুন ৷ খাওয়ার টেবিল, বাথরুম, শোয়ার ঘর এই সমস্ত জায়গা থেকে দূরে রাখুন হাতের মুঠো ফোনটিকে ৷
অনলাইন নয়, বরং অফলাইনে অবসরে সময় কাটানোর জন্য ছোটবেলার অভ্য়েসগুলিকে ফিরিয়ে আনুন ৷ গান শোনা, গান করা, আকাঁ, নাচ করা, বই পড়া এই সমস্ত অভ্যেসগুলিকে নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনুন ৷