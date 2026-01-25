ETV Bharat / lifestyle

মাত্র 20 মিনিটেই হবে ত্বক উজ্জ্বল, ব্যবহার করুন ঘরোয়া এই ফেসপ্যাকগুলি

আপনি যদি মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে উজ্জ্বল এবং ব্রণমুক্ত ত্বক পেতে চান, তাহলে এই ভেষজ ফেসপ্যাকগুলি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো ৷

herbal-face-packs
ঘরোয়া এই ফেসপ্যাক (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 25, 2026 at 2:20 PM IST

আপনি কি চান ত্বক মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে উজ্জ্বল এবং ব্রণমুক্ত হোক ? আজকাল, রাসায়নিকযুক্ত পণ্যগুলি প্রায়শই আপনার ত্বকের ক্ষতি করে । এমন পরিস্থিতিতে, প্রাকৃতিক এবং ভেষজ ফেসপ্যাকগুলি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা, পরিষ্কার ত্বক এবং ব্রণমুক্ত ত্বক অর্জনের একটি নিরাপদ এবং কার্যকর উপায় । এগুলি কয়েকটি সহজ উপাদান দিয়ে সহজেই বাড়িতে তৈরি করা যেতে পারে এবং আপনি মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করবেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ভেষজ ফেসপ্যাক সম্পর্কে ৷

প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতার জন্য একটি ক্লাসিক প্রতিকার: ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য বেসন এবং হলুদের ফেসপ্যাক অনাদিকাল থেকেই ব্যবহার করা হয়ে আসছে । দুই চা চামচ বেসন গোলাপ জলের সঙ্গে এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন । এটি আপনার পুরো মুখে লাগান, 20 মিনিটের জন্য রেখে দিন এবং তারপর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এই প্যাকটি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করবে এবং দাগ কমাতে সাহায্য করবে ।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য সেরা: যদি আপনার ত্বক তৈলাক্ত হয় এবং ব্রণের সমস্যা থাকে, তাহলে মুলতানি মাটি আপনার জন্য উপযুক্ত । মসৃণ পেস্ট তৈরি করতে প্রয়োজন অনুসারে দুই চা চামচ মুলতানি মাটি গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন । এটি আপনার পুরো মুখে লাগান এবং 20 মিনিটের জন্য রেখে দিন । ধুয়ে ফেললে ত্বক পরিষ্কার, তেলমুক্ত এবং সতেজ রাখতে সাহায্য করবে ।

শীতলতা এবং উজ্জ্বলতার জন্য: যদি গ্রীষ্মকালে আপনার ত্বকের জন্য শীতলতা এবং উজ্জ্বলতা উভয়ই প্রয়োজন হয়, তাহলে অ্যালোভেরা জেল এবং চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি এই ফেসপ্যাকটি নিখুঁত হতে পারে । দুই চা চামচ অ্যালোভেরা জেলের সাথে হাফ চা চামচ চন্দন কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন এবং আপনার মুখে 20 মিনিটের জন্য রেখে দিন । এতে আপনার ত্বক নরম এবং উজ্জ্বল বোধ করে ।

পিম্পল-মুক্ত ত্বকের গোপন রহস্য: নিম তার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, এবং দইতে এমন প্রোটিন রয়েছে যা স্বাস্থ্যকর ত্বকের উন্নতি করে । নিম পাতা পিষে, দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে, একটি পেস্ট তৈরি করুন এবং আপনার মুখে লাগান । ব্রণ-মুক্ত এবং পরিষ্কার ত্বক দেখাতে 20 মিনিট পরে ধুয়ে ফেলুন ।

নিয়মিত ব্যবহারের প্রভাব: এই ঘরোয়া ভেষজ ফেসপ্যাকগুলির নিয়মিত ব্যবহার কেবল আপনার ত্বককে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয় না বরং এটিকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে । এই রাসায়নিক-মুক্ত প্রতিকারগুলির কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই । প্যাকটি লাগানোর আগে আপনার মুখ পরিষ্কার করতে ভুলবেন না এবং যাদের ত্বক সংবেদনশীল তাদের একটি প্যাচ পরীক্ষা করা উচিত ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

