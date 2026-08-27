রাস্তার খাবার খেলে আর ওজন বাড়বে না ! ভাজাভুজির বদলে বেছে নিন এইগুলি

রাস্তার খাবার খেলে আর ওজন বাড়বে না ! ভাজাভুজির বদলে বেছে নিন এইগুলি
সব রাস্তার খাবারই যে অস্বাস্থ্যকর তা কিন্তু নয়; এমন অনেক খাবার রয়েছে যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই চমৎকার হতে পারে ।
Published : August 27, 2026 at 2:36 PM IST
রাস্তার খাবারের কথা ভাবলেই সাধারণত প্রচুর ক্যালোরি ও লবণযুক্ত ভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে । তবে একটু সচেতন হলে স্বাদের সঙ্গে আপস না করেই এসব খাবারকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা সম্ভব ।
এর একটি বড় সুবিধা হল, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জলখাবার বা স্ন্যাকসগুলি কেবল সুস্বাদু ও পুষ্টিকরই নয়, বরং বেশ সাশ্রয়ীও । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে রাস্তার খাবারগুলি চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প হয়ে উঠতে পারে ?
পোড়ানো ভুট্টা: রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাওয়া পোড়ানো ভুট্টা একটি আঁশ বা ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবার । এতে নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজ উপাদানও রয়েছে । কম আঁচে ভুট্টা পোড়ালে এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ 50% পর্যন্ত বেড়ে যায় । ফলে এটি হজমশক্তি ও হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় । সেরা স্বাদ পেতে খাওয়ার আগে পোড়ানো ভুট্টায় লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং বিট নুন মিশিয়ে নিতে পারেন ।
ভাজা ছোলা: আপনি যদি প্রোটিন-সমৃদ্ধ কোনও স্ট্রিট ফুড বা রাস্তার খাবার উপভোগ করতে চান, তবে ভাজা ছোলা বেছে নিতে পারেন । এগুলিকে উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন ও আঁশের (ফাইবার) চমৎকার উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এছাড়া, ভাজা ছোলায় আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদানও রয়েছে । যাঁরা ওজন কমানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো কোনও স্ট্রিট ফুড নেই ।
ভেল পুরি: ভেল পুরি এমন একটি স্ট্রিট ফুড বা রাস্তার খাবার যা কেবল কম চর্বিযুক্তই নয়, বরং অত্যন্ত সুস্বাদুও । এর টক-ঝাল ও মুচমুচে স্বাদ এটিকে মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে । হালকা জলখাবার হিসাবে চিপস বা ডুবো তেলে ভাজা খাবারের চেয়ে ভেল পুরি অনেক ভালো একটি বিকল্প । এতে বিভিন্ন সবজি এবং অঙ্কুরিত ডাল বা ছোলা যোগ করে আপনি এর পুষ্টিগুণ ও আঁশের (ফাইবার) পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন । তবে খেয়াল রাখবেন যেন এতে 'সেভ' (sev) এবং চাটনি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা হয় ।
মিষ্টি আলুর চাট: রাস্তায় সেদ্ধ মিষ্টি আলু বিক্রি হতে নিশ্চয়ই দেখেছেন । এই খাবারটি ফাইবার এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি'-তে ভরপুর; পাশাপাশি এতে বিটা-ক্যারোটিন নামক পুষ্টি উপাদানও প্রচুর পরিমাণে থাকে । তাই সারাদিনের ক্লান্তি শেষে চটজলদি শক্তি পেতে ঝাল-টক স্বাদের মিষ্টি আলুর চাট বেছে নিলে কেমন হয় ?
সেদ্ধ ডিম: সেদ্ধ ডিম প্রোটিনের আরেকটি চমৎকার উৎস, যা মানুষকে প্রায়ই খেতে দেখা যায় । এই খাবারটি কেবল খিদেই মেটায় না, বরং পেশি গঠন ও তা পুনরুদ্ধারেও সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)