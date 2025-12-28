স্পেনে নতুন বছর উদযাপনে খাওয়া হয় আঙুর, বিশ্বের বাকি দেশগুলিতে কী খাওয়া হয় জানেন কি ?

স্পেনে নতুন বছর উদযাপনে খাওয়া হয় আঙুর, বিশ্বের বাকি দেশগুলিতে কী খাওয়া হয় জানেন কি ?
নতুন বছর উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে । বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয় একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে নতুন বছর শুরু করলে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় ৷
Published : December 28, 2025 at 10:39 AM IST
আপনি কি জানেন যে ডাল থেকে শুরু করে মাছ, এমন অনেক খাবার আছে যা সম্পদ এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয় ? আপনি যদি আপনার নতুন বছরের সেলিব্রেশনে খাবারের মাধ্যমে একটু 'সৌভাগ্য' আনতে চান, তাহলে এখানে বিশ্বজুড়ে আটটি জনপ্রিয় খাবারের তালিকা দেওয়া হল যা সৌভাগ্য নিয়ে আসতে সাহায্য করবে ৷
মাছ: বিশ্বজুড়ে মাছকে প্রাচুর্য এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । স্পেনে, নববর্ষের আগের দিন কড বা সার্ডিনের মতো মাছের উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করা হয় ৷ যা সারা বছর ধরে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে বলে মনে করা হয় । জার্মানিতে, মানুষ নববর্ষের আগের দিন কার্প খান । একটি আকর্ষণীয় ঐতিহ্য হল আর্থিক সমৃদ্ধি আনতে সারা বছর ধরে তাঁদের মানিব্যাগে মাছের আকৃতির ব্যাগ রাখেন । বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায়, মাছ খাওয়াকে শুভ বলে মনে করা হয় কারণ মাছ সর্বদা সামনের দিকে সাঁতার কাটে, যা জীবনের অগ্রগতির প্রতীক ।
আঙুর: স্পেনের নববর্ষের এক অনন্য ঐতিহ্য রয়েছে । মধ্যরাতে ঘড়ির কাটা যখন ঠিক 12টা টিক টিক করে তখন আঙ্গুর খাওয়া হয় ৷ মোট 12টি আঙুর খেয়ে থাকেন । প্রতিটি আঙুর আসন্ন বছরের একটি মাসের প্রতিনিধিত্ব করে এই কাজ করেন । বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে সারা বছর সৌভাগ্য আসে । এই ঐতিহ্য এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অনেক স্প্যানিশভাষী দেশেও পালন করা হয় ।
বাঁধাকপি এবং সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজি নোটের মতো এবং আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত । এই কারণেই দক্ষিণ আমেরিকায় নববর্ষের দিনে কলারড গ্রিন খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় । এগুলি প্রায়শই কর্নব্রেড এবং বিনের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় । জার্মানিতে, একই কারণে সাউরক্রাউট খাওয়া হয়: সম্পদ এবং সৌভাগ্য আনার জন্য ।
ভাত: ভাতকে প্রাচুর্য এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা হয় । ল্যাটিন আমেরিকায় 'আরোজ কন ফ্রিহোলস' একটি উদযাপনের খাবার হিসেবে পরিবেশন করা হয় । কোরিয়ার মতো দেশে, সুস্বাস্থ্য এবং ভাগ্য আনতে চন্দ্র নববর্ষে ভাতের পিঠে খাওয়া হয় ।
মুসুর ডাল: ইতালি এবং ব্রাজিলে মুসুর ডালকে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । কারণ এর ছোট, গোলাকার আকৃতি মুদ্রার মতো, যা সম্পদ এবং আর্থিক লাভের প্রতীক । নতুন বছরের মধ্যরাতে মুসুর ডাল খাওয়া এখানে একটি ঐতিহ্য ৷ প্রায়শই শুয়োরের মাংসের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় । তদুপরি, ব্রাজিলে, নববর্ষের দিনে মুসুর ডাল খাওয়া সমৃদ্ধি আনে বলে বিশ্বাস করা হয় । নতুন শুরুর জন্য মানুষ নতুন পোশাকও পরে থাকেন ।
নুডলস: জাপান এবং চিনে, লম্বা নুডলস সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত । জাপানে মাঝরাতে তোশিকোশি সোবা' (বাকউইট নুডলস) খাওয়া হয় । এটি এক বছর থেকে অন্য বছরে রূপান্তরের প্রতীক এবং দীর্ঘ সুস্থ জীবন বয়ে আনে বলে বিশ্বাস করা হয় । চিনে, নুডলস গরম স্যুপের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় । সৌভাগ্য এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য খাওয়ার সময় নুডলস যাতে না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রাখা হয় ।
বিনস: বছরের প্রথমদিনে বিনস খাওয়া দক্ষিণ আমেরিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি । এটি সাধারণত শুয়োরের মাংস দিয়ে রান্না করা হয় । এই ঐতিহ্য আফ্রিকান দেশগুলিতে উদ্ভূত হয়েছিল ৷ যেখানে এটি প্রাচুর্য এবং সৌভাগ্যের প্রতীক । এটাও বিশ্বাস করা হয় যে এই মটরগুলি এমন মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে যা আগামী বছরে সম্পদ আনবে ।
ডালিম: অনেক সংস্কৃতিতে ডালিমকে উর্বরতা এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । গ্রীস এবং তুরস্কে, নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে একটি ডালিম ভেঙে ফেলার ঐতিহ্য রয়েছে । বিশ্বাস করা হয় যে ডালিমের বীজ যত দূরে ছড়িয়ে পড়বে, আসন্ন বছরটি তত ভাগ্যবান হবে । এর লাল রঙকে সম্পদ এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
