বজরংলীর আশীর্বাদ পেতে হনুমান জয়ন্তীতে করুন এই কাজগুলি, টাকা পয়সার অভাব হবে না

বজরংলীর আশীর্বাদ পেতে হনুমান জয়ন্তীতে করুন এই কাজগুলি, টাকা পয়সার অভাব হবে না
হনুমান জয়ন্তীতে হনুমানকে খুশি করার ও আশীর্বাদ লাভের একটা দিন ৷ এইদিন কী করবেন জানালেন জ্যোতিষী ৷
Published : April 1, 2026 at 10:18 AM IST
অশুভ শক্তির বিনাশ আর অন্তহীন সাহসের প্রতীক বজরাংবলী । চৈত্র পূর্ণিমার সেই পুণ্যলগ্নে পবনপুত্র হনুমানজীর আবির্ভাব তিথি ঘিরে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে দেশজুড়ে । 2026 সালের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এবারের হনুমান জয়ন্তী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে । জ্যোতিষীদের মতে, এই বিশেষ দিনে গ্রহ-নক্ষত্রের যে অবস্থান তৈরি হচ্ছে, তাতে বজরংবলীর আরাধনা করলে জাতক-জাতিকাদের শনির দশা বা রাহুর কুপ্রভাব মুক্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ।
রাম নবমীর কয়েকদিন পরই পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী ৷ চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় বজরঙ্গীবলীর জন্মতিথি ৷ এই বছর এই পবিত্র তিথি পড়েছে 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৷
খুব সামান্য উপকরণে বাড়িতে বা মন্দিরে উপাসনা করা যায় সঙ্কটমোচনের ৷ সামান্য আয়োজনেই সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন পবনপুত্র হনুমান ৷ বলছেন জ্যোতিষী রাহুল দে ৷ তিনি বলেন, হনুমান জয়ন্তী হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র উৎসব । এটি শ্রী হনুমানের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয় । এইবছরে 12 এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী । ভক্তরা এই দিনে শ্রী হনুমান এর জন্য উপবাস রাখেন এবং তাঁর পুজোও করেন । শ্রী হনুমানকে ভগবান শিবের রুদ্র অবতারও মনে করা হয় । শ্রী হনুমান হলেন অতুলনীয় শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং ভক্তির প্রকাশ । তাঁকে রামের ভক্ত, সমস্যা সমাধানকারী এবং অমর হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এই দিনটি সম্পূর্ণরূপে শ্রী হনুমানের সেবা এবং ভক্তির জন্য নিবেদন করা হয় ।
শ্রী হনুমানকে খুশি করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল হনুমান চল্লিশা । প্রতিদিন, বিশেষ করে মঙ্গলবার এবং শনিবারে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে হনুমান চল্লিশা পাঠ করলে তার আশীর্বাদ দ্রুত পাওয়া যায় ।
রাহুল দে কিছু উপায়ের কথা বলেন ৷ তিনি বলেন, 'সকালে উঠে স্নান করে লাল বা হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করুন ৷ এইদিনে 11 বার হনুমান চল্লিশা পাঠ করুন ৷ যদি সম্ভব হয় হনুমান মন্দিরে গিয়ে পাঠ করলে আরও ভালো ৷ এইদিনে অশ্বত্থ গাছের তলায় একটা ঘি-এর প্রদীপ বা একটা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করুন ৷
বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারে একটি স্বস্তিক চিহ্ণ আঁকুন ৷ হনুমান মন্দিরে ধূপকাঠি জ্বালান ৷ পুজো করার সময় ওঁ নমঃ হনুমতে মন্ত্র পাঠ করুন ৷ ভোগ হিসাবে দিন বেসনের লাড্ডু ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)