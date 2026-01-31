হানসিকা মোতওয়ানি ডায়েট করেন না ! কীভাবে স্লিম থাকেন জানুন ফিট থাকার গোপন রহস্য
সম্প্রতি একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী হানসিকা মোতওয়ানি তাঁর ফিটনেসের গোপন রহস্য শেয়ার করেছেন ।
আজকাল ফিট থাকা সহজ নয় । কখনও কখনও ডায়েট মেনে চলার চাপ থাকে, আবার কখনও কখনও জিমে যাওয়ার সময় থাকে না । তাই, যখন কোনও সেলিব্রেটি দাবি করেন যে তিনি ডায়েট না করেও ফিট থাকেন, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । বিখ্যাত দক্ষিণ এবং বলিউড অভিনেত্রী হানসিকা মোতওয়ানি একই রকম প্রকাশ করেছেন । সম্প্রতি, কোরিওগ্রাফার ফারাহ খানের সঙ্গে কথোপকথনের সময়, তিনি প্রকাশ করেছেন কোনও কঠোর ডায়েট অনুসরণ করেন না । তবুও, তাঁর ফিটনেস এবং শরীরের আকৃতি অসাধারণ । ডায়েট না করেও ফিট থাকার জন্য হানসিকা কী করেন ? জেনে নিন তাঁর ফিট থাকার গোপন রহস্য ৷
ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারায় বিশ্বাসী: হানসিকা বিশ্বাস করেন অতিরিক্ত ডায়েটিং দীর্ঘমেয়াদি কাজ করে নয় । নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখার পরিবর্তে, তিনি একটি সুষম জীবনধারা অনুসরণ করেন । এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তাই খান, কিন্তু সীমার মধ্যে । এই কারণেই তাঁর বিপাক সুস্থ থাকে এবং শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় না । বৈজ্ঞানিকভাবে, এটিও বিশ্বাস করা হয় যে অতিরিক্ত ডায়েটিং শরীরকে চাপের মধ্যে ফেলে ।
হানসিকা মোতওয়ানি প্রকাশ করেছেন তাঁর ফিটনেসের সবচেয়ে বড় রহস্য হল পাইলেটস । তিনি নিয়মিত পাইলেটস অনুশীলন করেন, যা তাঁর শরীরকে সুদৃঢ় এবং পেশীগুলিকে শক্তিশালী রাখে । পাইলেটস একটি কম প্রভাবশালী ব্যায়াম যা জয়েন্টগুলিতে খুব বেশি চাপ দেয় না এবং পুরো শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে । বিশেষজ্ঞরাও জানান, পাইলেটস ভঙ্গি উন্নত করে এবং শরীরকে নমনীয় রাখে ।
ওয়ার্কআউটের ধারাবাহিকতা: হানসিকার প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন হয় না, তবে তিনি তাঁর ওয়ার্কআউটে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন । ব্যস্ত শুটিং সময়সূচী হোক বা ভ্রমণ, তিনি কোনও না কোনওভাবে তার শরীরকে সক্রিয় রাখেন । বিজ্ঞানও পরামর্শ দেয় যে নিয়মিত, ছোট ব্যায়াম মাঝে মাঝে ভারী ব্যায়ামের চেয়ে বেশি কার্যকর ।
মন এবং শরীর উভয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া: হানসিকা কেবল শারীরিক সুস্থতা নয়, মানসিক স্বাস্থ্যকেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন । চাপ কম রাখা, খুশি থাকা এবং নিজের জন্য সময় নেওয়া তার ফিটনেস রুটিনের অংশ । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত চাপ ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকিও বাড়ায় ।
ফিটনেসের আসল মন্ত্র: হানসিকা মোতওয়ানি বিশ্বাস করেন ফিট থাকার মূল চাবিকাঠি হল আত্ম-ভালোবাসা । যখন আপনি শরীরকে বোঝেন এবং তার উপর কোনও কিছু চাপিয়ে দেন না, তখন ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখা যাবে । এই কারণেই তিনি ডায়েট না করেও নিজেকে সুস্থ এবং ফিট রাখতে সক্ষম হন ।
