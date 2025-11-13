ETV Bharat / lifestyle

চুলের এই তেলগুলি তাপের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে, কী কী তালিকায় রাখবেন দেখে নিন একনজরে

প্রতিদিন চুলের স্টাইলিং, গরম করার সরঞ্জাম এবং গরম আবহাওয়া চুলকে দুর্বল, নিস্তেজ এবং ক্ষতি করতে পারে ।

Hair Oil
কিছু তেল চুলের জন্য উপকারী (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 13, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
আজকাল আমাদের চুলকে স্টাইলিশ দেখানোর জন্য, আমরা ব্লো-ড্রাইং, স্ট্রেইটনিং, কার্লিং এবং ঘন ঘন ধোয়ার মতো বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করি, যা চুলকে দুর্বল, শুষ্ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে । তাছাড়া, সূর্যালোক, দূষণ এবং গরম করার সরঞ্জামের সংস্পর্শে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে ৷ যারফলে চুল ভেঙে যেতে পারে এবং গঠন নষ্ট হতে পারে ।

এমন পরিস্থিতিতে, সঠিক চুলের তেল প্রয়োজন যা চুলকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং তাপের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু প্রাকৃতিক চুলের তেল সম্পর্কে যা প্রতিদিনের স্টাইলিং এবং তাপের কারণে চুলকে ক্ষতি থেকে কার্যকরভাবে রক্ষা করে ।

নারকেল তেল: এটি সবচেয়ে ক্লাসিক এবং কার্যকর তেল যা চুলকে গভীরভাবে আর্দ্র করে । এতে লরিক অ্যাসিড রয়েছে, যা চুলের গোড়ার গভীরে প্রবেশ করে এবং ক্ষতি মেরামত করে ।

আরগান অয়েল: মরক্কোতে জন্মানো আরগান গাছ থেকে প্রাপ্ত, এই তেল ভিটামিন ই এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । এটি কুঁচকে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাপ সুরক্ষা প্রদান করে, স্টাইলিং সরঞ্জামগুলির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি হ্রাস করে ।

জোজোবা তেল: এটি মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক সিবামের সঙ্গে মেলে এবং চুলে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে । এটি চুলকে মসৃণ এবং চকচকে রাখে ।

বাদাম তেল: ভিটামিন এ, বি এবং ই সমৃদ্ধ, এই তেল চুলকে শক্তিশালী করে এবং ভাঙা রোধ করে । এটি শুষ্ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত চুলের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।

ক্যাস্টর অয়েল: এতে রিসিনোলিক অ্যাসিড রয়েছে, যা মাথার ত্বককে পুষ্টি জোগায় এবং চুলের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে । এটি খুশকি এবং বিভক্ত প্রান্তও কমায় ।

টি ট্রি অয়েল: এই তেলে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মাথার ত্বক পরিষ্কার করে এবং সুস্থ চুল বজায় রাখে । এটি গ্রীষ্মে ঘামের কারণে সৃষ্ট মাথার ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় ।

ব্রাহ্মী তেল: এটি আয়ুর্বেদিক ভেষজ দিয়ে তৈরি যা চুল ঠান্ডা করে, চাপ কমায় এবং মজবুত করে । আপনি এই সমস্ত চুলের তেল আপনার মাথার ত্বকে ভালোভাবে মাসাজ করতে পারেন এবং রাতারাতি রেখে দিতে পারেন ৷ অথবা গরম করে চুলে লাগিয়ে আরও ভালো ফলাফল পেতে পারেন ।

সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই তেল ব্যবহার করলে চুল কেবল মজবুত হয় না, বরং তাপ এবং স্টাইলিংয়ের কারণে হওয়া ক্ষতি থেকেও রক্ষা পায় ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9231528/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

